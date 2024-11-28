10 грубейших ошибок заказчиков при сотрудничестве с самозанятыми: что нельзя допускать в отношениях с плательщиками НПД

Главная ошибка в сотрудничестве с самозанятыми — привлекать их для выполнения трудовой функции, а не для оказания разовых услуг или проектных задач. Иными словами, это отсутствие сдельности во взаимодействии с исполнителем по ГПД.

Например, заказчик оформил нового бухгалтера не по трудовому, а по гражданско-правовому законодательству. При этом бухгалтер:

работает в офисе с остальными сотрудниками с 8 до 17 часов;

подчиняется главному бухгалтеру и выполняет его поручения;

заменяет второго бухгалтера на время его отпуска;

получает фиксированный оклад ежемесячно;

у него есть отпуск и оплачиваемый больничный лист;

в договоре не прописан результат оказанных услуг и конкретные задачи.

Это явная подмена трудовых отношений, потому что сотрудник фактически выполняет функцию. Самозанятого можно привлечь для составления отчетности или проведения консультации по налоговому учету. То есть, для конкретных задач.

Если контролирующие органы обнаружат подмену трудовых отношений, они переквалифицируют правоотношения в трудовые, доначислят заказчику за весь период сотрудничества НДФЛ 13%, страховые взносы 30%, штрафы за неуплату налогов и пени за просрочку.