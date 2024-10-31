Переквалификация договоров с самозанятыми: 3 случая судебной практики с многомиллионными штрафами

ФНС внимательно следит за всеми случаями сотрудничества компании и самозанятых. Как только исполнитель указывает в чеке ИНН компании — налоговая сразу узнает о факте сотрудничества. Мониторинг чеков происходит в автоматическом режиме. Если автопроверка показывает риски — подключаются инспекторы и могут устроить настоящую проверку.
Если сотрудничество законно — проверка приходит, убеждается, что все хорошо, и инспекторы уходят. Но если есть нарушения — компания может получить огромные штрафы и доначисления. О таких случаях и о том, как не допустить подобных ситуаций, мы рассказали в этой статье.
Как грузоперевозчику доначислили больше 3 млн рублей страховых взносов
ООО «Фаворит» занимаются грузоперевозками. 135 физических лиц в статусе самозанятых сотрудничали с ними по договорам ГПХ.
Во время камеральной налоговой проверки по страховым взносам ФНС сделала вывод, что компания фактически подменяла трудовые отношения гражданско-правовыми.
Во внимание приняли такие доводы в пользу переквалификации:
Самозанятые исполняли заранее определенные трудовые обязанности. Они фактически работали в качестве водителей, грузчиков и логистов, а не оказывали разовые услуги.
Большинство исполнителей получали выплаты только от ООО «Фаворит», других заказчиков у них не было.
Все исполнители зарегистрировались как плательщики НПД практически одновременно, причем регистрация в качестве самозанятых была обязательным условием сотрудничества.
Исполнители предоставляли услуги продолжительное время с регулярными переоформлениями договоров раз в три месяца. В документах не указали даты начала и окончания работ.
У заказчика были штатные сотрудники, которые выполняли аналогичные задачи, связанные с погрузочно-разгрузочными работами и доставкой грузов автотранспортом.
Самозанятые подчинялись правилам трудового распорядка, оказывали услуги по графику работы компании.
Организация выдавала внештатникам транспорт для выполнения рабочих задач.
Компания проводила самозанятым выплаты два раза в месяц.
Налоговая через суд доначислила ООО «Фаворит» страховые взносы на сумму почти 3,2 млн руб. и пени в размере 540 тыс. руб.
Постановление АС Поволжского округа от 10.07.2024 по делу № А57-10956/2023.
Как компания могла снизить риски:
Привлекать самозанятых к выполнению разовых или проектных задач. При длительном сотрудничестве — оформлять рамочный договор и задания на каждую услугу. Подробнее о заданиях — в статье.
Не требовать от исполнителей соблюдать правила трудового распорядка. Лучше поощрять их сотрудничество с другими заказчиками.
Не устанавливать самозанятым график оказания услуг.
Если самозанятым для оказания услуг нужно ТС или оборудование — компания может сдать его в аренду, оформив акт.
Не привлекать внештатников для выполнения работ, если в компании уже трудятся штатные сотрудники с аналогичными функциями.
Вознаграждение должно соответствовать объему оказанных услуг.
Как организация по обслуживанию АЗС получила больше 4 млн доначислений
ООО «Партнер Коми» оказывает услуги по обслуживанию заправок. Компания заключила договор субподряда, чтобы выполнять работы на объектах АЗС ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт». Так как штатных сотрудников нужной квалификации не оказалось, организация привлекла самозанятых.
Налоговая сделала вывод о том, что заказчик фактически подменял трудовые отношения гражданско-правовыми.
В качестве доказательства трудовых отношений использовали такие признаки:
Договоры заключались на короткий период — от 5 до 29 дней, после чего переоформлялись.
Условия договоров, включая предмет соглашения, место оказания услуг, права и обязанности сторон при переоформлении оставались неизменными.
Объем, описание услуг, их характер, сроки выполнения и ожидаемый конечный результат не были детализированы в договорах.
Самозанятые должны были оказывать услуги как по плановым заявкам, так и немедленно в случае необходимости.
Исполнители трудились в составе бригады штатных специалистов.
Акты оказанных услуг носили формальный характер. Они не включали информацию об объемах задач и объектах, на которых эти задачи выполнялись.
Опрошенные физические лица отметили, что зарегистрировались в качестве плательщиков налога на профдоход по совету директора организации, которого они воспринимали как своего руководителя.
Суд согласился с позицией ФНС. Компании доначислили НДФЛ, страховые взносы, штрафы и пени в общей сумме почти на 4,5 млн рублей.
Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 26.03.2024 № Ф01-463/2024 по делу № А29-2726/2023.
Как компания могла снизить риски:
Частое переоформление краткосрочных договоров не снижает риски, а скорее привлекает внимание налоговых органов.
Договор может быть длительным, если самозанятые оказывают услуги по конкретным заданиям. К договору нужно прилагать задания с указанием места оказания услуг, объема, сроков выполнения и ожидаемого результата.
