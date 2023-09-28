Логотип Консоль.Про
Консоль.Про
Самозанятые

Как и зачем оформлять задания к договору с самозанятым

Грамотно оформленное задание снижает вероятность штрафов и претензий со стороны налоговой. Рассказываем, как правильно оформлять задания, чтобы ФНС было не к чему придраться.
32
Как и зачем оформлять задания к договору с самозанятым
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Что такое задание

Задание самозанятому — это письменное подтверждение сдельности сотрудничества с исполнителем. Оно может быть частью договора, отдельным приложением к договору, задания можно давать в переписках или на сторонних платформах, которые вы используете. Главное — чтобы исполнитель, а потом и контролирующие органы, понимали, что вы платите деньги самозанятому не за сам факт работы, а за конкретные услуги.

Задание не имеет унифицированной формы и жестких требований к составлению. Содержимое зависит от характера работ или услуг и должно включать:

  • задачи, которые стоят перед исполнителем;

  • требования к результату оказанных услуг;

  • характеристики конечного продукта, который создает исполнитель.

Задание должно содержать четкие описания, конкретные характеристики и количественные показатели, по которым можно оценить результат. Для заказчика важен итог оказания услуг, а не время, которое самозанятый затрачивает на получение результата.

Когда нужно оформлять задание

Показывать сдельный характер сотрудничества с исполнителем нужно всегда, другое дело — как это оформить. 

Исполнитель должен иметь возможность отказаться от выполнения задания до того, как взял его в работу. Заказчик не может обязать самозанятого что-то делать. Если вы даете исполнителю выбор: взять задание или отказаться от него, это будет одним из критериев оценки сдельности оказания услуг для ФНС.  

Если по договору самозанятый должен предоставить одну услугу — все характеристики можно прописать прямо в договоре, тогда он и будет заданием. Сотрудничать и оценивать результат вы будете по пунктам договора.

Если заказчик заранее знает, что будет неоднократно прибегать к услугам самозанятого, можно не плодить договоры, а заключить один — рамочный договор. Тогда на каждую услугу, которую вы хотите поручить исполнителю, нужно оформлять отдельные задания. В договоре характер услуг прописать тезисно и указать, каким образом исполнитель будет получать задания.

Пример:

«Подрядчик обязуется изготовить макеты полиграфической продукции. Конкретный перечень, объем работ и сроки выполнения определяются заданием. Задания исполнитель получает в мессенджере telegram.».

На онлайн-платформе Консоль.Про вы можете автоматически формировать задания для исполнителей. У них всегда есть выбор —согласиться на выполнение задания или отказаться от него. Все закрывающие документы подписываются в режиме онлайн и хранятся в одном месте. Не возникнет сложностей, чтобы найти и показать документы налоговым инспекторам.

Попробуйте, как работает Консоль.Про в бесплатной демо-версии.

Содержимое задания зависит от характера услуг, например:

  • Услуги по подготовке бухгалтерской отчетности — в задании можно указать объем документов, которые предстоит обработать исполнителю, наименование и количество сформированных отчетов, срок к которому необходимо сдать работу и т.д.

  • Экспертные услуги — в задании прописывают исследуемый объект, вопросы, на какие предстоит ответить эксперту, указывается дедлайн.

  • Услуги по написанию текстов — в задании фиксируют тему материала, объем, какие моменты необходимо описать, срок сдачи и т.д.

При этом важно, чтобы характер взаимодействия не был схож с трудовыми отношениями. В задании нельзя требовать выполнения услуг на территории организации заказчика, если самозанятый может выполнить задачу в любом месте. Также заказчик не должен интересоваться временем, которое самозанятый тратит на оказание услуг, и есть ли у него помощники. Для него имеет значение только результат и крайний срок сдачи заказа.

Когда можно не оформлять задание

Задание самозанятому можно не оформлять, если все требования и характеристики к результатам оказания услуг можно описать в тексте договора. То есть компания привлекает внештатника на разовую задачу. 

Примеры:

  • Услуги по ведению корпоративного мероприятия — в тексте договора указывают время в течение которого исполнитель будет вести мероприятие, песни, стихи, монологи, которые он исполнит.

  • Услуги по созданию дизайн-макета для разового проекта — указывают размер макета, который должен получиться, текст, цветовую гамму, наличие логотипов.

  • Услуги грузоперевозок при переезде офиса — в договоре указывают конечные точки маршрута, количество предметов мебели и коробок, которые нужно перевезти, и т.д. 

