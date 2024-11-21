Индикаторы нарушения ТК. Сколько самозанятых можно привлечь без риска проверки Минтруда

Как ФНС определяет незаконное сотрудничество с самозанятыми
В 2021 году налоговая инспекция внедрила скоринговую систему, которая в режиме реального времени отслеживает потенциально «подозрительные» отношения с самозанятыми исполнителями. Фирма попадает в специальный реестр после того, как исполнитель выписывает чек в приложении «Мой налог», указав ИНН и наименование заказчика — юрлица или ИП.
Система оценивает особенности взаимодействия с самозанятыми и на основе этих данных присваивает так называемый «риск-балл». Чем больше риск-баллов, тем выше вероятность того, что налоговая проведет камеральную проверку заказчика.
Существует восемь риск-баллов, но каждый из них отдельно не приводит к тому, что отношения с самозанятыми сочтут трудовыми. Инспекция рассматривает ситуацию в комплексе.
К риск-баллам относятся:
Продолжительность сотрудничества. Заказчик работает с одним и тем же самозанятым исполнителем более года.
Единственный источник дохода. Исполнитель не имеет других клиентов и получает доход только от одного заказчика.
Признаки зарплаты. Вознаграждение самозанятого не изменяется от месяца к месяцу и напоминает фиксированный оклад.
Массовая постановка на учет. Исполнители регистрируются как самозанятые непосредственно перед заключением договора с заказчиком. Налоговая воспринимает такой признак как принуждение к оформлению самозанятости для сотрудничества с конкретной компанией или ИП.
Массовая регистрация дохода. Чеки создаются с использованием одного и того же технического устройства.
Групповые переходы. Заказчик переводит своих сотрудников в статус самозанятых и «передает» их другой компании, связанной с первой.
Периодичность выплат. Налоговая с подозрением относится к регулярным ежемесячным выплатам самозанятым. Особый риск представляют оплаты, совпадающие по датам с зарплатами штатных работников.
Прямые нарушения закона № 422-ФЗ от 27.11.2018. Например, это привлечение самозанятого исполнителя, который работает в этой же компании по трудовому договору или был сотрудником фирмы меньше двух лет назад.
После проведения анализа к делу подключается налоговый инспектор, который будет персонально рассматривать взаимоотношения между самозанятым и компанией.
В письмах от 16.09.2021 № АБ-4-20/13183@ и от 15.04.2022 № ЕА-4-15/4674 налоговая инспекция обобщает признаки, которые помогут определить подмену трудовых отношений с самозанятыми:
Исполнители включены в организационную структуру компании — у них есть график работы, руководители, самозанятые числятся в штатном расписании.
Заказчик контролирует деятельность исполнителей на рабочем месте.
Заказчик настаивает на регистрации самозанятости.
Исполнители используют материалы, инструменты и оборудование, безвозмездно предоставленные заказчиком, без которых выполнение работ невозможно.
Самозанятые получают вознаграждение так же, как штатные сотрудники зарплату — два раза в месяц, в одни и те же дни.
За самозанятыми закрепляются не конкретные разовые задания, а постоянная трудовая функция. Например, самозанятого клинера привлекают для регулярной уборки и при этом в договоре не указан конкретный объем услуг. Оплату получают за периоды, а не за проекты.
При нарушении указаний заказчика для исполнителей предусмотрены дисциплинарные меры.
Самозанятые несут материальную ответственность.
Как сотрудничество с самозанятыми контролируют межведомственные комиссии Минтруда
В марте 2024 года законность сотрудничества с самозанятыми также контролируют межведомственные комиссии Минтруда. Компанию или ИП, которые сотрудничают с исполнителями по ГПХ, могут вызвать на комиссию. Поводом для проверки служит информация от налоговых и других ведомств, поступающая в комиссию в рамках межведомственного взаимодействия. В дальнейшем бизнес будут проверять более тщательно.
Риск есть у тех компаний и предпринимателей, которые соответствуют трем критериям:
сотрудничают с 10 самозанятыми;
сотрудничество длится больше трех месяцев;
среднемесячный доход исполнителей больше 20 тыс. рублей.
Заказчик не попадет под проверку, если в течение года привлекал, например, два-три самозанятых для краткосрочных задач и перечислил им вознаграждение больше 20 тыс. рублей. Или, например, оформил договор с 20 самозанятыми, но краткосрочные и на небольшие суммы.
В состав комиссий входят представители нескольких ведомств, включая Роструд, ФНС, Соцфонд, МВД, местную администрацию, приставов, профсоюзы.
Заседания межведомственной комиссии проводятся раз в квартал в формате очной встречи или видеоконференции. Решения документируются в протоколе, который подписывает председатель заседания.
