Как запретить самозанятому разглашать информацию о вашем сотрудничестве 

В распоряжение самозанятых попадает информация, которая представляет коммерческую ценность для заказчика. Она не должна оказаться в открытом доступе, стать известна конкурентам или потребителям. Расскажем, как защититься от утечки конфиденциальных данных при сотрудничестве с самозанятыми.

Что такое NDA, и является ли оно решением проблемы

Очевидный способ снизить риск утечки информации — заключить с исполнителем письменное соглашение.

Для этого есть два варианта:

внести соответствующие условия в договор;

оформить отдельный документ — NDA.

Остановимся более подробно на втором способе, поскольку первый на практике имеет недостатки — о них позже.

NDA (Non-Disclosure Agreement) — дословно переводится как «соглашение о конфиденциальности». В рамках соглашения компания устанавливает для лица, получившего доступ к коммерческим данным, особый порядок их использования и накладывает запрет на последующее разглашение.

Не стоит рассчитывать, что NDA прочно «свяжет руки» исполнителю. Вероятность утечки все равно остается, однако такой документ будет сдерживать самозанятого от необдуманных поступков. А для заказчика это шанс покрыть понесенные убытки в суде, если «слив» все-таки случится.

В качестве санкции за утечку информации рекомендуем вместо возмещения понесенных убытков прописать штраф в твердой сумме.

Такая формулировка однозначна и проще применима в судебном процессе. Останется доказать только факт разглашения — причину, и причинение ущерба бизнесу — следствие.

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Какая информация считается конфиденциальной

Составить NDA можно без введения режима коммерческой тайны на предприятии. Но нужно четко понимать, какая именно информация является предметом соглашения с фрилансером.

Закон говорит, что «раскрывающая сторона» вправе запрещать разглашение любых сведений, которые имеют коммерческую ценность для бизнеса, способны причинить финансовый ущерб или испортить репутацию (ст. 421 ГК).

Например,

базы клиентов и поставщиков;

результаты маркетинговых исследований;

конверсия сайта;

маркетинговые планы и планы продаж;

размер дебиторской и кредиторской задолженности компании;

детали организации бизнес-процессов и т.п.

То есть, предметом NDA может быть только информация, которая представляет коммерческую ценность для клиента.

Самое главное, чтобы обе стороны понимали — что является предметом NDA. Иначе исполнитель выложит конфиденциальную информацию в открытый доступ и скажет, что условия соглашения о другом.

Пропишите в соглашении, какие сведения получает в доступ исполнитель. Какие из них представляют для вас коммерческую ценность. Укажите, что с этими сведениями может делать исполнитель, а что — не может. Например, может ли самозанятый привлекать к выполнению задания субподрядчиков? По закону ему это запретить нельзя. А если самозанятый привлекает к выполнению проекта помощников — на ком будет ответственность в случае, если эти помощники слили информацию? Как исполнитель получает информацию? Как будет фиксироваться факт того, что исполнитель получил информацию, которая представляет собой коммерческую ценность для компании? Один из способов — подписывать акт приема-передачи информации.

О чем нельзя заставить молчать

Часто компании думают, что всё, что они прописали в NDA, имеет юридическую силу. Но это не так. Нельзя поставить запрет на разглашение общедоступной информации:

сведений из ЕГРЮЛ и учредительных документов;

состава пищевых продуктов;

реквизитов лицензии и т. д.

Любая информация, которая не представляет собой прямую коммерческую ценность для компании, не может быть предметом NDA. Включить эту информацию в соглашение, конечно, можно, но если дело дойдет до суда — доказать обоснованность требований не получится.

Например, не определяется как коммерческая тайна сам факт сотрудничества самозанятого с конкретной компанией. То есть, в NDA можно добавить условие о неразглашении информации о совместной работе. Но юридическую силу такой пункт будет иметь, только если заказчик докажет коммерческий смысл ограничения.

Как NDA регулирует обращение с объектами авторского права

Если самозанятый создает для заказчика творческий объект — фотографии, чертежи, текст, код и прочее, следует помнить, что он является автором произведения. Даже если он передал вам исключительные права на использование объекта — право автора на имя неотчуждаемо (ч. 1 ст. 1265 ГК).

Если заказчик сам размещает произведение в открытом доступе, исполнитель вправе добавить его в свое портфолио, рассказать общественности, что именно он работал над проектом. Информация, которую сам заказчик опубликовал в открытом доступе, не может быть предметом NDA.

Если есть NDA, в котором произведение является предметом соглашения, это произведение представляет собой коммерческую ценность, и сам заказчик не планирует его использовать для широкой общественности — несмотря на право автора на имя, он не может брать такой объект даже для портфолио. Но автор все еще может говорить, что сотрудничал с компанией.

Для портфолио речь идет исключительно о демонстрации результата творческой работы. Коммерческие детали сделки: условия сотрудничества, стоимость услуг, конверсию разработанного сайта все равно нельзя выносить на публику.

Важно: обязательно фиксируйте, на какое именно произведение распространяет действие NDA и пункты о передаче исключительных прав на объект. Это можно сделать с помощью допсоглашений, к которым прикладывают результат сотрудничества — отчеты, или с помощью депонирования.

Если документально не показать, о каком произведении идет речь в соглашении — исполнитель может распоряжаться объектом как угодно: публиковать в открытом доступе, перепродавать, изменять. А в суде скажет, что в соглашении речь была о другом объекте.

Что лучше – раздел о конфиденциальности в основном договоре или отдельный NDA

Гораздо надежней подписать отдельное соглашение NDA в дополнение к договору ГПХ на оказание услуг, выполнение работ или авторский заказ. Главная причина — в сроках.

Если условия о конфиденциальности внести в договор, их юридическая сила окончится вместе с истечением срока действия основного документа.

NDA — автономное соглашение, значит требование о соблюдении конфиденциальности можно продлить на больший период, чем сама сделка. Например, обязать самозанятого хранить в секрете данные 5-10 лет после завершения сотрудничества.

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Чек-лист по созданию NDA: для тех, кто решится делать это самостоятельно

Определите перечень информации, разглашение которой недопустимо, потому что она имеет для организации коммерческую ценность. Данный список нужно четко прописать в предмете NDA. Установите порядок и способ передачи сведений фрилансеру — доступ к сервисам, пересылка email, передача материальных носителей. Фиксируйте в актах факт приема-передачи информации. Укажите в NDA действия самозанятого исполнителя, которые будут расцениваться как нарушение соглашения. Установите штрафные санкции в твердой сумме. Размер ответственности должен быть разумным, приближенным к стоимости ущерба. Пропишите срок действия NDA, в течение которого полученная информация должна сохраняться в тайне. Некоторые компании ограничиваются периодом основного договора, другие продлевают «срок молчания» вплоть до 20-50 лет.

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