Для чего нужно оформлять задание

Письменное задание помогает исполнителю понять, что от него хочет получить заказчик. Требования, указанные в задании, ложатся в основу акта об оказании услуг, в котором стороны фиксируют готовый результат. И этот результат не должен отличаться от требований задания. Соответствие подписанного сторонами акта требованиям в задании защищает исполнителя от претензий со стороны заказчика в ненадлежащем исполнении услуг.

Заказчику оформление задания помогает:

  • Детально расписать ожидаемый результат и требовать доработок, если итоговый вариант не удовлетворяет условиям задания.

  • Определить точный объем услуг.

  • Согласовать вознаграждение и другие важные детали.

Кроме того, письменное задание — это подтверждение того, что между заказчиком и исполнителем устанавливаются гражданско-правовые отношения, а не трудовые. 

Сотрудничество с самозанятыми создает большую нагрузку на бухгалтерию заказчика и требует внимания к формулировкам, чтобы не нарваться на штрафы. Делегируйте взаимодействие с внештатными исполнителями платформе Консоль.Про и разгрузите бухгалтерию: все закрывающие документы будут оформлены правильно и в срок.

Как задание снижает риски от ФНС

Налоговой важно видеть сдельный характер сотрудничества с самозанятым. Исполнитель не работает как штатный сотрудник, вы всегда обращаетесь к нему с конкретной задачей. И если каждый раз вы оформляете задание, а исполнитель может взять его или отказаться, — для ФНС это будет показателем сдельности отношений.

Неважно, где и в каком виде заказчик составил задание — в переписке в мессенджере, на онлайн-платформе или на специальном бланке заданий. Главное — оперативно найти его и показать проверяющим. Это поможет подтвердить, что исполнитель не работает на вас, а добровольно оказывает конкретные услуги. 

На основании правильно составленного задания самозанятый может корректно указать информацию в чеке. В графе «наименование услуги» он пропишет формулировку из задания. Это поможет избежать трудовой терминологии в чеке и доказать проверяющим сдельный характер сотрудничества.   

Подробнее о том, как правильно составить чек, чтобы не получить по шапке от ФНС писали здесь.

Что писать в договоре и задании

Когда речь идет о периодическом оказании услуг в течение длительного времени, в предмете договора точные требования, характеристики и количественные показатели услуг не указывают. Делают лишь тезисное описание услуг и ссылку на задание, в котором прописывают в деталях, что, когда, в каком количестве и с какими характеристиками должен выполнить самозанятый.

Пример формулировки предмета договора:

«Исполнитель обязуется оказать услуги по проведению репортажной фото- и видеосъемки мероприятия согласно заданию (Приложение № 1 к договору)».

Пример формулировки задания:

  1. Фото- и видеосъемка выставки, проводимой Заказчиком по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Терешковой, д. 4.

  2. Минимальное количество фото — не менее 25, среди которых должно быть не менее десяти кадров на фоне логотипа компании.

  3. Фотографии высокого разрешения от 300 dpi для печати, полиграфии разных видов.

  4. Формат для съемки:

  • 1080p 50fps;

  • снимать в максимально высоком битрейте;

  • цветовой профиль Hgl.

  1. Хронометраж видео — не менее 20 минут.

  2. Формат сдачи файлов — исходники видео в формате mр4.

  3. Материалы должны быть предоставлены Заказчику не позднее 18.09.2023.

  4. Стоимость услуг:

Наименование

Стоимость, руб.

Фотосъемка

12 000

Видеосъемка

15 000

Итого

27 000

Устные договоренности не спасут заказчика от претензий со стороны налоговой инспекции.

Пример задания, которое приведет к претензиям ФНС:

Наименование услуги

Единица измерения

Цена за единицу, руб.

Выработка, час.

Стоимость, руб.

Услуги администратора

Час

1 000

20

20 000

Пример грамотно составленного задания:

Наименование услуги

Функционал

Срок сдачи

Стоимость, руб.

Услуги 

администратора

  • Разработка и утверждение концепции мероприятия;

  • составление и утверждение концертной программы

До 10.09.2023

20 000

  • Отбор и утверждение перечня исполнителей (не менее 10 артистов);

  • составление графика репетиций;

  • утверждение светового оформления

До 15.09.2023

Контроль за проведением репетиций

До 20.09.2023

Контроль за созданием итогового видео о проведенном мероприятии

До 30.09.2023

5 000

Как задание подтвердит сдельный характер отношений 

Наличие письменного и грамотно оформленного задания снижает риск переквалификации сотрудничества с самозанятым в трудовые отношения со всеми вытекающими последствиями в виде:

Как грамотно составить задание:

  1. Оформляйте задание на каждую услугу, если заранее знаете, что будете неоднократно прибегать к услугам самозанятого и заключаете с ним рамочный договор. 

