Как и зачем оформлять задания к договору с самозанятым

Грамотно оформленное задание снижает вероятность штрафов и претензий со стороны налоговой. Рассказываем, как правильно оформлять задания, чтобы ФНС было не к чему придраться.

Что такое задание

Задание самозанятому — это письменное подтверждение сдельности сотрудничества с исполнителем. Оно может быть частью договора, отдельным приложением к договору, задания можно давать в переписках или на сторонних платформах, которые вы используете. Главное — чтобы исполнитель, а потом и контролирующие органы, понимали, что вы платите деньги самозанятому не за сам факт работы, а за конкретные услуги.

Задание не имеет унифицированной формы и жестких требований к составлению. Содержимое зависит от характера работ или услуг и должно включать:

задачи, которые стоят перед исполнителем;

требования к результату оказанных услуг;

характеристики конечного продукта, который создает исполнитель.

Задание должно содержать четкие описания, конкретные характеристики и количественные показатели, по которым можно оценить результат. Для заказчика важен итог оказания услуг, а не время, которое самозанятый затрачивает на получение результата.

Когда нужно оформлять задание

Показывать сдельный характер сотрудничества с исполнителем нужно всегда, другое дело — как это оформить.

Исполнитель должен иметь возможность отказаться от выполнения задания до того, как взял его в работу. Заказчик не может обязать самозанятого что-то делать. Если вы даете исполнителю выбор: взять задание или отказаться от него, это будет одним из критериев оценки сдельности оказания услуг для ФНС.

Если по договору самозанятый должен предоставить одну услугу — все характеристики можно прописать прямо в договоре, тогда он и будет заданием. Сотрудничать и оценивать результат вы будете по пунктам договора.

Если заказчик заранее знает, что будет неоднократно прибегать к услугам самозанятого, можно не плодить договоры, а заключить один — рамочный договор. Тогда на каждую услугу, которую вы хотите поручить исполнителю, нужно оформлять отдельные задания. В договоре характер услуг прописать тезисно и указать, каким образом исполнитель будет получать задания.

Пример:

«Подрядчик обязуется изготовить макеты полиграфической продукции. Конкретный перечень, объем работ и сроки выполнения определяются заданием. Задания исполнитель получает в мессенджере telegram.».

На онлайн-платформе Консоль.Про вы можете автоматически формировать задания для исполнителей. У них всегда есть выбор —согласиться на выполнение задания или отказаться от него. Все закрывающие документы подписываются в режиме онлайн и хранятся в одном месте. Не возникнет сложностей, чтобы найти и показать документы налоговым инспекторам. Попробуйте, как работает Консоль.Про в бесплатной демо-версии.

Содержимое задания зависит от характера услуг, например:

Услуги по подготовке бухгалтерской отчетности — в задании можно указать объем документов, которые предстоит обработать исполнителю, наименование и количество сформированных отчетов, срок к которому необходимо сдать работу и т.д.

Экспертные услуги — в задании прописывают исследуемый объект, вопросы, на какие предстоит ответить эксперту, указывается дедлайн.

Услуги по написанию текстов — в задании фиксируют тему материала, объем, какие моменты необходимо описать, срок сдачи и т.д.

При этом важно, чтобы характер взаимодействия не был схож с трудовыми отношениями. В задании нельзя требовать выполнения услуг на территории организации заказчика, если самозанятый может выполнить задачу в любом месте. Также заказчик не должен интересоваться временем, которое самозанятый тратит на оказание услуг, и есть ли у него помощники. Для него имеет значение только результат и крайний срок сдачи заказа.

Когда можно не оформлять задание

Задание самозанятому можно не оформлять, если все требования и характеристики к результатам оказания услуг можно описать в тексте договора. То есть компания привлекает внештатника на разовую задачу.

Примеры:

Услуги по ведению корпоративного мероприятия — в тексте договора указывают время в течение которого исполнитель будет вести мероприятие, песни, стихи, монологи, которые он исполнит.

Услуги по созданию дизайн-макета для разового проекта — указывают размер макета, который должен получиться, текст, цветовую гамму, наличие логотипов.

Услуги грузоперевозок при переезде офиса — в договоре указывают конечные точки маршрута, количество предметов мебели и коробок, которые нужно перевезти, и т.д.

Для чего нужно оформлять задание

Письменное задание помогает исполнителю понять, что от него хочет получить заказчик. Требования, указанные в задании, ложатся в основу акта об оказании услуг, в котором стороны фиксируют готовый результат. И этот результат не должен отличаться от требований задания. Соответствие подписанного сторонами акта требованиям в задании защищает исполнителя от претензий со стороны заказчика в ненадлежащем исполнении услуг.

Заказчику оформление задания помогает:

Детально расписать ожидаемый результат и требовать доработок, если итоговый вариант не удовлетворяет условиям задания.

Определить точный объем услуг.

Согласовать вознаграждение и другие важные детали.

Кроме того, письменное задание — это подтверждение того, что между заказчиком и исполнителем устанавливаются гражданско-правовые отношения, а не трудовые.

