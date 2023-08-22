Для каких услуг и на какие работы компания вправе привлекать самозанятых, ИП и физлиц

Рассказали, как заказчику понять, для каких услуг он может привлекать внештатных исполнителей, а для каких — нет, и какие нюансы при этом учитывать.

Внештатный исполнитель: кто это и когда его можно привлекать

Внештатный исполнитель — этот термин объединяет физических лиц любого статуса, которые выполняют услуги для бизнеса по договору ГПХ и находятся вне штата.

В качестве внештатных исполнителей компания вправе привлекать:

самозанятых;

индивидуальных предпринимателей;

физлиц — без статуса ИП и СМЗ.

Внештатных исполнителей можно привлекать только для деятельности, которая носит гражданско-правовой характер. Это значит, что деятельность исполнителя должна иметь четко измеримый конечный результат. Именно результат отличает гражданско-правовые отношения от трудовых.

Пример.

Деятельность подходит для привлечения исполнителя:

Дизайнер отрисовал рекламный макет по заданию заказчика.

Результат — рекламный макет.

Деятельность не подходит для привлечения исполнителя:

Специалист 1С регулярно обновляет программу 1С, архивирует базу, оперативно устраняет ошибки в работе программы, консультирует бухгалтеров компании по возникшим вопросам, присутствует на совещаниях финотдела.

У такой деятельности нет конечного результата, здесь есть только непрерывный процесс.

Основой гражданско-правовых отношений является сдельность. Поэтому заказчику важно помнить о цели сотрудничества с исполнителем:

Цель заключения договора ГПХ — достижение конкретного измеримого результата. Заказчика интересует конкретный результат.

Цель заключения трудового договора — выполнение трудовых функций, множества разных процессов.

Внештатным исполнителям можно делегировать не все виды услуг. Расскажем подробнее, для каких услуг и работ в рамках договора ГПХ заказчик вправе привлекать самозанятых, ИП и физлиц.

Что можно, а что нельзя делегировать самозанятым в 2023 году

Самозанятые — это физические лица от 16 лет, которые осуществляют коммерческую деятельность без наемных работников и имеют верхнюю границу дохода не более 2,4 млн руб. в год.

Плательщиком НПД могут быть не только граждане РФ, но и резиденты Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии. Главное условие — наличие у физлица ИНН (письмо Минфина от 20.01.2020 № 03-11-11/2644).

Проверка статуса самозанятого проводится на специальном сервисе ФНС.

Самозанятым можно делегировать не все услуги. Виды деятельности, которой не могут заниматься плательщики НПД, можно посмотреть в законе № 422-ФЗ.

Список запрещенных видов деятельности для самозанятых:

1. Торговля подакцизными товарами и товарами, подлежащими обязательной маркировке.

2. Перепродажа товаров, имущественных прав.

3. Добыча и реализация полезных ископаемых.

4. Доставка товаров с приемом или передачей платежей в интересах других лиц.

Исключение: применение зарегистрированной продавцом товаров ККТ.

5. Продажа недвижимого имущества, транспортных средств.

6. Передача имущественных прав на недвижимое имущество.

Исключение: аренда, найм жилых помещений.

7. Деятельность государственных и муниципальных служащих.

Исключение: аренда и найм жилых помещений.

8. Деятельность в интересах другого лица по договорам поручения, комиссии, агентского договора.

9. Реализация долей в уставном капитале организаций, ценных бумаг.

10. Деятельность по договору простого товарищества, договору доверительного управления имуществом.

11. Арбитражное управление, деятельность медиатора, оценщика, адвоката, нотариуса.

Как понять, когда нельзя привлекать самозанятых

С самозанятым нельзя сотрудничать по агентской схеме. То есть, исполнитель не может быть менеджером по продажам, агентом, рекрутером и т.д. Исключение — услуги курьера с приемом платежа.

В агентском договоре с самозанятым курьером обязательно должно быть условие, что агент действует от имени и за счет принципала — компании заказчика.

Чтобы курьер смог принимать оплату от клиента, заказчик должен предоставить ему контрольно-кассовый аппарат. Передачу ККТ самозанятому курьеру необходимо оформить доверенностью.

Настроить онлайн-кассу нужно так, чтобы в кассовых чеках отображались данные компании заказчика, который продает товары, а не курьера. Только в этом случае курьер-самозанятый имеет право принять от покупателя деньги за покупку.

Самозанятый не может вести деятельность, где он выступает от имени другого лица, а также перепродавать товары от своего имени или от имени заказчика.

При этом самозанятый может сотрудничать с компанией в рамках агентского договора, где он выступает в роли принципала, а компания – в роли агента. То есть самозанятый — заказчик, который привлекает компанию выступить своим агентом, например, чтобы находить ему клиентов.

Пример самозанятого принципала в агентском договоре:

Самозанятый заключает договор с компанией-агентом для продажи своих услуг. Плательщик НПД продолжает самостоятельно вести бизнес: отвечает за оказание услуги, устанавливает цены, обрабатывает заказы. А компания-агент по условиям договора предоставляет помощь в поиске клиентов, проводит маркетинговые активности и передает клиентов самозанятому.

Также договор с самозанятым нельзя заключать компаниям, которые последние 2 года состояли с ним в трудовых отношениях.

Если налоговая инспекция обнаружит нарушения в сотрудничестве с самозанятыми, она назначит проверку, итогом которой может стать суд и переквалификация правоотношений в трудовые. В этом случае заказчику грозят такие последствия:

доначисление НДФЛ, страховых взносов, пеней;

административные штрафы от 50 тыс. до 100 тыс. рублей (п. 4 ст. 5.27 КоАП);

уголовная ответственность по ст. 199 УК, в случае крупного размера недоимки — свыше 5 млн руб. за три финансовых года, при условии, что сумма превышает 25% от общей суммы налогов, подлежащих уплате.

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На какие услуги можно привлечь ИП в качестве внештатного специалиста

Перечислим особенности привлечения индивидуальных предпринимателей:

ИП вправе заниматься большим количеством видов деятельности. Запрет — добыча полезных ископаемых. Но заказчику нужно проверить соответствие ОКВЭД исполнителя. Размер годового дохода ИП не ограничен. Есть лимиты по налоговым режимам, но превышение этих лимитов не приведет к потере статуса ИП. Предприниматель может нанимать сотрудников в штат. С ИП можно заключить агентский договор и договор поручительства. Разрешено сотрудничать с бывшими работниками компании, которых уволили за последние два года, кроме ИП на НПД.

Правила привлечения индивидуального предпринимателя на внештатную позицию все те же. Главное, чтобы сотрудничество не имело признаков трудовых отношений, а носило сдельный характер.

ИП можно привлечь только для решения проектных задач с измеримым результатом и сроком. Если налоговики заметят отсутствие реальной деловой цели сотрудничества и подмену трудовых отношений гражданско-правовыми, заказчика ждут уже известные риски, как и в случае с самозанятыми.

Цель договора ГПХ — получение результата, который должен быть передан заказчику, а не выполнение работы как таковой.

На какие услуги можно привлекать физлиц

По гражданскому законодательству компании вправе совершать сделки с физлицами. Например, это может быть консультация узкого специалиста, покраска стен в офисе, изготовление торта к корпоративному празднику. Еще один вариант: компании нужно привлечь для выполнения задачи экс-сотрудника с момента увольнения которого прошло менее двух лет.

Что важно знать бизнесу при сотрудничестве с физлицами:

Заказчик становится для физлица налоговым агентом и должен удержать с суммы вознаграждения НДФЛ. Как страхователь компания начисляет также страховые взносы, кроме взносов на травматизм, если они прямо на предусмотрены договором ГПХ. Сведения по физлицам нужно отразить в кадровой отчетности: ЕФС-1, 6-НДФЛ и РСВ.

Проверять правоотношения с физлицами могут ФНС, СФР или ГИТ. Если обнаружат нарушения, компании грозит доначисление взносов на травматизм, пени по этим взносам и штраф по п. 4 ст. 5.27 КоАП.

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Как доказать налоговой сдельный характер отношений с исполнителями

Подтвердить сдельный характер сотрудничества с исполнителями заказчик может с помощью правильно оформленного договора и задания к нему.

Договор может быть рамочным или на конкретную услугу. Если компания привлекает исполнителя на конкретную услугу, то задание — объем и характеристики услуги — конкретизируйте в договоре. Если заключается рамочный договор, то для безопасного сотрудничества нужно оформлять задания отдельно.

Корректно составленное задание позволяет:

Определить конкретный объем услуг, который должен выполнить внештатник.

Зафиксировать, что является конечным результатом.

Согласовать дополнительные условия.

Доказать налоговой, что между заказчиком и исполнителем сдельные отношения.

У заказчика не возникнет проблем, как ответить на вопрос ФНС «Что является конечным результатом ваших услуг?», если есть правильно оформленное задание к договору.

Чтобы задание было составлено корректно, в нем обязательно нужно указать:

Объем услуг. Описание услуг и конечного результата. Условия оплаты за результат. Подписи, которые подтверждают согласие сторон.

Задание необходимо оформлять письменно: хотя бы в переписке в мессенджере, а лучше на унифицированном бланке или через платформу для сотрудничества с внештатными исполнителями.

Так у компании будет подтверждение сдельности для ФНС. Устные договоренности налоговому инспектору показать не получится.

Пример того, что писать в задании.

Формулировка предмета договора:

«Наименование, объем, стоимость и сроки оказываемых Услуг указываются в Заданиях, являющихся неотъемлемой частью Договора».

В задании нужно указать:

Наименование услуг: услуги по созданию дизайн-макетов открыток. Объем услуг: создание 10 макетов открыток для посткроссинга в стиле минимализм. Стоимость услуг: 5 000 рублей. Срок оказания услуг: 10 дней.

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