С физическим лицом работодатель может заключить два вида договоров: гражданско-правовой и трудовой. Разберем, чем два этих договора отличаются друг от друга, в каких случаях оформляется трудовой, а в каких случаях гражданско-правовой договор.

Трудовой и гражданско-правовой договор: понятие

Трудовой договор – это соглашение между работником и работодателем, согласно которому сотруднику предоставляется работа в рамках определенной должности или специальности.

Гражданско-правовой договор – это соглашение между двумя и более лицами, согласно которому одна сторона поручает, а вторая сторона принимает на себя обязательства оказать определенную услугу.

В договоре ГПХ, который заключается с самозанятым, не должно быть трудовой терминологии. Трудовая терминология – юридические термины, характерные для трудовых отношений. Такие слова в договоре ГПХ увеличивают риск переквалификации отношений и их нужно исключить.

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Трудовая терминология — как нельзя писать в договоре ГПХ Гражданско-правовая терминология — Как нужно писать в договоре ГПХ Работа Сотрудничество Работник Исполнитель Работодатель Заказчик Зарплата Вознаграждение Работа Оказание услуг Оклад Стоимость услуг Смена Период оказания услуг Выговор Возмещение убытков Увольнение Расторжение договора График работы Период оказания услуг

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Отличие трудового договора от гражданско-правового

Приведем ключевые отличия трудового договора от договора ГПХ в таблице.

Основание Трудовой договор Договор ГПХ Предмет договора Выполнение трудовой функции в соответствии со штатным расписанием, по определенной должности или специальности. Работник выполняет поставленные перед ним задачи в соответствии с должностными обязанностями, по мере их поступления от начальства. Для трудового договора важен сам процесс выполнения работы Выполнение конкретной задачи. Для гражданско-правового договора не важен сам процесс оказания услуги, важен конечный результат. Задачи оговариваются перед заключением договора, отражаются в самом договоре либо в приложении к нему В каких случаях заключается Для постоянной работы Для разовой и проектной задачи Порядок работы Работник подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка (ПВТР), должностной инструкции, графику и режиму работы. За нарушение порядка работы он может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения Порядок сотрудничества стороны определяют самостоятельно перед заключением договора и отражают его в договоре. Исполнитель не подчиняется ПВТР, графику и режиму работы. Когда и как выполнять задачи исполнитель решает сам Контроль Работодатель может вмешиваться в процесс работы, делать замечания, давать указания, и работник обязан их учитывать, если они обоснованы и их выполнение предусмотрено трудовым договором и должностной инструкцией Никакого контроля заказчик над исполнителем не имеет, так же как и не может вмешиваться в процесс оказания услуги и давать свои указания Оплата Зарплата выплачивается сотруднику не реже, чем два раза в месяц в фиксированном размере в установленный срок. Зарплата начисляется не за достижение конкретного результата, а за сам процесс работы Вознаграждение выплачивается по договоренности. Возможна оплата по результатам сдачи конкретного этапа работ или при окончательной приемке работ / услуг. Сам процесс выполнения задачи не оплачивается Организация рабочего места Работодатель предоставляет сотруднику рабочее место, оборудование и материалы для выполнения работы. Если работник использует свое имущество, работодатель обязан выплатить ему компенсацию за это Исполнитель выполняет работу или оказывает услугу своими силами с использованием своего имущества и оборудования, а также может привлекать третьих лиц. Заказчик не компенсирует ему соответствующие расходы Социальные гарантии Работник имеет право на социальные гарантии компенсации и выплаты, предусмотренные трудовым законодательством. К ним, в частности, относятся: право на отпуск, оплату больничного, выплату различных пособий. Например, больничного, декретных, оплату за внеурочную работу, компенсации за травму на рабочем месте и т.п. Исполнитель не имеет права ни на какие социальные гарантии: ему не положен отпуск, оплата больничного, декретных и прочих пособий, предусмотренных трудовым законодательством Личное выполнение работы Обязательно. Работник обязан выполнять свою работу лично, без привлечения третьих лиц Не обязательно. Если иное не предусмотрено условиями договора, исполнитель может привлечь к выполнению работы или оказанию услуги третьих лиц Материальная ответственность(компенсация убытков) Работник несет материальную ответственность только при соблюдении условий, предусмотренных ст. 243 ТК Стороны гражданско-правового договора материальной ответственности не несут, но обязаны компенсировать друг другу все убытки, связанные с невыполнением условий договора Срок действия договора В большинстве случаев трудовой договор заключается на неограниченный срок. Срочный трудовой договор оформляется только в определенных случаях Гражданско-правовой договор заключается на определенный срок либо до достижения определенного результата, но может неоднократно продлеваться Правовое регулирование Трудовой кодекс Гражданский кодекс С кем можно заключить договор? Только с физическим лицом без специального статуса с физическим лицом без специального статуса;