Сотрудничество с самозанятыми создает большую нагрузку на бухгалтерию заказчика и требует внимания к формулировкам, чтобы не нарваться на штрафы. Делегируйте взаимодействие с внештатными исполнителями платформе Консоль.Про и разгрузите бухгалтерию: все закрывающие документы будут оформлены правильно и в срок.

Как задание снижает риски от ФНС

Налоговой важно видеть сдельный характер сотрудничества с самозанятым. Исполнитель не работает как штатный сотрудник, вы всегда обращаетесь к нему с конкретной задачей. И если каждый раз вы оформляете задание, а исполнитель может взять его или отказаться, — для ФНС это будет показателем сдельности отношений.

Неважно, где и в каком виде заказчик составил задание — в переписке в мессенджере, на онлайн-платформе или на специальном бланке заданий. Главное — оперативно найти его и показать проверяющим. Это поможет подтвердить, что исполнитель не работает на вас, а добровольно оказывает конкретные услуги.

На основании правильно составленного задания самозанятый может корректно указать информацию в чеке. В графе «наименование услуги» он пропишет формулировку из задания. Это поможет избежать трудовой терминологии в чеке и доказать проверяющим сдельный характер сотрудничества.

Подробнее о том, как правильно составить чек, чтобы не получить по шапке от ФНС писали здесь.

Что писать в договоре и задании

Когда речь идет о периодическом оказании услуг в течение длительного времени, в предмете договора точные требования, характеристики и количественные показатели услуг не указывают. Делают лишь тезисное описание услуг и ссылку на задание, в котором прописывают в деталях, что, когда, в каком количестве и с какими характеристиками должен выполнить самозанятый.

Пример формулировки предмета договора:

«Исполнитель обязуется оказать услуги по проведению репортажной фото- и видеосъемки мероприятия согласно заданию (Приложение № 1 к договору)».

Пример формулировки задания:

Фото- и видеосъемка выставки, проводимой Заказчиком по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Терешковой, д. 4. Минимальное количество фото — не менее 25, среди которых должно быть не менее десяти кадров на фоне логотипа компании. Фотографии высокого разрешения от 300 dpi для печати, полиграфии разных видов. Формат для съемки:

1080p 50fps;

снимать в максимально высоком битрейте;

цветовой профиль Hgl.

Хронометраж видео — не менее 20 минут. Формат сдачи файлов — исходники видео в формате mр4. Материалы должны быть предоставлены Заказчику не позднее 18.09.2023. Стоимость услуг:

Наименование Стоимость, руб. Фотосъемка 12 000 Видеосъемка 15 000 Итого 27 000

Устные договоренности не спасут заказчика от претензий со стороны налоговой инспекции.

Пример задания, которое приведет к претензиям ФНС:

Наименование услуги Единица измерения Цена за единицу, руб. Выработка, час. Стоимость, руб. Услуги администратора Час 1 000 20 20 000

Пример грамотно составленного задания:

Наименование услуги Функционал Срок сдачи Стоимость, руб. Услуги администратора Разработка и утверждение концепции мероприятия;

составление и утверждение концертной программы До 10.09.2023 20 000 Отбор и утверждение перечня исполнителей (не менее 10 артистов);

составление графика репетиций;

утверждение светового оформления До 15.09.2023 Контроль за проведением репетиций До 20.09.2023 Контроль за созданием итогового видео о проведенном мероприятии До 30.09.2023 5 000

Как задание подтвердит сдельный характер отношений

Наличие письменного и грамотно оформленного задания снижает риск переквалификации сотрудничества с самозанятым в трудовые отношения со всеми вытекающими последствиями в виде:

штрафов за нарушение трудового законодательства;

необходимости удержать НДФЛ и платить страховые взносы;

необходимости подавать отчетность: разделы 1 и 2 ЕФС-1, 6-НДФЛ, расчет по страховым взносам, персонифицированные сведения;

штрафов и пеней за нарушение сроков сдачи отчетов и уплаты НДФЛ и взносов.

Как грамотно составить задание:

Оформляйте задание на каждую услугу, если заранее знаете, что будете неоднократно прибегать к услугам самозанятого и заключаете с ним рамочный договор. Можно не оформлять задание, если привлекаете внештатника на разовую задачу. Пропишите все требования к результату в договоре. Составьте письменное задание. Передать его можно в переписках или через платформы. Задание не имеет жестких требований по содержанию, но должно включать четкие описания, конкретные характеристики и количественные показатели, по которым можно оценить результат. Предоставьте исполнителю возможность выбора — взять задание или отказаться от его выполнения. В случае налоговой проверки все документы нужно предоставить инспектору в течение 5 дней. Выбирая способ постановки заданий самозанятому, оцените, сможете ли вы собрать весь пакет документов для ФНС вовремя.

Консоль.Про— платформа для автоматизации сотрудничества с внештатными исполнителями. Платформа проведет анализ рисков переквалификации отношений в трудовые и обеспечит закрывающими документами, в том числе грамотно оформленными заданиями и актами, которые заказчик сможет использовать в случае возникновения споров с исполнителем.

Консоль.Про проверит исполнителей по базе ФНС до подписания договора и перед каждой оплатой и не допустит перечисления вознаграждения, если после этого лимит доходов самозанятого будет превышен.

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