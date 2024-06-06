Самозанятые или физлица по ГПХ: с кем безопаснее сотрудничать бизнесу

Компании часто привлекают внештатных исполнителей на проектные, разовые задачи или нерегулярный объем услуг. Разбираемся, с кем безопаснее сотрудничать по ГПХ — с плательщиками налога на профдоход или с физическими лицами без специального статуса.

С какими исполнителями можно сотрудничать по договору ГПХ

Договор гражданско-правового характера можно оформлять с разными типами исполнителей — в том числе с физлицами и индивидуальными предпринимателями. В этой статье мы рассматриваем именно физлиц, у которых нет статуса ИП.

Физлицо может быть зарегистрировано как самозанятый. Это значит, что гражданин встал на учет в налоговой службе как плательщик налога на профдоход. Зарегистрироваться как самозанятый физлицо может онлайн с помощью приложения «Мой налог».

Вторая группа физлиц — те, кто не вставал на учет в налоговой в качестве самозанятых.

И с теми, и с другими можно заключить договор ГПХ: общие формулировки в договоре будут одинаковыми. В отличие от трудового, договор ГПХ регулирует правоотношения между заказчиком и исполнителем, а не между работодателем и работником. В тексте самого договора или в приложении к нему прописывают конкретные задания и результат их выполнения. В договоре также должна быть установлена зависимость вознаграждения от результата оказанных услуг.

Если заказчик сотрудничает с физлицом в статусе самозанятого, в договоре нужно указать, что исполнитель — плательщик налога на профдоход.

Сравним, чем отличаются условия сотрудничества с самозанятыми и лицами без специального статуса.

Особенности сотрудничества с самозанятыми и физлицами без специального статуса

Налоги и взносы, которые нужно платить за самозанятых и за обычных физлиц, отличаются.

Самозанятый платит налог на профдоход в размере 4%, если его заказчики — физлица, или 6%, если его заказчики — юрлица и ИП. Это его обязанность по закону № 422-ФЗ. Плательщик НПД уплачивает налог сам в приложении «Мой налог», на сайте ФНС, через банк или электронную платформу.

Подробнее о способах оплаты и о том, может ли заказчик платить налог за самозанятого исполнителя, писали в статье.

Перечислять НДФЛ и страховые взносы самозанятый не обязан. Также не обязан за него это делать и заказчик — по закону он не является налоговым агентом такого исполнителя.

При сотрудничестве с физлицом без специального статуса заказчик становится его налоговым агентом и платит НДФЛ — 13%. Также он должен уплатить страховые взносы — 30%.

По самозанятым, в отличие от остальных физлиц, не нужно сдавать отчетность.

При сотрудничестве с самозанятым компания не передает отчетность в Социальный фонд России (СФР) и налоговую инспекцию. Главное подтверждение сотрудничества с такими исполнителями — чеки, которые они формируют и которые видит ФНС.

Сдавать отчетность нужно, если заказчик сотрудничает с обычным физлицом. Комплект отчетов включает: расчет 6-НДФЛ, РСВ, ЕФС-1 и персонифицированные сведения о физических лицах.

Для самозанятых есть ограничения по максимальному доходу.

Закон ограничивает максимальный доход, который может облагаться налогом на профдоход, суммой в 2,4 млн рублей. Если самозанятый превысит это ограничение, то лишится права применять НПД до конца года. В случае потери статуса самозанятого заказчик должен будет платить за исполнителя НДФЛ и страховые взносы.

Не все виды работ и услуг можно поручить самозанятым и физлицам без специального статуса.

Напомним, что самозанятые не могут:

Также самозанятыми не могут быть адвокаты, медиаторы, оценщики, нотариусы, арбитражные управляющие — доходы от этой деятельности облагаются 13% НДФЛ.

Если самозанятый будет заниматься запрещенной деятельностью, его статус плательщика налога на профдоход аннулируют, следовательно, заказчик должен будет уплатить налоги и взносы как за физлицо без специального статуса.

Физлицам без специального статуса тоже можно поручить не все виды услуг. Есть ограничения. Физлицо не может вести предпринимательскую деятельность без регистрации юрлица или постановки на учет в качестве ИП. Признаки, по которым налоговая квалифицирует предпринимательскую деятельность перечислены в письме ФНС от 07.05.2019 № СА-4-7/8614:

Учет операций, связанных с деятельностью — применение 1С, CRM.

Устойчивые связи с подрядчиками и клиентами.

