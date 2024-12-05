Как составить безопасный договор с самозанятым: чек-лист для заказчика

Когда нужно составлять договор с самозанятым в письменном виде
Заключать договор с самозанятым нужно независимо от того, в каком статусе находится заказчик: юрлицо, физлицо, ИП или физлицо со статусом плательщика налога на профдоход. В документе прописывают, какие услуги исполнитель должен оказать, условия сотрудничества, оплаты и другие детали.
Есть два случая, когда договор можно не заключать:
Если обе стороны сделки — физические лица, и сумма не превышает 10 000 рублей. Тогда сделку можно подтвердить чеком от самозанятого и актом оказанных услуг (ст. 161 ГК).
Если сделка происходит мгновенно — услугу исполнитель оказывает в момент ее заказа (ст. 159 ГК).
Главная опасность при сотрудничестве с самозанятым — возможность переквалификации отношений в трудовые. Это грозит компании доначислениями: придется перечислить 13% НДФЛ и 30% страховых взносов, а также штрафы и пени за просрочку уплаты налогов. Поэтому с внештатным исполнителем важно заключить договор ГПД, где прописаны условия сотрудничества, отвечающие требованиям ГК.
Что нужно прописать в договоре с самозанятым: чек-лист
1. Укажите заголовок.
Заголовок документа должен отражать его суть, например, можно указать название конкретного вида договора: «Договор возмездного оказания услуг» или «Договор подряда».
Вот основные виды договоров ГПХ, которые можно подписать с самозанятым:
Договор возмездного оказания услуг — подходит, если исполнитель оказывает услуги.
Договор авторского заказа — самозанятый создает произведения науки или искусства.
Договор подряда — исполнитель отвечает за проект и выполняет определенные работы, например, проводит ремонт в офисе.
Договор аренды — исполнитель передает заказчику на время какое-то имущество, например, спецтехнику или инструменты.
Договор хранения — заказчик передает исполнителю ТМЦ на временное хранение.
Договор перевозки — исполнитель перевозит грузы или пассажиров.
2. Укажите конкретный результат услуги.
В предмете договора укажите конечный результат оказываемых услуг, а не трудовую функцию.
Примеры неправильных формулировок: «водитель», «лектор».
Примеры правильных формулировок: «перевозка 10 тонн яблок из Краснодара в Москву», «проведение 15 лекций в период с 1.12.2024 по 31.01.2025».
Если заказчик сотрудничает с самозанятым в течение длительного времени, можно оформить рамочный договор. Тогда конкретный состав услуги следует прописать в задании.
Пример формулировки: «В рамках настоящего Договора Исполнитель обязуется оказать услуги по созданию дизайн-макета каталога продукции компании согласно заданию (Приложение № 1 к договору)».
Пример задания может быть таким:
«Оформление и верстка каталога продукции компании: 100 листов.
Формат: pdf, а также исходный файл из программы Adobe InDesign с возможностью редактирования.
Описание продукции и фотографии заказчик предоставляет не позднее 10.12.2024 г.
Готовая версия макета должна быть предоставлена Исполнителем Заказчику не позднее 15.01.2025 г.»
3. Укажите способ получения заданий самозанятым.
У задания нет регламентированной формы, главное — прописать в нем конкретные условия задачи.
Передавать задание самозанятому тоже можно любым удобным способом. Например, на специальном бланке задания, в мессенджере, через онлайн-платформу для сотрудничества с внештатными исполнителями. В договоре зафиксируйте способ передачи заданий. Подробнее об оформлении заданий — в статье.
4. Пропишите сумму оплаты в зависимости от объема оказанных услуг.
Уточните, в каком документе закреплена стоимость услуг. Например: «Стоимость услуг по данному Договору определяется в Заданиях, которые являются его неотъемлемой частью. Конечная стоимость услуг, зависящая от объема выполненных задач, фиксируется в Акте».
5. Пропишите порядок оплаты.
Зафиксируйте предоплату и постоплату, наличный и безналичный способ передачи денег.
