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Самозанятые

Зачем бизнесу платить налог за самозанятого и законно ли это

Разбираемся, может ли заказчик платить налог на профессиональный доход за самозанятого исполнителя и как это можно делать.
Зачем бизнесу платить налог за самозанятого и законно ли это
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

На основании чего ФНС рассчитывает сумму налога

По закону 422-ФЗ у самозанятого есть обязанности, которыми нельзя пренебрегать: он должен формировать чек каждый раз после того, как получит вознаграждение от заказчика и перечислять с него налог в размере: 

  • 6% — если сотрудничает с юрлицом; 

  • 4% — если сотрудничает с физлицом. 

Чек нужно выдать сразу при получении выплаты, если заказчик провел ее наличкой или с применением электронных средств платежа. Если использовался безналичный расчет, чек нужно выдать до 9 числа следующего месяца, при этом в нем должна быть указана дата получения денег. 

После того как исполнитель создал чек, до 12 числа следующего месяца ФНС пришлет уведомление о начислении налога в личный кабинет. Налог рассчитывается на основании суммы оплат по всем чекам за месяц. Перечислить налог самозанятый должен до 28 числа месяца, в котором получил уведомление. 

Как самозанятый уплачивает налог и может ли бизнес делать это за него

Перечислить налог можно несколькими способами:

  • С помощью приложения «Мой налог».

  • В личном кабинете на сайте налоговой.

  • На Госуслугах.

  • Через банк — если он предоставляет такую услугу.

  • Через электронную площадку — партнера ФНС.

В последних двух случаях налог фактически перечисляет третье лицо. Налоговая инспекция в письме от 01.04.2021 № АБ-4-20/4336@ подтверждает, что исполнитель может уполномочить на уплату налога кредитную организацию или оператора электронной площадки. Также есть подтверждение в ст. 45 НК — перечислять деньги в счет исполнения обязанности по уплате налога может другое лицо — не только сам налогоплательщик. 

При переводе средств через электронную площадку учтите, что организация должна быть официальным партнером ФНС. Список таких партнеров есть на сайте ФНС.

Заказчик может компенсировать исполнителю налог на профдоход, включив его в сумму вознаграждения. А исполнитель может передать право перечислять налог третьему лицу, например, банку или электронной площадке. Компенсировать налог самозанятому исполнителю — это право, а не обязанность заказчика. Но для компании или ИП есть смысл это делать — исполнитель будет лояльнее и ему будет психологически легче расстаться с деньгами. 

Что будет, если самозанятый не платит налог на профдоход 

Если исполнитель не перечислил налог, неприятные последствия ждут как самозанятого, так и заказчика. В течение 10 календарных дней после срока уплаты налоговая присылает исполнителю уведомление о необходимости заплатить налог. Если самозанятый проигнорирует уведомление, инспекция взыщет налоги в принудительном порядке. При просрочке начисляются пени — 1/300 ключевой ставки Центробанка. Размер задолженности исполнитель видит в приложении «Мой налог».

Налоговая инспекция вправе взыскать неуплаченный налог и через суд — тогда самозанятому придется заплатить еще госпошлину.

Для заказчика последствия неуплаты налога исполнителем могут быть более существенны. Хотя напрямую нарушение срока уплаты налога или вообще отказ платить его не причиняет заказчику ущерб.

Но если исполнитель систематически не уплачивает налог на профдоход, ФНС может посчитать, что это злоупотребление правом на применение специального налогового режима, и снять самозанятого с учета, как плательщика НПД. Тогда заказчик станет налоговым агентом самозанятого, если тот — физическое лицо. Компания будет должна:

  • Перечислить НДФЛ 13% с суммы вознаграждения и страховые взносы 30%.

  • Сдать отчетность в ИФНС и СФР.

ИП на НПД платит налоги за себя самостоятельно. Если он потеряет право на этот спецрежим, доплачивать налоги по другой системе он тоже будет сам. 

Исполнитель может не выдавать чек специально, чтобы не декларировать свой доход. В этом случае заказчик не сможет учесть выплаченное вознаграждение в расходах по ОСНО, ЕСХН и УСН «Доходы минус расходы», так как главный документ, который подтверждает расходы — чек от самозанятого.

