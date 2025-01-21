9 примеров неудачных формулировок в договоре с самозанятым, которые приведут к проверке

«Исполнитель занимается ведением бухгалтерского и налогового учета компании».

«Исполнитель занимается продвижением сайта и социальных сетей компании в Интернете».

«Исполнитель оказывает Заказчику услуги бухгалтера».

В чем ошибка. Подобные формулировки подойдут для штатных сотрудников, так как указывают на постоянное выполнение трудовой функции, а не на сдельный характер сотрудничества. Должность в договоре с самозанятым — признак трудовых отношений. Исполнителя нельзя включать в штат компании.

Как нужно сделать. Самозанятые — это независимые от заказчика специалисты, которые выполняют задания за вознаграждение.

В контракте прописывайте предмет договора в виде конкретной задачи. Например, «комплектование 50 коробок книгопечатной продукцией» или «подготовка годовой бухгалтерской отчетности». Если услуга состоит из нескольких этапов, указывайте отдельные задачи в заданиях к договору.

В договоре можно прописать такую формулировку: «Исполнитель обязан по заданию Заказчика оказать Услуги, список которых определяется Сторонами в Заданиях. Задания являются приложениями к настоящему Договору». В заданиях прописывайте состав услуг, сроки и оплату.