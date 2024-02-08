Самозанятый не уплатил налог. Какие будут последствия для заказчика

Если самозанятый не уплатил налог — это может негативно отразиться на заказчике. Какие конкретно последствия возникнут, зависит от причины, по которой не был уплачен налог.

Таких причин может быть несколько: самозанятый может утратить свой статус, не сформировать чек на полученную оплату или умышленно аннулировать его, чтобы не платить налог. Рассмотрим каждую ситуацию подробнее.

Исполнитель утратил статус НПД и не смог уплатить налог

Тут важную роль играет, в какой момент самозанятый утратил статус плательщика НПД: до получения вознаграждения или уже после.

Если самозанятый утратил статус до того, как получил оплату, заказчик автоматически становится налоговым агентом такого исполнителя.

Если самозанятость аннулировали после того, как исполнитель получил вознаграждение, негативных последствий можно избежать.

Если заказчика признают налоговым агентом — он должен будет уплатить с вознаграждения исполнителя НДФЛ и страховые взносы, а также сдать отчетность в контролирующие органы.

Исполнитель не сформировал чек и ему не начислили налог

Бывает так, что исполнитель получил вознаграждение, сформировал чек, но не выдал его заказчику. Или вовсе не сформировал чек.

В этой ситуации бизнес рискует вдвойне:

Заказчик не сможет учесть расходы на выплату самозанятому в составе затрат по УСН и налогу на прибыль.

Все расходы бизнеса на упрощенке («доходы-расходы») и основной системе налогообложения должны быть документально подтверждены. Чек — это основной документ, который подтверждает, что заказчик перечислил исполнителю вознаграждение. Кроме того на основании этого документа заказчик включает соответствующие расходы в состав затрат по УСН и налогу на прибыль.

Если самозанятый не выдал чек, заказчик не сможет подтвердить эти расходы, даже если у него есть другие документы: платежка на перевод денег исполнителю, акт выполненных работ и счет на оплату. Минфин придерживается аналогичной позиции в письме от 28.08.2023 № 03-03-06/1/81571.

Заказчик станет налоговым агентом исполнителя.

Если заказчик перечислил исполнителю деньги, а чек на эту выплату не получил, налоговая расценит это как выплату дохода исполнителю-физлицу, а не самозанятому.

В глазах налоговой это будет выглядеть так:

Заказчик перечислил физическому лицу деньги. Если чека нет — эти средства не относятся к деятельности НПД.

В этом случае Организации и ИП признаются налоговыми агентами физических лиц и обязаны уплачивать с выплаченного им дохода НДФЛ и страховые взносы, а также сдавать соответствующую отчетность.

Консоль.Про — платформа для автоматизации сотрудничества с внештатными исполнителями. Платформа проведет анализ рисков переквалификации отношений в трудовые и обеспечит закрывающими документами, в том числе грамотно оформленными заданиями и актами, которые заказчик сможет использовать в случае возникновения споров с исполнителем.

Исполнитель аннулировал чек, чтобы не платить налог

Если самозанятый сначала сформировал чек и направил заказчику, а затем аннулировал его, то риск здесь один – налоговая может отказать в признании расходов на выплату самозанятому.

Но этот отказ можно оспорить: в своем письме от 28.10.2021 № ПА-4-20/15213@ налоговая служба указала, что аннулирование чека не является основанием, чтобы признать расходы необоснованными. Главное условие — наличие чека, который выдал самозанятый, даже если он впоследствии его отменил.

Как заказчику избежать рисков, если самозанятый не уплатил налог

Чтобы избежать рисков, которые связаны с неуплатой самозанятым налога, придерживайтесь правил:

Сотрудничайте с исполнителями на онлайн-платформах занятости.

Если заказчик сотрудничает с исполнителями через электронные площадки, он минимизирует риски по неуплате налога. Онлайн-платформа перечисляет исполнителю выплаты, автоматически формирует чеки, передает их заказчику и уплачивает за самозанятого налог.

Одной из таких платформ является Консоль.Про. Сервис автоматически формирует чеки на каждую выплату и наделен полномочиями на уплату налога за самозанятых.

Пропишите в договоре ответственность за невыдачу чека.

«2. Обязанности сторон

2.2. Исполнитель обязан сформировать и передать Заказчику чек в момент расчета наличными денежными средствами или с использованием электронных средств платежа. При иных формах безналичных расчетов, чек должен быть передан Заказчику не позднее 9 числа месяца, следующего за месяцем, в котором был произведен расчет.»

«4. Ответственность сторон

4.7. В случае неисполнения обязанности по выдаче чека, предусмотренной п. 2.2 Договора, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 100% от каждой суммы, на которую не был выдан чек.»

Укажите в договоре последствия для исполнителя, если он не сообщит заказчику об утрате своего статуса.

«2. Обязанности сторон

2.3. Исполнитель обязан уведомить Заказчика о снятии с учета в качестве плательщика специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в течение одного календарного дня, со дня снятия с учета.»

«4. Ответственность сторон

4.8. В случае неисполнения обязанности по уведомлению Заказчика об утрате Исполнителем статуса плательщика специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», предусмотренной п. 2.3 Договора, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 100% от суммы вознаграждения, перечисленного после утраты Исполнителем статуса плательщика налога на профессиональный доход.»

Проверяйте статус исполнителя перед каждой выплатой.

Проверить статус исполнителя заказчик может на сайте ФНС или через самозанятого. Для этого нужно запросить у него справку о постановке на учет перед выплатой вознаграждения — ее легко сделать в приложении «Мой налог». А еще проще доверить это онлайн-платформе для сотрудничества с самозанятыми.

Проверка статуса исполнителя на платформе Консоль.Про проводится как перед началом сотрудничества, так и перед каждой выплатой. В связи с этим риск перечисления средств самозанятому, который утратил свой статус, полностью исключается.

Заключение

Если налог не уплачен из-за утраты исполнителем статуса плательщика НПД . Последствия: признание заказчика налоговым агентом исполнителя.

Если налог не уплачен из-за невыдачи чека . Последствия: отказ в возмещении расходов на выплату вознаграждения исполнителю и признание заказчика налоговым агентом исполнителя.

Если налог не уплачен из-за аннулирования чека . Последствия: проблемы с учетом расходов на выплату вознаграждения самозанятому.

Что делать. Проверять самозанятого перед каждой выплатой и составлять юридически правильный договор. Это снизит риски заказчика.

Сотрудничайте с исполнителями на электронной платформе Консоль. Про — это минимизирует риски, связанные с неуплатой исполнителем налога. А еще упростит онбординг, выплаты и снизит нагрузку на бухгалтерию и HR отдел в среднем на 30%.

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