Что нельзя писать в объявлении при поиске внештатника. Образец безрискового объявления для привлечения исполнителя

Разберем, как корректно формировать объявления для поиска внештатных исполнителей и подрядчиков. Заказчик, который придерживается этих правил, минимизирует сомнения проверяющих органов в гражданско-правовом характере сотрудничества с исполнителем. Также приведем образец объявления.

В чем риски неправильного описания объявления

Когда контролирующие органы проверяют законность сотрудничества компаний и исполнителей по гражданско-правовым договорам, в дело идут не только опросы свидетелей и проверка документов. В качестве доказательства суду могут предоставить переписки и другие подтверждения — например, объявления о поиске внештатника.

Если в отношениях заказчика и исполнителя по ГПД найдут нарушения — может последовать переквалификация. Это значит, что правоотношения признают трудовыми. Тогда заказчику придется уплатить штрафы, пени, НДФЛ и страховые взносы за все время, пока исполнитель оказывал услуги. Судебная практика показывает, что суммы доначислений могут быть значительными.

Например, в деле № А29-2726/2023 после признания договоров с самозанятыми трудовыми суд доначислил компании 4,5 млн рублей налогов, штрафов и пеней (постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 26.03.2024 № Ф01-463/2024 по делу № А29-2726/2023). В деле № А58-1506/2023 заказчик получил доначисления — только по страховым взносам и налогам больше 18 млн рублей, а также штрафы и пени (решение Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 30.01.2024 по делу № А58-1506/2023).

Чтобы обезопасить себя, нужно избегать признаков трудовых отношений на протяжении всего сотрудничества с исполнителями по ГПД. В том числе при написании объявлений о поиске внештатника. Рассмотрим основные правила их составления.

Как составить объявление: основные правила

Слово «вакансия» — под запретом.

Вакансия — это объявление для найма сотрудника в штат. К тому же слово «вакансия» предполагает продолжение в виде названия должности, например, «открыта вакансия курьера».

Как правильно написать: «Объявление о поиске исполнителя на оказание услуг по доставке».

Не указывайте должность исполнителя.

Наименование должности — признак трудовых отношений. Чтобы привлечь потенциальных исполнителей, подробно опишите услуги, которые нужно получить от внештатника.

Как правильно написать: «Услуга по монтажу двух роликов по имеющимся концептам и корректировка роликов по цвету».

Правильно указывайте название услуги.

В предыдущем пункте мы уже затронули тему названия работ и услуг. В объявлении важно зафиксировать цель сотрудничества. Не стоит в объявлении указывать задачи, которые больше напоминают процесс. В отношениях с внештатным специалистом имеет значение результат оказания услуги.

Плохо: «Ведение бухгалтерской и налоговой отчетности компании».

Как правильно написать: «Формирование отчетности в налоговую инспекцию за II квартал 2024 года», «написание 10 статей для блога компании».

Не указывайте, что предоставляете оборудование и рабочее место.

Рискованно использовать в объявлении формулировки, подобные таким: «Работы выполняются на оборудовании заказчика», «Работы производятся в офисе по адресу ул. Береговая, 1». Это похоже на предоставление рабочего места по ст. 22 ТК.

Исполнитель сам выбирает место оказания услуг и выполняет задачи на своем оборудовании. Если нужно передать какие-либо материалы или инвентарь, следует оформить акт приема-передачи. При этом место оказания услуг указать можно, если внештатник не может выполнить задачу удаленно. Например, если нужно сделать ремонт в офисе по определенному адресу.

Как правильно написать: «Исполнитель выполняет работы на собственном оборудовании», «Исполнитель самостоятельно закупает материалы, необходимые для выполнения задачи».

Указывайте сроки оказания услуги, но не график работ.

Исполнитель сам решает, когда выполнять задачи. Заказчик может контролировать их качество — в том числе на промежуточных этапах. Но он не может обязать внештатника соблюдать график работы — 5/2, с 9 до 18 часов и т. д.

Как правильно написать: «Задачу по составлению бухгалтерской отчетности нужно выполнить до 10 июля 2024 года», «Ожидаем, что специалист выполнит работы в течение 30 дней после заключения договора».

Не обязывайте внештатника регистрироваться в качестве самозанятого.

Это требование нарушает права физлица. У него должен быть выбор — оказывать услуги в статусе, который ему подходит. Поэтому в объявлении можно указать все статусы — самозанятый, физлицо без статуса, ИП — или не прописывать ничего. Также заказчик вправе написать, что наличие статуса самозанятого приветствуется.

Как правильно написать: «ИП ищет исполнителя с правами категории «Е» и собственным транспортом — сцепкой грузоподъемностью до 20 т, полуприцепом типа «тент» — для перевозки груза из Астрахани в Москву в период с 10 по 15 июля. Приветствуется наличие оформленной самозанятости».

