Индикаторы нарушения ТК. Сколько самозанятых можно привлечь без риска проверки Минтруда

В 2021 году налоговая инспекция внедрила скоринговую систему, которая в режиме реального времени отслеживает потенциально «подозрительные» отношения с самозанятыми исполнителями. Фирма попадает в специальный реестр после того, как исполнитель выписывает чек в приложении «Мой налог», указав ИНН и наименование заказчика — юрлица или ИП.

Система оценивает особенности взаимодействия с самозанятыми и на основе этих данных присваивает так называемый «риск-балл». Чем больше риск-баллов, тем выше вероятность того, что налоговая проведет камеральную проверку заказчика.

Существует восемь риск-баллов, но каждый из них отдельно не приводит к тому, что отношения с самозанятыми сочтут трудовыми. Инспекция рассматривает ситуацию в комплексе.

К риск-баллам относятся:

Продолжительность сотрудничества. Заказчик работает с одним и тем же самозанятым исполнителем более года.

Единственный источник дохода. Исполнитель не имеет других клиентов и получает доход только от одного заказчика.

Признаки зарплаты. Вознаграждение самозанятого не изменяется от месяца к месяцу и напоминает фиксированный оклад.

Массовая постановка на учет. Исполнители регистрируются как самозанятые непосредственно перед заключением договора с заказчиком. Налоговая воспринимает такой признак как принуждение к оформлению самозанятости для сотрудничества с конкретной компанией или ИП.

Массовая регистрация дохода. Чеки создаются с использованием одного и того же технического устройства.

Групповые переходы. Заказчик переводит своих сотрудников в статус самозанятых и «передает» их другой компании, связанной с первой.

Периодичность выплат. Налоговая с подозрением относится к регулярным ежемесячным выплатам самозанятым. Особый риск представляют оплаты, совпадающие по датам с зарплатами штатных работников.

Прямые нарушения закона № 422-ФЗ от 27.11.2018. Например, это привлечение самозанятого исполнителя, который работает в этой же компании по трудовому договору или был сотрудником фирмы меньше двух лет назад.

После проведения анализа к делу подключается налоговый инспектор, который будет персонально рассматривать взаимоотношения между самозанятым и компанией.

В письмах от 16.09.2021 № АБ-4-20/13183@ и от 15.04.2022 № ЕА-4-15/4674 налоговая инспекция обобщает признаки, которые помогут определить подмену трудовых отношений с самозанятыми: