Как сотрудничать с самозанятыми техническими специалистами

Специалистов, которые оказывают услуги в сфере промышленности, энергетики, машиностроения и строительства, называют техническими. К ним относят строителей, автомехаников, проектировщиков, инженеров и других. В статье расскажем, как оформить отношения с самозанятыми специалистами, на что обратить внимание при заключении договора и как минимизировать риски сотрудничества с ними.

Особенности сотрудничества с самозанятыми специалистами

В сфере строительства чаще всего привлекают самозанятых для возведения жилых и нежилых строений, ремонта и отделки квартир, офисов, складских помещений. Работы, которые они выполняют в рамках договора подряда, как правило, производится в несколько этапов. Заказчик должен понимать, как и в каких документах отразить этапы работ.

Также важно знать про риски привлечения технических исполнителей, чтобы в дальнейшем избежать переквалификации. Здесь нужно различать понятия «работа» и «работы». Работа — это трудовая функция, которую штатный сотрудник делает в рамках трудового договора. А работы — это задачи, которые исполнитель выполняет по договору подряда гражданско-правового характера.

Привлекайте исполнителей на конкретные задачи.

Сотрудничество с самозанятыми должно иметь сдельный характер. Это значит, что исполнитель привлекается для выполнения конкретной задачи, и выполненные работы должны иметь измеримый результат. Например, стены в офисе покрашены, система вентиляции на складе магазина вмонтирована.

Если сотрудничество предполагает постоянное вовлечение исполнителя в производственную деятельность компании, с ним лучше заключить трудовой договор.

Если технические специалисты сотрудничают с компанией на регулярной основе, это может привести к проверке от ФНС, суду и переквалификации отношений в трудовые. Например, слесарь или автомеханик регулярно выполняют заказы в автомастерской заказчика. Но только один критерий к переквалификации не приведет, налоговая оценивает отношения в совокупности.

Заключайте договор гражданско-правового характера.

Чаще всего с техническими специалистами — строителями, отделочниками, проектировщиками, — заключают договор подряда: бытового или строительного.

Реже заключается договор оказания услуг. Он подойдет для оформления сотрудничества, например, с инженерами для оказания услуг по охране труда.

Не выдавайте исполнителям инструмент.

Технические специалисты должны выполнять работы своими силами и с использованием собственного инструмента и оборудования. Им можно предоставить некоторый материал, но не рабочие инструменты. Пренебрежение этим условием может повлечь негативные последствия — споры с налоговиками по факту подмены трудовых отношений.

Документооборот с самозанятым специалистом

Документооборот с техническим специалистом включает в себя следующие документы.

Договор.

Сотрудничество с техническим исполнителем заказчик оформляет договором ГПХ. В договоре отражают все нюансы сотрудничества, порядок сдачи-приемки работ, особенности разрешения споров, права и обязанности сторон.

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Техническое задание.

Этот документ заказчик составляет в случае выполнения сложных работ или рамочного договора. В нем подробно описываются характеристики работ, которые должен выполнить подрядчик.

Если договор заключается на конкретные работы, например, нужно установить кондиционер, то составлять техзадание не нужно. В этом случае подробные сведения пропишите в договоре.

При возникновении споров техническое задание поможет подтвердить, что заказчик донес до подрядчика свои требования, а исполнитель с ними согласился. Кроме того задание подтверждает сдельность отношений в случае рамочного договора.

Смета / коммерческое предложение.

Составляет подрядчик на основании техзадания. Этот документ важен больше для исполнителя, чем для заказчика. Исполнитель может составить документ до заключения договора, тогда это коммерческое предложение. Если после — смета.

Акт выполненных работ.

На основании этого документа происходит сдача и приемка выполненных работ и производится оплата. Также акт помогает подтвердить сдельность отношений.

Чек.

Чек — обязательный документ, который должен формировать самозанятый на сумму, полученную от заказчика. На основании чека заказчик включает расходы на выплату самозанятому в состав затрат по налогу на прибыль и УСН, а подрядчик уплачивает НПД исходя из суммы полученного за месяц дохода.