  2. Можно не оформлять задание, если привлекаете внештатника на разовую задачу. Пропишите все требования к результату в договоре.

  3. Составьте письменное задание. Передать его можно в переписках или через платформы.

  4. Задание не имеет жестких требований по содержанию, но должно включать четкие описания, конкретные характеристики и количественные показатели, по которым можно оценить результат.

  5. Предоставьте исполнителю возможность выбора — взять задание или отказаться от его выполнения.

  6. В случае налоговой проверки все документы нужно предоставить инспектору в течение 5 дней. Выбирая способ постановки заданий самозанятому, оцените, сможете ли вы собрать весь пакет документов для ФНС вовремя.

Консоль.Про— платформа для автоматизации сотрудничества с внештатными исполнителями. Платформа проведет анализ рисков переквалификации отношений в трудовые и обеспечит закрывающими документами, в том числе грамотно оформленными заданиями и актами, которые заказчик сможет использовать в случае возникновения споров с исполнителем. 

Консоль.Про проверит исполнителей по базе ФНС до подписания договора и перед каждой оплатой и не допустит перечисления вознаграждения, если после этого лимит доходов самозанятого будет превышен.

Какой статус исполнителя выбрать для эффективного сотрудничества?

Поможем минимизировать риски

Узнайте, кто будет наиболее выгодным партнером для вас: самозанятый, ИП или физлицо без статуса

Заполните форму ниже и мы пришлем чек-лист на ваш e-mail:

Я ознакомлен с условиями пользовательского соглашения, даю согласие на обработку персональных данных и принимаю условия оферты

Реклама: ООО «КОНСОЛЬ.ПРО», ИНН: 7707418148, erid: LjN8KNoaZ

Консоль.Про

Консоль.Про

Автоматизируем управление внештатным персоналом

1867 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип nlukina
    nlukina
    Зарплата

    Минтруд оценит разницу в доходах бюджетников на одинаковых должностях. Для этого министерство хочет получить доступ к персучету

    Минтруда решил оценить, как отличаются доходы бюджетников в различных организациях и в пределах одного региона на одинаковых должностях. Для этого ведомству нужно получить доступ к данным персонифицированного учета работников бюджетной сферы.

    Минтруд оценит разницу в доходах бюджетников на одинаковых должностях. Для этого министерство хочет получить доступ к персучету
    13
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Мотивация персонала

    Как внедрить новую систему в компании без сопротивления сотрудников?

    Нередко сотрудники сопротивляются нововведениям. Рассказываем, как подойти к внедрению нового сервиса, что делать с недовольным персоналом и в каких ситуациях желание оптимизировать работу лишь всё усложнит.

    Как внедрить новую систему в компании без сопротивления сотрудников?
    15
    Логотип Академия «Регламент»
    Академия «Регламент»
    Аренда

    Учет возвратного лизинга

    При возвратном лизинге собственник продает свое имущество лизинговой компании, а затем берет его же в лизинг у этой компании. ФСБУ не определяют порядок учета возвратного лизинга, а налоговые инспекторы считают его схемой получения необоснованной налоговой выгоды. Рассказываем, как отразить возвратный лизинг в бухучете и минимизировать налоговые риски.

    Учет возвратного лизинга
    2
    222
    Логотип Svetlananalogi
    Svetlananalogi
    Банки

    Как предпринимателю выбирать банк? Поэтапная инструкция

    По моим наблюдениям ИП не заморачивается с открытием счёта и выбором тарифа на обслуживание. Увидели выгодное предложение, нажали пару кнопок, и всё: дело сделано. А через пару месяцев бизнесмен берётся за голову: много денег снимают на комиссию. Как избежать такой ситуации❓

    51
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    6 фондов денежного рынка. Как пристроить деньги под актуальную ставку RUSFAR

    Обычно фонды с использованием ставки RUSFAR используют для так называемой парковки денег. Чтобы не лежали без дела, а работали и не обесценивались, ожидая своего часа, когда их получится выгодно вложить.

    6 фондов денежного рынка. Как пристроить деньги под актуальную ставку RUSFAR
    41
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Законопроекты

    Перспективы введения инвествычета по налогу на прибыль при оказании помощи участникам СВО

    Предлагается установить новый инвестиционный вычет по налогу на прибыль в связи с осуществлением расходов, направленных на поддержку ВС РФ в зоне специальной военной операции.

    30
    Логотип slizky1983
    slizky1983
    Маркировка товаров

    Список компаний, которые передают в ФПП ювелирные изделия на «физическую» маркировку

    Пробирная палата опубликовала список тех юрлиц и ИП, которые передают в ФПП ювелирные изделия на «физическую» маркировку.

    152
    Читать еще
    Мнения