Перечень индикаторов риска нарушения ТК планируют расширить
На портале НПА опубликован новый законопроект Минтруда. Согласно ему, планируют дополнить перечень индикаторов риска, которые могут доказывать подмену трудовых отношений.
Под подозрение попадут компании или ИП, которые привлекают более чем 35 самозанятых и выплачивают им в среднем свыше 35 тысяч рублей, если срок сотрудничества превышает три месяца. При этом доходы самозанятого от данной организации или предпринимателя составляют не менее 90% от его общего дохода.
То есть кроме вызова на межведомственную комиссию, компании и ИП, отвечающие этим критериям, могут попасть и под другие виды проверок со стороны Минтруда, в том числе документарную и выездную.
Консоль.Про помогает компаниям минимизировать риски переквалификации сотрудничества с самозанятыми в трудовые отношения. На платформе есть готовые шаблоны документов, возможность подписывать их с исполнителями электронно, проводить выплаты одному или сотням внештатников. Платформа проверяет актуальность статуса самозанятых, безопасность сотрудничества с ними и отсутствие налоговых рисков.
Какие последствия ждут заказчика в случае признания отношений трудовыми
Если контролирующие органы выяснят, что заказчик подменяет трудовые отношения гражданско-правовыми, компанию или ИП ждут неприятные последствия:
Заказчику доначислят НДФЛ и страховые взносы.
Придется заплатить 13% НДФЛ, 30% страховых взносов, не менее 0,2% взносов на травматизм и пени в зависимости от периода просрочки уплаты налогов.
Заказчику придется заключить с исполнителем трудовой договор.
Заказчик станет работодателем и у него появятся обязательства, например, по выплате отпускных за прошлые периоды (ст. 19.1 ТК).
Компании или ИП начислят штраф.
Если компания уклоняется от заключения трудового договора, ее оштрафуют на 50–100 тыс. рублей, для ИП за аналогичное правонарушение штраф ниже — 5 000–10 000 рублей (ч. 4 ст. 5.27 КоАП).
Заказчик может попасть в «черный список».
Роструд планирует вести общедоступный реестр заказчиков, у которых выявлены факты нелегальной занятости. ФНС предлагает, чтобы заказчики числились в таком реестре не меньше двух лет. В это время они не будут иметь право на господдержку и участие в госзакупках (письмо от 16.04.2024 № БС‑4‑11/4500@).
Как минимизировать риски сотрудничества с самозанятыми
При оформлении правоотношений с самозанятыми следуйте таким рекомендациям:
Привлекайте исполнителей по ГПХ для оказания услуг сдельного характера: разовых, проектных. Если сотрудничество длительное — объем услуг не должен быть одинаковым из месяца в месяц.
Оформляйте задания на каждую услугу, если заключен рамочный договор, или прописывайте конкретные сроки и объемы задач в договоре.
После оказания услуги подписывайте акты и следите за тем, чтобы самозанятый вовремя предоставил чеки.
Не привлекайте исполнителей к таким же задачам, которые выполняют штатные сотрудники. Например, если в штате есть курьеры, нельзя привлекать самозанятых курьеров для оказания таких же услуг.
Проверяйте актуальность статуса плательщика НПД перед заключением договора и перед каждой выплатой.
Не сотрудничайте с нынешними и бывшими сотрудниками, если они уволились из вашей компании меньше двух лет назад.
Выплату вознаграждения привязывайте к сроку оказания услуг. Не перечисляйте оплату в тот же день, в который платите зарплату штатникам.
Как еще обезопасить сотрудничество
Наличие индикаторов риска еще не означает автоматическую переквалификацию. Главное — не подменять трудовые отношения гражданско-правовыми, составлять документы и выстраивать процессы по требованиям законодательства.
Хотя привлечение более чем 10 самозанятых может стать причиной повышенного внимания контролирующих органов, правильное оформление сотрудничества значительно снижает риски. Самый безопасный вариант — автоматизировать привлечение самозанятых через специальные платформы, такие как Консоль.Про.
Платформа Консоль.Про помогает решить задачи по минимизации рисков:
Платформа проверяет, актуален ли статус самозанятого до начала сотрудничества и перед каждой выплатой.
Заказчики получают доступ к шаблонам безрисковых договоров и формулировкам заданий, актов, чеков самозанятых. Правильно оформленные документы помогут пройти любые проверки.
Компания может подписывать все документы с исполнителями в электронном виде — сотрудничество всегда документально подтверждено.
Юристы Консоль.Про могут проанализировать сотрудничество со внештатниками и определить признаки трудовых отношений. В результате такой проверки компания получит отчет и рекомендации по устранению обнаруженных рисков.
Платформа автоматически проверяет самозанятого на риск-баллы ФНС и уведомляет заказчика, если риски высокие.
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