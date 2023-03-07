Для заказчика это большие проблемы: налоговая может не принять расходы компании, выписать штраф и доначислить за самозанятого налоги как при сотрудничестве с физических лицом по договору ГПХ. Рассказываем, как быть в такой ситуации.

Читайте в статье:

Самозанятый не выдал чек: что делать компании.

Как самозанятые должны выдавать чеки.

Чем это грозит компании.

Что делать, если самозанятый не отправил чек: Шаг № 1. Напомните исполнителю о штрафах. Шаг № 2. Расскажите налоговой. Шаг № 3. Не ждите штрафов от налоговой.

Как собирать все чеки с исполнителей и избавиться от головной боли.

Как самозанятые должны выдавать чеки

Обычно всё работает так: компания платит самозанятому вознаграждение за работы или услуги → самозанятый вносит доход в приложение «Мой налог» и формирует чек → самозанятый отправляет чек компании → в следующем месяце самозанятый сам платит налог.

Чек самозанятый должен выдать:

сразу, когда поступил перевод, если получает деньги от заказчика на карту;

до 9 числа следующего месяца, если выставляет счет и заказчик платит по нему. Например, если по счету перечислили вознаграждение 20 ноября, то чек самозанятый должен отправить до 9 декабря.

Но исполнители часто забывают выбивать чек и платить налог или вообще хотят сэкономить, а ответственность за это несет компания.

Чем это грозит компании

Налоговой важно, чтобы доход в виде вознаграждения исполнителю кто-то задекларировал и заплатил с него налог.

Если этого не сделал самозанятый, то компания автоматически становится налоговым агентом и должна заплатить за него налоги как за сотрудничество с обычным физическим лицом – это 13% НДФЛ с суммы выплаты и 30% страховых взносов.

Если этого не сделать, то ФНС доначислит налоги самостоятельно, а еще назначит штрафы до 40% от суммы неуплаты и пени за просрочку.

Что делать, если самозанятый не отправил чек

Шаг № 1. Напомните исполнителю о штрафах

Самый первый шаг, если исполнитель пропал и не отправил вам чек, – напомнить ему об ответственности.

Она есть и для самих самозанятых – если исполнитель внесет доход и сформирует чек позже, налоговая начислит ему штраф в размере 20% от суммы доходов. А если нарушение повторится, штраф увеличится до всей суммы дохода.

Напишите исполнителю, возможно, он и не знает о штрафах, а узнав, не захочет их платить и отправит вам чек.

Лучше договориться с исполнителем спокойно, можно написать про желание продолжить с ним сотрудничество и напомнить, что для него тоже может быть штраф.

Шаг № 2. Расскажите налоговой

Если сообщения не помогают, можно попробовать подать жалобу в налоговую.

Сделать это можно через сайт ФНС или прийти лично в отделение инспекции.

В обращении укажите данные вашей компании, ФИО руководителя, причину обращения и приложите документы: переписку с самозанятым, договор, акт, счет – любые документы, которые у вас есть. Налоговики должны провести проверку, и исполнитель получит штраф за занижение налоговой базы, а вы – свой чек.

Шаг № 3. Не ждите штрафов от налоговой

Если и исполнитель не отвечает и налоговая не возвращается с результатами проверки, придется заплатить налоги и взносы за исполнителя. Так компания сможет избежать штрафов.

Вот что нужно сделать:

1. Заплатить страховые взносы 30% и пени за задержку оплаты и отправить уточненные расчеты в фонды.

За исполнителя придется заплатить взносы – на пенсионное страхование (ОПС), медицинское страхование (ОМС) и временную нетрудоспособность (ВНиМ). Выплаты нужно посчитать по действующим ставкам:

22% от вознаграждения исполнителю – взносы в ПФР;

2,9% – взносы в ФСС;

5,1% – выплаты в ФОМС.

2. Заплатить НДФЛ 13% и пени в налоговую и отправить уточненные декларации НДФЛ.

При выплатах физлицу по ГПХ компания признается налоговым агентом – она должна отчитаться за выплату в инспекцию и заплатить налоги за исполнителя. Поэтому нужно заплатить налог за исполнителя в размере 13%, пени за просрочку налога и отправить уточненные декларации НДФЛ.

Если сделаете все взносы, налоговая и фонды не начнут проверки и не придется платить штрафы.

Если хочется избежать такой неприятной ситуации, стоит предусмотреть ответственность исполнителя в договоре. В нем можно закрепить штраф для исполнителя, если он не отправит заказчику чек в установленный срок, или условие о компенсации всех выплат ФНС, если исполнитель не предупредит о потере статуса.

Условие об обязанности Исполнителя передать чек Исполнитель обязуется сформировать и передать Заказчику чек в день расчета на каждую выплаченную Исполнителю сумму лично или с помощью мессенджера Telegram. Условие об ответственности за непередачу чека В случае непередачи чека, указанного в пункте ___ настоящего Договора в установленный срок, Исполнитель обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 50% от каждой суммы, на которую был не выдан чек, а также штраф в размере 1000 руб за каждый день просрочки передачи Заказчику чека.

Как собирать все чеки с исполнителей и избавиться от головной боли

Можно воспользоваться специальными платформами для выплат самозанятым – чеки там формируются автоматически и хранятся в одном месте.

Например, в «Консоли» все документы, включая чеки, можно сформировать за самозанятых в личном кабинете. Исполнитель подписывает акты с помощью ПЭП, а вы можете сделать все чеки сразу, без участия самозанятого.

Формирование чеков по самозанятым с помощью «Консоли» занимает 30 секунд.

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