О том, что делать заказчику, если самозанятый не выдал или аннулировал чек, мы писали в этой статье

Поэтому в интересах заказчика, чтобы исполнитель заплатил налог. Если он автоматически не перечисляется банком или электронной платформой, включите в договор пункт о самостоятельной уплате НПД:

«Вознаграждение по настоящему Договору НДФЛ не облагается в связи с применением Исполнителем налогового режима «Налог на профессиональный доход» в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ. Исполнитель самостоятельно уплачивает необходимые налоги в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ».

Также в договоре укажите обязанность исполнителя уведомить заказчика, если он утрачивает право на НПД и перестает быть плательщиком этого налога.

Почему удобно перечислять налог через электронные платформы

Чтобы заказчику не пришлось контролировать уплату налога исполнителем, выбирайте вариант сотрудничества с самозанятыми через специальные платформы-партнеры ФНС. Пример такой платформы — Консоль.Про. У платформы есть специальная бесплатная функция «Налоговая копилка».

Она работает так:

  • Организация выплачивает вознаграждение через Консоль.Про.

  • Платформа откладывает в копилку 6% от суммы — деньги остаются на номинальном счете.

  • Налоговая инспекция формирует для исполнителя счет на уплату налога, документ поступает в Консоль.Про.

  • Платформа переводит налог в ФНС 12 и 22 числа каждого месяца.

Если у самозанятого еще действует бонус от ФНС в 10 000 рублей, которые дают при регистрации всем новым плательщикам НПД, платформа учитывает и его. С доходов от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей она будет откладывать 4% в налоговую копилку. Как только бонусные средства закончатся, Консоль.Про будет откладывать 6%.

Обычно самозанятые сотрудничают сразу с несколькими заказчиками. Это выгодно и для компаний: при большем числе заказчиков ниже риск переквалификации. Но не все компании используют Консоль.Про для сотрудничества с исполнителями, что означает уплату налогов с различных источников дохода.

Самозанятый может выбрать, будет ли откладывать в копилку сумму НПД со всех доходов или только с доходов, которые получены через Консоль.Про. Этот выбор исполнитель делает при оформлении каждого акта.

Консоль.Про проверяет, действителен ли статус самозанятого и не превысил ли исполнитель годовой лимит дохода на НПД в 2,4 млн рублей. Если это так — платформа не переведет вознаграждение и уведомит заказчика об утрате самозанятым право на применение спецрежима.

При сотрудничестве через Консоль.Про плюсы получает как заказчик, так и исполнитель.

Плюсы для заказчика: не нужно беспокоиться, что самозанятый аннулирует чек и придется платить за исполнителя НДФЛ и взносы. 

Плюсы для исполнителя: самозанятый не пропустит срок уплаты налога, ему не нужно тратить время, чтобы уплатить НПД в бюджет. 

Консоль.Про — официальный партнер ФНС. Платформа автоматически удержит налог, создаст чек и перечислит НПД в налоговую инспекцию. 

Выводы

Закон не обязывает заказчика уплачивать налог на профдоход за самозанятых исполнителей, но он может включать эту сумму в вознаграждение. Исполнитель может уполномочить на уплату своего НПД банк или оператора электронной площадки.

Важно дать понять исполнителю, что он сам отвечает за уплату своего налога. На случай если он, например, решит аннулировать чек, чтобы сэкономить на налоге, пропишите в договоре ответственность за невыдачу чека. Если исполнитель нарушит условие, можно будет запросить за это компенсацию.

Даже если заказчик компенсирует налог самозанятому, все равно сумма получится меньше, чем если сотрудничать с физлицом без специального статуса. Лояльность исполнителя тоже будет выше, если заказчик компенсирует налог.

При сотрудничестве с внештатными исполнителями через платформу Консоль.Про вам не придется переживать за возможное аннулирование чека или то, что самозанятый не перечислит налог. Платформа обеспечивает электронный документооборот с исполнителями, автоматически создает чеки, перечисляет налоги, анализирует риски переквалификации отношений, предоставляет шаблоны грамотно составленных договоров, заданий, актов и чеков.

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