У самозанятых должна быть возможность отказаться от выполнения задания.
Акты должны быть детализированы и содержать информацию о выполненном объеме услуг и конечных результатах.
Компания не должна была инициировать регистрацию исполнителей в качестве самозанятых.
Отношения с самозанятыми нужно строить в рамках гражданско-правовых соглашений, избегать терминов трудовых отношений, чтобы исполнители точно понимали свой статус.
Используйте бесплатный онлайн-сервис «Трудоголик» от Консоль.Про, чтобы проверить свои договоры с исполнителями и найти трудовые термины, которых в документе быть не должно.
Платформа для эффективных и законных отношений с самозанятыми
Мы помогаем сотням компаний уйти от рутины и выстроить быстрые, удобные и безрисковые отношения с самозанятыми
Как ИП получил 5,6 млн доначислений
Индивидуальный предприниматель Садыков Фарид Мавлеевич занимается производством и продажей питьевой воды. Садыков привлек 78 физических лиц в статусе самозанятых для оказания разных видов услуг: по выкладке товаров, доставке воды, поиску клиентов, техобслуживанию автоматов с питьевой водой и наполнению их товарами, диспетчерских и финансовых услуг, ремонту помп и кулеров, кадрового делопроизводства.
Налоговая провела камеральные проверки расчета по страховых взносам и расчетам по НДФЛ. В результате ФНС установила, что ИП занижал налоговую базу умышленно, и доначислила:
страховые взносы в сумме 3,6 млн руб., штраф за их умышленную неуплату 181 тыс. руб.;
НДФЛ 2,6 млн руб. и штраф в сумме 65 тыс.
ИП с доводами инспекции не согласился и обратился в суд. Арбитражный суд постановил, что физлица внесли в бюджет НПД 795 тысяч рублей — а НПД имеет сходную природу с НДФЛ — и на эту сумму можно уменьшить сумму доначислений. Плюс штраф соразмерно уменьшили на 20 тыс. рублей.
В итоге ИП все равно получил 5,6 млн доначислений (постановление Восемнадцатого ААС от 14.05.2024 № 18АП-4533/24, постановление АС Уральского округа от 02.08.2024 года № Ф09-4234/2024).
Какие доводы принял во внимание суд:
46 физических лиц, с которыми ИП подписал НПД, ранее работали в связанном с ИП ООО «Люкс Вода Инвест». Выводы о взаимосвязи ООО и ИП сделали из-за того, что у них был одинаковый вид деятельности, общий сайт, они использовали общие активы.
ГПД с самозанятыми заключались либо до, либо в день постановки на учет физлицами в качестве плательщиков налога на профдоход. После завершения сотрудничества с ИП они снимались с учета.
У исполнителей не было других источников дохода.
В некоторых договорах были указаны логины и пароли к приложению «Мой налог» — самозанятые представляли предпринимателю доступ к личным ресурсам.
Самозанятые подчинялись тем же самым лицам, что и при работе в ООО.
Договоры не содержали конкретных объемов выполняемых работ, акцентировали внимание на процессе, а не на конечных результатах.
Срок действия договоров составлял один год, что указывало на длительность отношений. ИП обеспечивал самозанятым условия оказания услуг, в том числе выдавал оборудование и транспортные средства.
Внештатники фактически работали по согласованному предпринимателем графику, соблюдали дресс-код.
У самозанятых были 14-дневные отпуска, им компенсировали больничные.
Как компания могла снизить риски:
Если бывшие сотрудники одной компании переходят в другую, связанную с первой, но уже в качестве самозанятых — это прямое нарушение закона.
Самозанятые должны платить НПД сами. Доступ заказчика к приложению «Мой налог» самозанятых, по мнению налоговой, показывает подконтрольность исполнителей заказчику.
Самозанятые не должны соблюдать график работы компании.
Самозанятым нельзя предоставлять социальные гарантии — больничные, отпуска, декретные и т. д.
Внештатные исполнители не должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и дресс-код.
Нельзя безвозмездно обеспечивать самозанятых оборудованием и ТС — их можно сдать исполнителям, например, в аренду.
Чтобы уменьшить риск переквалификации, важно правильно выстроить отношения с самозанятыми: привлекайте их для выполнения конкретных задач и грамотно оформляйте договоры и закрывающие документы.
Проще и удобнее сотрудничать с исполнителями через платформу Консоль.Про. Платформа проведет оценку рисков переквалификации в трудовые отношения и сформирует корректные документы, включая договоры, задания и акты.
Как бизнесу минимизировать риски сотрудничества с самозанятыми
Забирайте бесплатный чек-лист, который поможет обойти острые углы!
Реклама: ООО «КОНСОЛЬ.ПРО», ИНН: 7707418148, erid: LjN8KMBAY
Начать дискуссию