Можно написать так: «Платежи по Договору производятся в российских рублях и осуществляются безналичным способом.
Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на банковский счет Подрядчика. Реквизиты счета сообщаются Подрядчиком посредством отражения в Договоре».
Нельзя включать условие о том, что заказчик платит вознаграждение в одинаковом размере в одни и те же дни месяца. Это признак трудового договора.
При сотрудничестве с самозанятым пропишите, что его доход по договору не облагается НДФЛ и страховыми взносами, так как исполнитель применяет НПД.
6. Укажите статус самозанятого и обязанность сообщать об утрате статуса.
Отметьте, что исполнитель — плательщик НПД. Об утрате статуса, например, при закрытии самозанятости или превышении годового лимита 2,4 млн рублей, он должен незамедлительно сообщить.
Пример:
«Если Исполнитель переходит на другую систему налогообложения или утрачивает статус плательщика НПД по другой причине, он обязуется незамедлительно уведомить об этом Заказчика с помощью электронной почты или сообщения в мессенджере Telegram.
Стоимость услуг не подлежит увеличению и будет включать соответствующий налог согласно законодательству РФ. В случае, если Исполнитель не уведомит Заказчика о данных изменениях, он принимает на себя ответственность за урегулирование всех возникающих претензий, включая те, что связаны с НДФЛ и получены от третьих лиц, таких как налоговые и другие государственные органы, своими силами и за свой счет».
7. Укажите, что исполнитель обязан выдавать чеки.
Пример:
«В процессе проведения расчетов, связанных с получением доходов от оказания услуг, Исполнитель обязан сформировать чек и передать его Заказчику в соответствии с требованиями статьи 14 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ».
Добавьте к этому пункт, который устанавливает ответственность за невыдачу чека. Например, штраф, который компенсирует налоговые обязательства, которые вы можете понести за исполнителя в случае отсутствия чека.
8. Передайте оборудование и инвентарь в аренду.
Если для оказания услуг самозанятому нужно использовать оборудование или инвентарь заказчика, предоставить их безвозмездно нельзя. Можно сдать их исполнителю в аренду. Сроки и подробные условия укажите в отдельном акте приема-передачи.
9. Добавьте ответственных лиц со стороны заказчика.
Укажите ответственных лиц со стороны заказчика, которые ставят исполнителю задачи, принимают результат и к которым исполнитель может обратиться в случае возникновения вопросов, и их контактные данные — адреса электронных почт, телефоны.
10. Установите порядок разрешения споров.
Отразите сроки направления, рассмотрения и ответа на претензии, которые одна сторона может выставить другой, если возникли разногласия. Укажите, какой суд будет рассматривать дело, если претензию не удастся урегулировать в досудебном порядке. Например:
«Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в рамках Договора или в связи с ним, подлежат разрешению судом общей юрисдикции по адресу (месту жительства) истца».
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Как подписать договор с исполнителем
Подписать договор можно несколькими способами:
Лично в бумажном формате. Если есть возможность встречи с самозанятым, подписать договор можно в бумажном виде.
С помощью сканированных копий. Можно обменяться подписанными скан-копиями по электронной почте или в мессенджере. Пропишите в договоре, что стороны признают юридическую силу сканированных версий, которые эквивалентны бумажным оригиналам.
С помощью обычной почты или курьера. Этот способ может занять больше времени, так как требуется дождаться возвращения подписанного договора от исполнителя.
В цифровом виде с помощью электронной подписи. Этот способ не требует распечатки или сканирования документов. С его помощью можно быстро подписать договор, если самозанятый и заказчик находятся в разных городах.
Электронная подпись придает документу юридическую силу. Если у заказчиков она чаще всего есть, то у самозанятых — далеко не всегда. Чтобы не ждать, пока исполнители самостоятельно оформят электронную подпись, сотрудничайте с ними через платформу Консоль.Про. Платформа автоматически выдает простую электронную подпись сразу после регистрации пользователя. Это облегчает документооборот между заказчиком и исполнителем, позволяя подписать документы всего за несколько минут.
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