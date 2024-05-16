Можно ли делать выплаты самозанятому на чужую карту

Иногда возникают ситуации, когда самозанятый просит перечислять выплаты не на свою банковскую карту, а на карту третьего лица — например, жены или друга. Разбираемся, законно ли это и как правильно переводить вознаграждение в таком случае.

Какими способами выплачивать деньги внештатнику

Есть несколько вариантов, как оплатить услуги внештатных специалистов:

Наличные.

При личной встрече заказчик может выдать деньги исполнителю наличкой из кассы. Лимит по одному договору с ИП на НПД — 100 тыс. рублей (п. 4 указания Центробанка от 09.12.2019 № 5348-У). Это ограничение не действует в отношении самозанятых-физлиц.

Соблюдайте кассовую дисциплину. Для выдачи наличных нужно составлять расходный кассовый ордер, на котором самозанятый ставит свою подпись. Сведения о расчете занесите в кассовую книгу.

В момент получения выплаты исполнитель должен выдать заказчику чек.

Выплата на банковский или расчетный счет.

Если самозанятый — ИП на НПД, ему нужен расчетный счет, чтобы принимать оплату от юридических лиц, если она больше 100 тыс. руб. по одному договору. Затем ИП может перевести деньги со счета на свою карту.

Самозанятым гражданам заказчик может переводить деньги на банковский счет физического лица.

Выплата на банковскую карту.

При оформлении договора внештатник предоставляет заказчику реквизиты карты, а компания выплачивает вознаграждение через интернет-банк или переводит его по номеру карты.

Выплата на банковскую карту третьего лица.

В соответствии с письмом ФНС от 01.04.2021 № АБ-4- 20/4336@, заказчик может переводить выплату на карту стороннего лица по реквизитам, которые указаны в договоре.

При безналичной оплате самозанятый должен сформировать и направить заказчику чек не позднее 9-го числа месяца, следующего за тем, в котором провели оплату.

Самозанятый может выбрать предпочтительный способ получения оплаты. Законодательство не ограничивает его выбор. Главное, чтобы исполнитель своевременно задекларировал все полученные поступления денег в приложении «Мой налог».

Перечислять выплаты на карту стороннего лица — законно

Статья 7 закона № 422-ФЗ от 27.11. 2018 подтверждает, что исполнитель вправе получать доход на счета сторонних лиц: «Датой получения доходов признается дата получения денежных средств или дата поступления таких денежных средств на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц».

Законность выплат на карту сторонних лиц закрепляет и Гражданский кодекс (п. 1 ст. 312): в его терминологии заказчик выступает должником по денежному обязательству, самозанятый — кредитором. Компания перечисляет вознаграждение по реквизитам, которые самозанятый указал в качестве однозначно возможных для выплаты.

Для получения вознаграждения самозанятые могут выбрать карту любого третьего лица — родственника, друга, знакомого. В чеках, которые выдают исполнители, не нужно указывать счет перечисления выплаты.

При переводе оплаты пропишите подробные сведения о получателе в строке «Назначение платежа», чтобы уменьшить риски, если придется доказывать адресата вознаграждения. Пример формулировки может быть таким: Оплата консультационных услуг по договору № 99 от 01.02.2024 г. в адрес Иванова Ивана Ивановича, ИНН 112233445500.

Кто отчитывается о полученной выплате и кто платит НПД

Отчитываться за перечисленное вознаграждение должен самозанятый, который оказал услуги, даже если он получил выплату на карту стороннего лица. Уплатить налог исполнитель может с любой карты.

При этом привязать банковскую карту другого человека к приложению «Мой налог», чтобы автоматически списывать сумму налога, у исполнителя не получится. Карты, которые привязаны к приложению, должны быть оформлены на самозанятого, который в нем зарегистрирован.

Как прописать условие о выплате на карту стороннего лица в договоре

В договоре с самозанятым должен быть раздел, который описывает, как заказчик перечисляет деньги за оказанные услуги. Например, можно использовать такую формулировку:

«Заказчик считается выполнившим свои обязательства по оплате, когда деньги поступают на банковский счет Исполнителя или на номинальный счет, где бенефициаром является Исполнитель. Исполнитель должен сообщить Заказчику реквизиты этого счета, направив отдельное сообщение. Реквизиты счета Исполнителя закрепляются в договоре».

Как Консоль.Про помогает выплачивать вознаграждение внештатным исполнителям

С помощью платформы Консоль.Про сотрудничать с самозанятыми проще:

Консоль.Про предоставляет исполнителю шаблон договора, в который входит пункт о том, как компания или предприниматель могут уточнить действительные реквизиты счета самозанятого. Формулировка в нем такая: «…посредством: отражения в Договоре и (или) направления посредством Платформы сообщения Заказчику, и (или) посредством предоставления их Платформе».

Если реквизиты исполнителя меняются, ему не нужно составлять письмо об этом, а заказчику не придется оформлять допсоглашение к ГПД. Если самозанятый поменял реквизиты в своем личном кабинете, вознаграждение в автоматическом режиме зачислится по актуальным реквизитам.

Платформа позволяет исполнителю заполнить реквизиты для перевода вознаграждения в личном кабинете. Самозанятый может указать номер карты любого физлица, но в качестве актуального выбирает только один счет, через который пройдет оплата. Менять реквизиты вправе исключительно сам исполнитель.

Эти условия однозначно утверждают волеизъявление самозанятого: если он добавил карту стороннего лица, то получит выплату именно на нее, пока не изменит реквизиты.

Консоль.Про автоматически создает чек по данным исполнителя. В нем указан ИНН самозанятого, даже если в личном кабинете он добавил карту третьего лица.

Платформа перечисляет налог со счета исполнителя. Для этого самозанятый в приложении «Мой налог» должен передать право на удержание и уплату налога Консоль.Про. Сначала налог «замораживается» на номинальном счете платформы, а в установленный срок она отправляет его в ФНС без каких-либо действия со стороны самозанятого.

Краткие выводы

Самозанятый может использовать любой удобный способ, чтобы получить вознаграждение от заказчика: наличными, на банковский или расчетный счет, на свою карту или на карту стороннего лица.

Независимо от способа получения вознаграждения, самозанятый должен создать чек в приложении «Мой налог» и выдать его заказчику, а затем перечислить налог на профдоход.

Самозанятый вправе перечислить налог не только с той карты, на которую ему перевели вознаграждение, но и с любой другой карты или счета. Налог также может перечислить третье лицо. Но в приложении «Мой налог» исполнитель может добавить только карту, оформленную на себя.

Платформа Консоль.Про создает закрывающие документы, переводит вознаграждения и перечисляет налоги за самозанятых в ФНС. Все документы на платформе формируются автоматически и подписываются с помощью электронной подписи. Платформа помогает декларировать доходы внештатных исполнителей и прилагает чеки к актам и платежам. С выплаты резервируется сумма для уплаты налогов с учетом бонусов от налоговой инспекции.

Получите бесплатный чек-лист по сотрудничеству с самозанятыми Поможем избежать возможных рисков с неправильной терминологией Узнайте, что нельзя писать при сотрудничестве с самозанятыми Заполните форму ниже и мы пришлем чек-лист на ваш e-mail: Отправить

Реклама: ООО «КОНСОЛЬ.ПРО», ИНН: 7707418148, erid: LjN8KSWoX