Важно правильно заполнить все реквизиты чека. В чеке не должно быть терминологии, свойственной трудовым отношениям, например, «зарплата», «оклад», «аванс». Заменяйте слова, например, вместо «аванс» пишите «предоплата».

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Приложения к договору.

К договору с техническим специалистом также можно составить другие приложения: календарный план работ, перечень технической документации. Но на практике эти документы готовят редко.

Договор с техническим специалистом — разделы и примеры заполнения

С самозанятым-техническим специалистом составляется договор подряда или договор оказания услуг.

Закон не обязывает самозанятых сотрудничать по договору, но на практике без него никто не приступает к задачам. Правильно составленный договор защищает заказчика от риска переквалификации отношений в трудовые и от обязанности перечисления налогов и взносов за самозанятого-подрядчика.

В договор подряда с техническим специалистом, например, на отделку офиса, необходимо включить такие разделы:

Предмет договора.

Это существенное условие, и без него договор будет считаться незаключенным.

В договоре укажите адрес стройплощадки, тип строения, например, бизнес центр, а также его основные характеристики и параметры — этажность, площадь, какие-то конструктивные особенности. Можно также указать требования к материалам, из которых будет сооружено строение.

Например, «Исполнитель обязуется выполнить работы по отделке офиса Заказчика, расположенного по адресу …»:

Если работы, к которым привлекается самозанятый, сложные или договор рамочный, подробно расписывать их в договоре необязательно, тогда нужно составить техзадание и подробно описать все в нем.

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Сроки выполнения работ.

В это разделе пропишите общие сроки выполнения работ и отдельных его этапов: начальный и конечный.

Стоимость работ.

Укажите полную стоимость работ и при необходимости учтите дополнительные расходы, например, на составление дизайн-проекта дома, оплату и доставку строительных материалов.

Оплата, как правило, производится по факту выполнения каждого этапа работ. В договоре можно предусмотреть предоплату. Отдельно сроки и стоимость работ можно не прописывать и сделать отсылку на то, что они будут отражены в задании, составленном к договору.

Например, «Стоимость и сроки выполнения работ определены в Приложении № 1 к настоящему Договору».

Гарантии.

В договоре рекомендуется указать гарантийные сроки на выполненные работы.

Пример:

14.1. Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком, устанавливается в 24 (Двадцать четыре) месяца с даты подписания Сторонами Акта закрытия объекта.

14.2. Подрядчик в течение периода гарантийного срока обязан устранить все дефекты, возникшие в результате некачественного выполнения работ и выявленные в ходе эксплуатации Объекта за свой счет. Если Подрядчик не устранит некачественное выполненные по его вине работы в течение указанного в Договоре срока, то Заказчик имеет право привлечь других исполнителей, которые за соответствующую плату переделают некачественно выполненные Подрядчиком работы. Все расходы в этом случае возмещаются Подрядчиком.

14.3. Гарантийный срок на материалы, используемые при выполнении работ, должен быть не менее срока гарантии на выполненные работы.

Порядок сдачи и приемки работ.

Принимать работы можно как по завершению каждого конкретного этапа, так и после окончательного завершения строительства.

Пример:

Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности к приемке Работ - за 5 (пять) рабочих дня до завершения Работ.

Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения уведомления Подрядчика.

Заказчик обязан подписывать Акты о приемке выполненных работ или направлять Подрядчику в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения Актов мотивированный отказ от приемки работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

Приемка работ по Договору осуществляется путем подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат, передачи Заказчику всей необходимой исполнительной и технической документации в 4-х экземплярах на бумажном носителе и 1-м экземпляре в электронном виде, включая документы, подтверждающие перевозку и утилизацию строительного мусора.

Основаниями для отказа в приемке Работ являются несоответствие качества и объемов работ СНиП, требованиям действующего Законодательства и нормативных документов Российской Федерации.

Приложения к договору с техническим специалистом

К договору с техническим специалистом можно составить различные приложения.

