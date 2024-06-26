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Чеки

Корректировка чеков самозанятых: что нужно знать заказчику 

Бывает, что исполнитель прислал чек, а в нем перепутал ИНН компании, указал неправильную стоимость или прописал не ту услугу. Разберемся, что делать заказчику, который обнаружил ошибку в чеке самозанятого.
Корректировка чеков самозанятых: что нужно знать заказчику 
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Почему важно проверять корректность чека от самозанятого

Чек — это отчетный документ, который исполнитель выдает заказчику. Наличие чека доказывает, что стороны завершили сделку успешно, исполнитель — плательщик НПД — получил от заказчика оплату за оказанную услугу. 

Для компании это основной документ, с которым она отчитывается о потраченных средствах перед налоговиками и аудиторами. Это важно для юридических лиц и ИП на общей, упрощенной «доходы минус расходы» системе налогообложения и ЕСХН. Они уменьшают налоговую базу на сумму расходов.

Самозанятый формирует чеки в приложении «Мой налог». Налоговая может отследить их — ей даже не придется запрашивать информацию у исполнителя или заказчика. Если, например, самозанятый ошибся в ИНН компании, у налоговой возникнут вопросы и она откажется признать расходы. Фактически если в чеке указаны не вы, а другой заказчик, оплата самозанятому останется ничем не подтвержденной. А это не только отказ в признании расходов, но и другие последствия:

  • штраф за занижение налогооблагаемой базы: его размер — 20% недополученной суммы. Если ФНС докажет умышленное занижение, штраф увеличится до 40% (ст. 122 НК);

  • доначисление НДФЛ, страховых взносов за исполнителя, штраф и пени за просрочку уплаты налога.

Обратите внимание, как исполнитель формулирует название услуги в чеке. Это должен быть конкретный результат, например, «Написание 5 статей в блог на сайте компании», а не «Услуги копирайтера» или «Написание литературных текстов». Это сигнал для ФНС, что под сотрудничеством с плательщиком НПД могут скрываться трудовые отношения. Налоговая может провести проверку и потребовать переквалификации правоотношений.

Что нужно проверить в чеке

Чаще всего самозанятые допускают такие ошибки в чеках:

  1. Указывают неправильный ИНН заказчика. Приложение «Мой налог» запоминает ИНН, которые исполнитель уже вводил раньше. Самозанятый может по невнимательности выбрать не тот номер.

  2. Ошибаются в названии услуги. В предыдущем разделе мы упоминали, что формулировка должна быть конкретной, указывать на результат. Название услуги следует прописывать так же, как в договоре или в задании к нему.

  3. Допускают ошибку в сумме вознаграждения. Ее нужно записывать с копейками, с двумя знаками после запятой. Сумма должна включать налог на профдоход и совпадать с той, которую указали в договоре и в акте оказанных услуг.

Также проверьте дату выдачи чека и его актуальность. Чтобы узнать, действителен ли чек, отсканируйте QR-код на нем: откроется оригинал чека на сайте налоговой. Если возникает ошибка или страница не открывается, документ недействителен.

Постоянно проверять QR-коды на чеках и следить за их статусом сложно. На платформе Консоль.Про аннулированные чеки отмечены восклицательным знаком, чтобы их было проще заметить среди остальных актов и быстро отреагировать: связаться с исполнителем или пожаловаться в налоговую.

Как откорректировать чек

Внести изменения в конкретный чек можно только на этапе создания. Если самозанятый уже сформировал его, то есть нажал на кнопку «Выдать чек» в приложении «Мой налог», изменить его уже не получится. Можно только аннулировать старый и сформировать новый чек с правильными реквизитами и той же датой.

После того как самозанятый сформировал чек, в приложении «Мой налог» появится функция «Аннулировать». При этом нужно выбрать причину: «Чек сформирован ошибочно» или «Возврат средств». Затем самозанятый создает новый чек с корректными реквизитами, а доход и сумма НПД автоматически пересчитываются.

