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Самозанятые

Самозанятый не уплатил налог. Какие будут последствия для заказчика

Если самозанятый не уплатил налог — это может негативно отразиться на заказчике. Какие конкретно последствия возникнут, зависит от причины, по которой не был уплачен налог.
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Самозанятый не уплатил налог. Какие будут последствия для заказчика
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Таких причин может быть несколько: самозанятый может утратить свой статус, не сформировать чек на полученную оплату или умышленно аннулировать его, чтобы не платить налог. Рассмотрим каждую ситуацию подробнее.

Исполнитель утратил статус НПД и не смог уплатить налог

Тут важную роль играет, в какой момент самозанятый утратил статус плательщика НПД: до получения вознаграждения или уже после.

  • Если самозанятый утратил статус до того, как получил оплату, заказчик автоматически становится налоговым агентом такого исполнителя. 

  • Если самозанятость аннулировали после того, как исполнитель получил вознаграждение, негативных последствий можно избежать.

Если заказчика признают налоговым агентом — он должен будет уплатить с вознаграждения исполнителя НДФЛ и страховые взносы, а также сдать отчетность в контролирующие органы.

Исполнитель не сформировал чек и ему не начислили налог

Бывает так, что исполнитель получил вознаграждение, сформировал чек, но не выдал его заказчику. Или вовсе не сформировал чек.

В этой ситуации бизнес рискует вдвойне: 

  • Заказчик не сможет учесть расходы на выплату самозанятому в составе затрат по УСН и налогу на прибыль.

Все расходы бизнеса на упрощенке («доходы-расходы») и основной системе налогообложения должны быть документально подтверждены. Чек — это основной документ, который подтверждает, что заказчик перечислил исполнителю вознаграждение. Кроме того на основании этого документа заказчик включает соответствующие расходы в состав затрат по УСН и налогу на прибыль.

Если самозанятый не выдал чек, заказчик не сможет подтвердить эти расходы, даже если у него есть другие документы: платежка на перевод денег исполнителю, акт выполненных работ и счет на оплату. Минфин придерживается аналогичной позиции в письме от 28.08.2023 № 03-03-06/1/81571.

  • Заказчик станет налоговым агентом исполнителя.

Если заказчик перечислил исполнителю деньги, а чек на эту выплату не получил, налоговая расценит это как выплату дохода исполнителю-физлицу, а не самозанятому. 

В глазах налоговой это будет выглядеть так: 

Заказчик перечислил физическому лицу деньги. Если чека нет — эти средства не относятся к деятельности НПД. 

В этом случае Организации и ИП признаются налоговыми агентами физических лиц и обязаны уплачивать с выплаченного им дохода НДФЛ и страховые взносы, а также сдавать соответствующую отчетность.

Консоль.Про — платформа для автоматизации сотрудничества с внештатными исполнителями. Платформа проведет анализ рисков переквалификации отношений в трудовые и обеспечит закрывающими документами, в том числе грамотно оформленными заданиями и актами, которые заказчик сможет использовать в случае возникновения споров с исполнителем. 

Исполнитель аннулировал чек, чтобы не платить налог

Если самозанятый сначала сформировал чек и направил заказчику, а затем аннулировал его, то риск здесь один – налоговая может отказать в признании расходов на выплату самозанятому. 

Но этот отказ можно оспорить: в своем письме от 28.10.2021 № ПА-4-20/15213@ налоговая служба указала, что аннулирование чека не является основанием, чтобы признать расходы необоснованными. Главное условие — наличие чека, который выдал самозанятый, даже если он впоследствии его отменил.

Как заказчику избежать рисков, если самозанятый не уплатил налог

Чтобы избежать рисков, которые связаны с неуплатой самозанятым налога, придерживайтесь правил:

  • Сотрудничайте с исполнителями на онлайн-платформах занятости.

Если заказчик сотрудничает с исполнителями через электронные площадки, он минимизирует риски по неуплате налога. Онлайн-платформа перечисляет исполнителю выплаты, автоматически формирует чеки, передает их заказчику и уплачивает за самозанятого налог. 

Одной из таких платформ является Консоль.Про. Сервис автоматически формирует чеки на каждую выплату и наделен полномочиями на уплату налога за самозанятых.

  • Пропишите в договоре ответственность за невыдачу чека.

«2. Обязанности сторон

2.2. Исполнитель обязан сформировать и передать Заказчику чек в момент расчета наличными денежными средствами или с использованием электронных средств платежа. При иных формах безналичных расчетов, чек должен быть передан Заказчику не позднее 9 числа месяца, следующего за месяцем, в котором был произведен расчет.» 

«4. Ответственность сторон

4.7. В случае неисполнения обязанности по выдаче чека, предусмотренной п. 2.2 Договора, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 100% от каждой суммы, на которую не был выдан чек.»

  • Укажите в договоре последствия для исполнителя, если он не сообщит заказчику об утрате своего статуса.

«2. Обязанности сторон

2.3. Исполнитель обязан уведомить Заказчика о снятии с учета в качестве плательщика специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в течение одного календарного дня, со дня снятия с учета.»

«4. Ответственность сторон

4.8. В случае неисполнения обязанности по уведомлению Заказчика об утрате Исполнителем статуса плательщика специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», предусмотренной п. 2.3 Договора, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 100% от суммы вознаграждения, перечисленного после утраты Исполнителем статуса плательщика налога на профессиональный доход.»

  • Проверяйте статус исполнителя перед каждой выплатой.

Проверить статус исполнителя заказчик может на сайте ФНС или через самозанятого. Для этого нужно запросить у него справку о постановке на учет перед выплатой вознаграждения — ее легко сделать в приложении «Мой налог». А еще проще доверить это онлайн-платформе для сотрудничества с самозанятыми.

Проверка статуса исполнителя на платформе Консоль.Про проводится как перед началом сотрудничества, так и перед каждой выплатой. В связи с этим риск перечисления средств самозанятому, который утратил свой статус, полностью исключается.

Заключение

  • Если налог не уплачен из-за утраты исполнителем статуса плательщика НПД. Последствия: признание заказчика налоговым агентом исполнителя.

  • Если налог не уплачен из-за невыдачи чека. Последствия: отказ в возмещении расходов на выплату вознаграждения исполнителю и признание заказчика налоговым агентом исполнителя.

  • Если налог не уплачен из-за аннулирования чека. Последствия: проблемы с учетом расходов на выплату вознаграждения самозанятому.

  • Что делать. Проверять самозанятого перед каждой выплатой и составлять юридически правильный договор. Это снизит риски заказчика.

Сотрудничайте с исполнителями на электронной платформе Консоль. Про  — это минимизирует риски, связанные с неуплатой исполнителем налога. А еще упростит онбординг, выплаты и снизит нагрузку на бухгалтерию и HR отдел в среднем на 30%.

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