Техническое задание

В нем укажите характеристики объекта, требования к качеству выполнения работ и используемым материалам, пожелания по срокам выполнения работ.

Пример:

«Работы по отделке офиса производятся в бизнес центре «Лидер», расположенному по адресу…, на 16 этаже здания, в офисном помещении площадью 150 кв.м».

1. Наименование работ:

демонтажные работы в офисном помещении — перегородки, пол, потолки;

строительные работы — установка перегородок, укладка пола, установка подвесного потолка.

2. Объем работ: перечисленные работы в офисном помещении площадью 150 кв.м:

демонтаж перегородок — … шт.;

демонтаж пола — … кв.м;

демонтаж потолка — … кв.м;

установка перегородок — … шт.;

укладка пола — … кв.м;

монтаж подвесного потолка из гипсокартона — … кв.м.

3. Стоимость работ: 700 тыс. рублей.

4. Срок выполнения работ: с 28.08.2023 по 07.09.2023.

Техническое задание можно направить исполнителю через мессенджер или через внутреннее приложение, если оно есть. Самый удобный способ формировать задания — через платформу для сотрудничества с внештатными исполнителями Консоль.Про. Так все документы по исполнителям будут составлены правильно и храниться в одном месте.

Смета

Этот документ составляется на основании технического задания. В нем подрядчик подробно расписывает наименование работ в единицах измерения, их цену и объем, стоимость материалов и других расходов подрядчика. Смета используется для расчета бюджета проекта, планирования затрат и принятия решения о его выполнении.

Пример:

1. Демонтажные работы:

Демонтаж перегородок — (стоимость).

Демонтаж пола — (стоимость).

Демонтаж потолка — (стоимость).

2. Строительные работы:

Устройство новых перегородок — (стоимость).

Укладка нового пола — (стоимость).

Установка подвесного потолка — (стоимость).

Календарный план работ

Составляется на основании сметы, если необходимо детализировать каждый этап работ, сроки выполнения и стоимость.

Пример:

Перечень работ, которые должны быть выполнены:

Укладка напольного покрытия.

Оклейка стен обоями.

Покраска потолка.

Монтаж электропроводки и светильников.

Установка сантехнического оборудования.

Установка разделительных стен и дверей.

Установка оконных и дверных блоков.

Установка вентиляционной системы.

Разметка и обустройство рабочих мест.

Акт выполненных работ к договору с техническим исполнителем

В акте выполненных работ к договору подряда подробно пропишите:

Характеристику выполненных работ, их виды, единицы измерения и стоимостные показатели.

Адрес, по которому были выполнены работы.

Подробное описание выполненных работ.

Пример:

Состав работ:

Демонтажные работы:

удаление старой отделки стен, пола и потолка;

снос перегородок, при необходимости;

демонтаж инженерных коммуникаций, при необходимости.

Строительно-монтажные работы:

монтаж гипсокартонных перегородок с учетом проектных планов;

монтаж подвесных потолков из гипсокартона;

устройство стяжек на полу;

монтаж оконных конструкций и дверей;

установка электропроводки и освещения;

установка вентиляционной системы.

Объем работ:

Всего выполнено работ на сумму 280 000 (двести восемьдесят тысяч) руб.

Качество выполненных работ:

Работы выполнены в соответствии с действующими нормативами и требованиями.

Сроки выполнения работ:

Работы были выполнены в срок с 09.08.2023 г. по 10.12.2023 г.

Чек от технического специалиста — что указать

В поле «Наименование товара/услуги» необходимо указать конкретный результат работ:

Например,

Производство отделочных работ в офисе заказчика — 300 000 руб.

Замена электропроводки в офисе — 200 000 руб.

Установка новых светильников в количестве 10 шт. — 40 000 руб.

Покраска стен и потолка — 60 000 руб.

Подробнее о том, как правильно формировать чеки, чтобы не получить штраф от налоговой, читайте здесь.

Риски сотрудничества с техническими специалистами

Риски сотрудничества с техническими специалистами можно разделить на две группы: общие и специальные.