П. 4 ст. 8 закона № 422-ФЗ о самозанятых указывает, что самозанятый в любое время может аннулировать чек и откорректировать данные, которые он передал в налоговую раньше. Это подтверждает ФНС в письме от 20.02.2019 № СД-4-3/2899@

В какие сроки можно аннулировать чек и создать новый

Технически ограничений у самозанятого нет: можно аннулировать любой чек, который есть в приложении «Мой налог». Можно создать чеки даже прошлой датой. Но тогда налоговая вправе начислить пени за каждый день просрочки в размере 1/300 ставки ЦБ или штраф за просрочку формирования чека — 20% от его суммы. 

Напомним, что сроки, в которые самозанятый предоставляет чек, устанавливает ст. 14 закона 422-ФЗ:

  • Заказчик внес оплату наличкой или картой — чек нужно выдать сразу же при после получения денег. 

  • Деньги перевели со счета организации или предпринимателя — чек нужно выдать не позднее 9 числа месяца, следующего за месяцем получения вознаграждения.

Если самозанятый аннулировал чек, ФНС в следующем месяце пересчитает налог. До 12 числа следующего месяца ведомство уведомит исполнителя о налоге на основе новых цифр.

Если исполнитель аннулировал чек по причине возврата денег заказчику, ФНС вычтет из начисленного за месяц налога эту сумму. При этом отдельное уведомление о снижении НПД самозанятый не получает.

Как быть заказчику, если нужно скорректировать чек

Заказчику, который заметил ошибку в чеке, нужно попросить самозанятого исправить ошибку и предоставить корректный чек. Если исполнитель возвращает деньги или в чеке меняется стоимость услуги, нужно скорректировать налогооблагаемую базу.

Рекомендуем проверять чек два раза:

  • Когда только получили его от самозанятого. 

  • Перед тем, как бухгалтер закрывает отчетный период и сдает отчетность в налоговую инспекцию.

Во втором случае проверьте, не аннулирован ли чек. Вдруг недобросовестный исполнитель сначала прислал чек, а потом решил сэкономить на НПД и удалил документ.

Если исполнитель не хочет предоставлять корректный чек, напомните ему, что это его обязанность по закону. При нарушении самозанятому грозит штраф:

  • если это первичное нарушение, размер штрафа — 20% от полученной оплаты;

  • если это повторное нарушение, которое исполнитель допустил в течение 6 месяцев после первого, штраф увеличивается до 100% суммы (ст. 129.13 НК).

Также вы можете обратиться с жалобой в налоговую службу. Сделать это просто: с помощью сервиса «Обратиться в ФНС» на официальном сайте ведомства. В жалобе следует указать, что самозанятый не соблюдает законодательные требования.

Чтобы обезопасить себя заранее, лучше закрепить обязательство самозанятого предоставить чек и прописать санкции за его необоснованное аннулирование в договоре.

Подробнее о том, что делать, если вы столкнулись с недобросовестным исполнителем, который аннулировал чек, — писали в статье.

Если самозанятый аннулировал чек, но не вернул деньги, чек все равно можно принять к учету. Это подтверждает налоговая в письме от 28.10.2021 года № ПА-4-20/15213@. Заказчик получает право отразить расходы в своей отчетности, а в отношении самозанятого могут провести мероприятия налогового контроля.

Заключение

  • После выдачи чека информацию в нем изменить уже нельзя: если вы обнаружили ошибку, попросите исполнителя аннулировать неправильный и сформировать корректный чек.

  • Проверяйте ИНН заказчика, название услуги и сумму в чеках от исполнителей.

  • Если исполнитель отказывается предоставить правильный чек, можно подать жалобу в налоговую.

  • Удобно сотрудничать и проводить расчеты с внештатными специалистами через электронные площадки и сервисы, особенно если заказчик взаимодействует с большим количеством плательщиков НПД. Это упрощает контроль чеков. 

Например, Консоль.Про создает чек автоматически по факту выплаты вознаграждения и отправляет его заказчику.

Также на платформе есть «Справочник». Это база правильных формулировок для заданий, актов и чеков. В основе «Справочника» — прописанные юристами Консоль.Про категории услуг без трудовой терминологии и ошибок, которые привлекают внимание ФНС. 

Заказчик может быть уверен, что в чеке будут использоваться только безрисковые формулировки, которые подтверждают сдельный характер отношений.

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