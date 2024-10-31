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Судебная практика по налоговым спорам

Переквалификация договоров с самозанятыми: 3 случая судебной практики с многомиллионными штрафами

Собрали три случая переквалификации ГПД в трудовые отношения с доначислениями НДФЛ и соцвыплат от 3 до 6 миллионов ₽. Объяснили, как компании могли избежать таких последствий.

ФНС внимательно следит за всеми случаями сотрудничества компании и самозанятых. Как только исполнитель указывает в чеке ИНН компании — налоговая сразу узнает о факте сотрудничества. Мониторинг чеков происходит в автоматическом режиме. Если автопроверка показывает риски — подключаются инспекторы и могут устроить настоящую проверку.

Если сотрудничество законно — проверка приходит, убеждается, что все хорошо, и инспекторы уходят. Но если есть нарушения — компания может получить огромные штрафы и доначисления. О таких случаях и о том, как не допустить подобных ситуаций, мы рассказали в этой статье.

Как грузоперевозчику доначислили больше 3 млн рублей страховых взносов

ООО «Фаворит» занимаются грузоперевозками. 135 физических лиц в статусе самозанятых сотрудничали с ними по договорам ГПХ. 

Во время камеральной налоговой проверки по страховым взносам ФНС сделала вывод, что компания фактически подменяла трудовые отношения гражданско-правовыми. 

Во внимание приняли такие доводы в пользу переквалификации:

  • Самозанятые исполняли заранее определенные трудовые обязанности. Они фактически работали в качестве водителей, грузчиков и логистов, а не оказывали разовые услуги. 

  • Большинство исполнителей получали выплаты только от ООО «Фаворит», других заказчиков у них не было.

  • Все исполнители зарегистрировались как плательщики НПД практически одновременно, причем регистрация в качестве самозанятых была обязательным условием сотрудничества.

  • Исполнители предоставляли услуги продолжительное время с регулярными переоформлениями договоров раз в три месяца. В документах не указали даты начала и окончания работ.

  • У заказчика были штатные сотрудники, которые выполняли аналогичные задачи, связанные с погрузочно-разгрузочными работами и доставкой грузов автотранспортом.

  • Самозанятые подчинялись правилам трудового распорядка, оказывали услуги по графику работы компании.

  • Организация выдавала внештатникам транспорт для выполнения рабочих задач.

  • Компания проводила самозанятым выплаты два раза в месяц.

Налоговая через суд доначислила ООО «Фаворит» страховые взносы на сумму почти 3,2 млн руб. и пени в размере 540 тыс. руб.

Постановление АС Поволжского округа от 10.07.2024 по делу № А57-10956/2023.

Как компания могла снизить риски:

  • Привлекать самозанятых к выполнению разовых или проектных задач. При длительном сотрудничестве — оформлять рамочный договор и задания на каждую услугу. Подробнее о заданиях — в статье.

  • Не требовать от исполнителей соблюдать правила трудового распорядка. Лучше поощрять их сотрудничество с другими заказчиками.

  • Не устанавливать самозанятым график оказания услуг.

  • Если самозанятым для оказания услуг нужно ТС или оборудование — компания может сдать его в аренду, оформив акт.

  • Не привлекать внештатников для выполнения работ, если в компании уже трудятся штатные сотрудники с аналогичными функциями.

  • Вознаграждение должно соответствовать объему оказанных услуг. 

Как организация по обслуживанию АЗС получила больше 4 млн доначислений

ООО «Партнер Коми» оказывает услуги по обслуживанию заправок. Компания заключила договор субподряда, чтобы выполнять работы на объектах АЗС ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт». Так как штатных сотрудников нужной квалификации не оказалось, организация привлекла самозанятых.

Налоговая сделала вывод о том, что заказчик фактически подменял трудовые отношения гражданско-правовыми. 

В качестве доказательства трудовых отношений использовали такие признаки:

  • Договоры заключались на короткий период — от 5 до 29 дней, после чего переоформлялись. 

  • Условия договоров, включая предмет соглашения, место оказания услуг, права и обязанности сторон при переоформлении оставались неизменными. 

  • Объем, описание услуг, их характер, сроки выполнения и ожидаемый конечный результат не были детализированы в договорах. 

  • Самозанятые должны были оказывать услуги как по плановым заявкам, так и немедленно в случае необходимости. 

  • Исполнители трудились в составе бригады штатных специалистов. 

  • Акты оказанных услуг носили формальный характер. Они не включали информацию об объемах задач и объектах, на которых эти задачи выполнялись.

  • Опрошенные физические лица отметили, что зарегистрировались в качестве плательщиков налога на профдоход по совету директора организации, которого они воспринимали как своего руководителя.

Суд согласился с позицией ФНС. Компании доначислили НДФЛ, страховые взносы, штрафы и пени в общей сумме почти на 4,5 млн рублей.

Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 26.03.2024 № Ф01-463/2024 по делу № А29-2726/2023.

Как компания могла снизить риски:

  • Частое переоформление краткосрочных договоров не снижает риски, а скорее привлекает внимание налоговых органов. 

  • Договор может быть длительным, если самозанятые оказывают услуги по конкретным заданиям. К договору нужно прилагать задания с указанием места оказания услуг, объема, сроков выполнения и ожидаемого результата. 

  • У самозанятых должна быть возможность отказаться от выполнения задания.

  • Акты должны быть детализированы и содержать информацию о выполненном объеме услуг и конечных результатах. 

  • Компания не должна была инициировать регистрацию исполнителей в качестве самозанятых. 

  • Отношения с самозанятыми нужно строить в рамках гражданско-правовых соглашений, избегать терминов трудовых отношений, чтобы исполнители точно понимали свой статус.

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Как ИП получил 5,6 млн доначислений

Индивидуальный предприниматель Садыков Фарид Мавлеевич занимается производством и продажей питьевой воды. Садыков привлек 78 физических лиц в статусе самозанятых для оказания разных видов услуг: по выкладке товаров, доставке воды, поиску клиентов, техобслуживанию автоматов с питьевой водой и наполнению их товарами, диспетчерских и финансовых услуг, ремонту помп и кулеров, кадрового делопроизводства.

Налоговая провела камеральные проверки расчета по страховых взносам и расчетам по НДФЛ. В результате ФНС установила, что ИП занижал налоговую базу умышленно, и доначислила:

  • страховые взносы в сумме 3,6 млн руб., штраф за их умышленную неуплату 181 тыс. руб.;

  • НДФЛ 2,6 млн руб. и штраф в сумме 65 тыс.

ИП с доводами инспекции не согласился и обратился в суд. Арбитражный суд постановил, что физлица внесли в бюджет НПД 795 тысяч рублей — а НПД имеет сходную природу с НДФЛ — и на эту сумму можно уменьшить сумму доначислений. Плюс штраф соразмерно уменьшили на 20 тыс. рублей. 

В итоге ИП все равно получил 5,6 млн доначислений (постановление Восемнадцатого ААС от 14.05.2024 № 18АП-4533/24, постановление АС Уральского округа от 02.08.2024 года № Ф09-4234/2024).

Какие доводы принял во внимание суд:

  • 46 физических лиц, с которыми ИП подписал НПД, ранее работали в связанном с ИП ООО «Люкс Вода Инвест». Выводы о взаимосвязи ООО и ИП сделали из-за того, что у них был одинаковый вид деятельности, общий сайт, они использовали общие активы.

  • ГПД с самозанятыми заключались либо до, либо в день постановки на учет физлицами в качестве плательщиков налога на профдоход. После завершения сотрудничества с ИП они снимались с учета.

  • У исполнителей не было других источников дохода.

  • В некоторых договорах были указаны логины и пароли к приложению «Мой налог» — самозанятые представляли предпринимателю доступ к личным ресурсам.

  • Самозанятые подчинялись тем же самым лицам, что и при работе в ООО.

  • Договоры не содержали конкретных объемов выполняемых работ, акцентировали внимание на процессе, а не на конечных результатах. 

  • Срок действия договоров составлял один год, что указывало на длительность отношений. ИП обеспечивал самозанятым условия оказания услуг, в том числе выдавал оборудование и транспортные средства. 

  • Внештатники фактически работали по согласованному предпринимателем графику, соблюдали дресс-код. 

  • У самозанятых были 14-дневные отпуска, им компенсировали больничные.

Как компания могла снизить риски:

  • Если бывшие сотрудники одной компании переходят в другую, связанную с первой, но уже в качестве самозанятых — это прямое нарушение закона. 

  • Самозанятые должны платить НПД сами. Доступ заказчика к приложению «Мой налог» самозанятых, по мнению налоговой, показывает подконтрольность исполнителей заказчику.

  • Самозанятые не должны соблюдать график работы компании.

  • Самозанятым нельзя предоставлять социальные гарантии — больничные, отпуска, декретные и т. д.

  • Внештатные исполнители не должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и дресс-код.

  • Нельзя безвозмездно обеспечивать самозанятых оборудованием и ТС — их можно сдать исполнителям, например, в аренду.

Чтобы уменьшить риск переквалификации, важно правильно выстроить отношения с самозанятыми: привлекайте их для выполнения конкретных задач и грамотно оформляйте договоры и закрывающие документы. 

Проще и удобнее сотрудничать с исполнителями через платформу Консоль.Про. Платформа проведет оценку рисков переквалификации в трудовые отношения и сформирует корректные документы, включая договоры, задания и акты.

Как бизнесу минимизировать риски сотрудничества с самозанятыми

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