с самозанятым;

индивидуальным предпринимателем Обязательные платежи НДФЛ, страховые взносы на пенсионное, медицинское и социальное страхование + взносы на травматизм по классу профриска Для физических лиц без специального статуса самозанятости или ИП: НДФЛ, страховые взносы на пенсионное, медицинское и социальное страхование.

Взносы на травматизм уплачиваются, только если это прямо предусмотрено договором. Кадровый учет Ведется по каждому сотруднику Не ведется Принцип подчиненности/равноправия Работник занимает подчиненное положение по отношению к работодателю Действует принцип равенства сторон Порядок оформления отношений Многоступенчатый: Прием от работника документов для оформления на работу.

Прохождение медосмотра — при необходимости.

Заключение трудового договора.

Издание приказа о приеме на работу.

Ознакомление с локальными нормативными актами работодателя Одноступенчатый – заключение гражданско-правового договора с исполнителем Порядок прекращения отношений В установленных законом случаях. При определенных условиях – с выплатой компенсации По соглашению сторон – в любой момент или в одностороннем порядке, если это предусмотрено договором. Если односторонний отказ не предусмотрен по договору, тогда только через суд Командировка Сотрудника можно направить в служебную поездку с выплатой ему суточных и оплатой расходов на проезд и проживание Поездка исполнителя, необходимая ему для выполнения работ или услуг по договору, не считается служебной и расходы, которые исполнитель понесет в ходе этой поездки, ему не компенсируются. Но он может включить в их итоговую стоимость вознаграждения Оформление результата работы Итоговый результат работы в кадровых документах не отражается. Сам процесс работы фиксируется в табеле учета рабочего времени Итоговый результат работы фиксируется в акте выполненных работ / оказанных услуг Порядок разрешения споров Споры разрешаются с привлечением комиссии по трудовым спорам или в суде Споры решаются в досудебном или в судебном порядке Стороны отношений Работник и работодатель Заказчик и исполнитель

Ключевое отличие гражданско-правового договора от трудового: непостоянный характер работы. Исполнителей по договорам ГПХ можно привлекать на разовые или проектные задачи, но никак не на постоянную работу, маскируя трудовые отношения. Если налоговая заподозрит подмену, то придет с проверкой и первое, что она запросит, – договор с исполнителем.

Чтобы договор прошел проверку в налоговой:

В нем не должно быть трудовой терминологии. Он не должен содержать условия, характерные для трудовых отношений. В нем нужно конкретно прописать предмет договора: детально описать результат. В него необходимо включить раздел о правах и обязанностях сторон: для исполнителя – выдать чек и сообщить заказчику об утрате статуса плательщика НПД, для заказчика – принять результат работы или услуги и оплатить его. Он должен содержать информацию о сроках оказания услуг. Сроки должны быть четко прописаны в договоре или в задании к нему.

На платформе Консоль.Про вы можете воспользоваться шаблонами готовых договоров, загрузить свой собственный договор или настроить шаблон под себя. Правильно и грамотно составленный договор позволит снизить риск переквалификации отношений с самозанятыми.

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