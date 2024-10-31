Переквалификация договоров с самозанятыми: 3 случая судебной практики с многомиллионными штрафами

ФНС внимательно следит за всеми случаями сотрудничества компании и самозанятых. Как только исполнитель указывает в чеке ИНН компании — налоговая сразу узнает о факте сотрудничества. Мониторинг чеков происходит в автоматическом режиме. Если автопроверка показывает риски — подключаются инспекторы и могут устроить настоящую проверку.

Если сотрудничество законно — проверка приходит, убеждается, что все хорошо, и инспекторы уходят. Но если есть нарушения — компания может получить огромные штрафы и доначисления. О таких случаях и о том, как не допустить подобных ситуаций, мы рассказали в этой статье.