Больничные, премии, командировки и отпуска — признак трудовых отношений.

Неважно, какой отпуск обещает заказчик в объявлении, — необязательно должны быть положенные по ТК 28 дней. Даже если речь идет о 10-дневном отдыхе, это все равно могут счесть свидетельством того, что компания ищет сотрудника. Премии, больничные, командировки — тоже понятия из ТК.

В гражданско-правовых отношениях фиксируют только вознаграждение. Если нужно отправить внештатника в деловую поездку, расходы можно включить в сумму выплаты. Заказчик не платит за самозанятых страховые взносы, а потому не может давать соцгарантий в виде больничных и отпусков.

У внештатника нет зарплаты, есть вознаграждение.

Зарплата — еще один термин трудового законодательства. Самозанятым выплачивают вознаграждение, причем без привязки к конкретным датам.

В объявлении можно прописать, как внештатник будет получать выплату. Например, это может быть фиксированная стоимость за полный объем услуг, пост- и предоплата, коэффициент за качество выполнения задач.

Как правильно написать: «Вознаграждение выплачивается на банковскую карту в течение 1 дня после подписания акта оказанных услуг».

В объявлении не должно быть трудовой терминологии.

После прочтения объявления внештатный специалист должен понимать, что его привлекают для выполнения разовой, проектной или периодической услуги, а не нанимают в штат. Неправильно использовать такие термины как «работник», «работодатель», «должность», «оклад» и т. д.

Как правильно написать: «исполнитель», «подрядчик», «самозанятый», «вознаграждение», «оказание услуг».

Бесплатный онлайн-инструмент Трудоголик от Консоль.Про позволяет проанализировать созданное вами объявление и проверить, есть ли в нем термины, связанные с трудовой деятельностью. С его помощью вы сможете убедиться, что ваш текст содержит только правильную лексику.

Приводим пример, как можно составить объявление:

«Ищем подрядчика для оказания услуг по косметическому ремонту офиса ООО «Бета», расположенного по адресу ул. Береговая, 1. Время выполнения задачи — 20 рабочих дней с момента подписания договора. Вознаграждение — 70 000 рублей, 25% — предоплата, 75% выплачивается в течение 1 дня после подписания акта о выполненных работах. Сотрудничество по гражданско-правовому договору. Наличие у подрядчика статуса самозанятого приветствуется».

Что важно помнить после того, как самозанятый откликнулся на объявление

Если исполнитель заинтересовал заказчика, HR-специалист направляет ему уведомление о сотрудничестве.

В нем нужно прописать услугу, для оказания которой заказчик обращается к исполнителю, и условия, которые можно указать на этом этапе. Например, сроки оказания услуги. При составлении уведомления избегайте упоминания должности, графика, материальной и дисциплинарной ответственности.

Как можно написать: «Приглашаем вас с целью оказания услуги моушн-дизайна для создания ролика для ютюб-канала. В ролике должна быть изображена машина немецкой марки, хронометраж ролика — 10 секунд. Срок оказания услуги — 3 недели. Вознаграждение — в течение 1 дня после подписания акта об оказанных услугах. Оформление по ГПД. Наличие статуса самозанятого приветствуется».

При отклике исполнителя на объявление с ним нужно обговорить все детали сотрудничества: опыт, требования и пожелания заказчика к результатам услуги, размер вознаграждения и порядок выплаты.

Важно помнить, что организация-заказчик не имеет права знакомить исполнителя с внутренними документами компании или требовать соблюдения корпоративных правил и процедур. Обсуждению подлежат исключительно вопросы, которые касаются выполнения оговоренной услуги.

Чек-лист проверки объявления

При составлении объявления о поиске внештатного специалиста следует проверить, что в нем:

Не прописана должность внештатника.

Указан не процесс деятельности, а результат услуги, который нужен заказчику.

Нет упоминаний о предоставлении оборудования и рабочего места.

Указаны сроки оказания услуги, но не график работ, как в трудовом договоре (с 8 до 17, 2/2, 5/2).

Нет обязательного требования быть самозанятым.

Нет трудовой терминологии.

Не обещаны социальные гарантии.

Не прописан оклад, зарплата, премии, а указано вознаграждение.

Нет упоминаний об отправке в командировку и выплате командировочных.

Избежать переквалификации и финансовых потерь поможет платформа Консоль.Про. В бесплатном сервисе «Трудоголик» можно проверить наличие трудовых терминов в объявлениях о поиске и договорах со внештатными специалистами.

Также платформа предлагает комплексную услугу — «Анализ рисков. Юристы проверяют все: от объявлений о поиске исполнителей до договоров, актов и системы оплаты. В итоге компания-заказчик получает заключение и дорожную карту по устранению рисков переквалификации, если они есть.

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