Общие риски

К ним относится риск переквалификации отношений в трудовые, а также признание заказчика налоговым агентом по отношению к самозанятому.

Для минимизации этих рисков:

Проверяйте самозанятого перед началом сотрудничества и перед каждой выплатой дохода.

Перед началом сотрудничества нужно проверить актуальность статуса плательщика НПД, затем уточнить факт наличия трудовых отношений с этим исполнителем в последние 2 года.

Статус самозанятого также нужно проверять перед каждой выплатой дохода — это позволит исключить риск перечисления денег исполнителю, который утратил статус плательщика НПД.

Составьте правильный договор.

В договоре нужно детально прописать все существенные моменты: предмет, сроки, стоимость, гарантию на оказанные работы, права и обязанности сторон, ответственность за нарушение условий договора и порядок разрешения споров. После составления договор необходимо проанализировать на отсутствие в нем терминологии и условий, характерных для трудовых отношений.

Получите закрывающие документы.

К ним относится чек и акт выполненных работ. Указанные документы не только подтвердят факт выполнения работ и их оплаты, но и послужат дополнительным доказательством того, что между сторонами сложились гражданско-правовые, а не трудовые отношения.

Специальные риски

К ним относится разглашение персональных данных заказчика, несоблюдение сроков выполнения работ, нарушение норм местного законодательства.

Минимизировать эти риски можно, подробно расписав все нюансы сотрудничества в договоре и приложениях к нему: техническом задании, смете, соглашении о неразглашении данных.

Конкретизация сроков выполнения работ, а также ответственность за их срыв, прописанная в договоре, обезопасит заказчика от их нарушения.

Информацию по срокам можно указать в договоре следующим образом:

1.1 Подрядчик обязуется выполнить работы по договору в течение 190 календарных дней с момента подписания настоящего Договора.

1.2. В случае необходимости продления срока выполнения работ по объективным причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить об этом Заказчика не менее, чем за 90 рабочих дней до истечения срока, предусмотренного в пункте 1.1 настоящего Договора.

2. Ответственность за нарушение сроков выполнения работ по Договору:

2.1. За каждый день просрочки выполнения работ Подрядчик обязуется уплатить Заказчику неустойку в размере (указать процент) от суммы Договора за каждый день просрочки, начиная с дня, следующего за истечением срока, предусмотренного в пункте 1.1 настоящего Договора.

2.2. В случае пролонгирования сроков выполнения работ по объективным причинам, Заказчик может согласовать продление сроков выполнения работ с Подрядчиком без уплаты неустойки.

Обязанность соблюдать нормы местного законодательства можно прописать в договоре так:

1.1. Подрядчик обязуется соблюдать все действующие нормы местного законодательства, регулирующие выполнение работ по Договору.

1.2 В случае нарушения Подрядчиком указанных норм местного законодательства, он обязуется своими силами устранить все последовавшие за этим последствия, включая связанные с ними штрафы, санкции и иные обязательства.

1.3. Подрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком за нарушение указанных норм.

Снизить риск разглашения персональных данных заказчика позволит составление NDA — соглашения о неразглашении персональных данных. Подробнее о том, как запретить самозанятому разглашать информацию о вашем сотрудничестве, мы писали в этой статье.

Что важно учесть при сотрудничестве с исполнителями-техническими специалистами:

Заключите договор подряда или оказания услуг.

Составьте техническое задание, смету и соглашение о неразглашении данных в качестве приложений к договору.

Укажите в договоре подробный перечень выполняемых исполнителем работ, их сроки и стоимость, когда сделку заключаете разово. Если заключаете рамочные договор, то включите эти подробности в техническое задание.

Требуйте от подрядчика составить смету на основе техзадания. В смете он должен зафиксировать этапы выполнения работ, их сроки и стоимость.

Зафиксируйте приемку работ и претензии к их качеству в акте выполненных работ.

Получите чек от самозанятого после оплаты выполненных работ. Проверьте в нем корректность внесенных данных о работах, их стоимости и заказчике.

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