Приобретение имущества для получения прибыли — покупка товаров, сырья.

Налоговики обращают внимание и на косвенные признаки — готовая торговая точка с расставленным ассортиментом, постоянная реклама и регулярные переводы на карту разных или одинаковых сумм.

Также физлицо не может вести лицензируемую деятельность без регистрации юрлица или ИП. Перечень видов деятельности, на которые нужна лицензия можно посмотреть в ст. 12 закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ.

Компания может обратиться к физлицу, например, за консультацией по узкому вопросу, ремонтными работами в офисе, написанием рекламных статей, изготовлением десерта к корпоративу.

Нельзя привлекать действующих или бывших сотрудников как самозанятых.

Еще одно ограничение при сотрудничестве с самозанятыми — если заказчик хочет привлечь по ГПД бывшего работника, должно пройтиминимум два года с момента его увольнения. Иначе можно сотрудничать с ним только как с физлицом без специального статуса.

Не каждый иностранный гражданин может стать самозанятым.

Стать самозанятыми могут граждане России, Украины, Беларуси, Армении, Казахстана и Киргизии. Если заказчик хочет привлечь исполнителя, например, из Индии, заключить с ним договор как с плательщиком налога на профдоход не получится.

Риски сотрудничества с самозанятыми и физлицами

Риски переквалификации отношений в трудовые.

Такие риски распространяются на самозанятых и физлиц без специального статуса. Но все же большее внимание налоговой привлекает сотрудничество с самозанятыми, потому что за обычных «физиков» заказчики перечисляют налоги и взносы, то есть с меньшей вероятностью преследуют цель сэкономить на налогах.

Если налоговая обнаружит маскировку трудовых отношений с самозанятыми, заказчику придется перечислить НДФЛ и взносы, а также пени и штрафы за неуплату. Для руководителя юрлица штраф составляет 10–20 тысяч рублей, для ИП — 5–10 тысяч рублей, для юрлица — 50–100 тысяч рублей.

Налоговая служба разработала специальную скоринговую систему. Она отслеживает законность сотрудничества бизнеса и самозанятых по списку признаков. Так, ФНС обращает внимание на:

длительность сотрудничества;

единственный ли это источник дохода у исполнителя;

прямые нарушения закона № 422-ФЗ, например, привлечение действующих сотрудников;

групповые переходы в компанию исполнителей-самозанятых;

регулярность выплат;

признаки заработной платы;

массовые регистрации дохода и массовые постановки на учет.

При этом налоговая служба учитывает совокупность нескольких критериев: если заказчик соответствует 1–2 признакам из списка, это не обязательно повлечет переквалификацию.

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По итогам анализа компания получает заключение и рекомендации по устранению выявленных рисков.

Утрата самозанятым статуса плательщика налога на профдоход.

Это специфический риск при сотрудничестве с плательщиками налога на профдоход. Если такое случится, заказчик фактически будет сотрудничать с исполнителем как с обычным физлицом. Значит, у компании появится обязанность платить налоги, взносы, сдавать отчетность. Если заказчик не заметит потерю исполнителем статуса вовремя — налоговая начислит штрафы и пени за просрочку уплаты налогов.

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Учитывайте ограничения для самозанятых по видам деятельности и запрет на привлечение бывших сотрудников.

С кем сотрудничать заказчику

Обычно заказчикам проще сотрудничать с самозанятыми, чем с физлицами без специального статуса, так как нужно меньше платить налогов и нет отчетности. Риски в сотрудничестве с плательщиками налога на профдоход есть, но если не пытаться маскировать таким образом трудовые отношения и следовать закону, переквалификации можно не бояться. А контролировать, что исполнитель не потерял право на НПД, можно, например, с помощью Консоль.Про.

Платформа Консоль.Про помогает организовать сотрудничество с самозанятыми по закону: проверяет статусы исполнителей, а также их благонадежность, предоставляет шаблоны документов с грамотными формулировками, формирует чеки за самозанятых и перечисляет за них налог на профдоход.

Есть несколько ситуаций, когда для компании предпочтительнее работать с физическими лицами, не имеющими статус самозанятых:

Если заказчик привлекает иностранного исполнителя, который не является гражданином стран ЕАЭС или Украины.

Если исполнитель — действующий или бывший сотрудник компании-заказчика, с момента увольнения которого прошло меньше двух лет.

Компания собирается задействовать исполнителя для выполнения работ, запрещенных для самозанятых.

Самозанятый исполнитель превысил установленный законом лимит доходов.

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