9 примеров неудачных формулировок в договоре с самозанятым, которые приведут к проверке

Пример № 1. Указали на личный характер оказания услуг плательщиком НПД
«Согласно настоящему договору Исполнитель обязуется оказывать услуги лично и не вправе привлекать к оказанию услуг третьих лиц».
В чем ошибка. Личное выполнение задания — один из ключевых признаков трудовых отношений (ст. 15 ТК). Поэтому, если в договоре с самозанятым указано, что исполнитель должен делать задачи лично, это создает риски для компании.
Как нужно сделать. В договоре с самозанятым укажите, что он может привлекать других людей для оказания услуг.
Пример № 2. В договоре указана трудовая функция или должность, а не конкретная задача
«Исполнитель занимается ведением бухгалтерского и налогового учета компании».
«Исполнитель занимается продвижением сайта и социальных сетей компании в Интернете».
«Исполнитель оказывает Заказчику услуги бухгалтера».
В чем ошибка. Подобные формулировки подойдут для штатных сотрудников, так как указывают на постоянное выполнение трудовой функции, а не на сдельный характер сотрудничества. Должность в договоре с самозанятым — признак трудовых отношений. Исполнителя нельзя включать в штат компании.
Как нужно сделать. Самозанятые — это независимые от заказчика специалисты, которые выполняют задания за вознаграждение.
В контракте прописывайте предмет договора в виде конкретной задачи. Например, «комплектование 50 коробок книгопечатной продукцией» или «подготовка годовой бухгалтерской отчетности». Если услуга состоит из нескольких этапов, указывайте отдельные задачи в заданиях к договору.
В договоре можно прописать такую формулировку: «Исполнитель обязан по заданию Заказчика оказать Услуги, список которых определяется Сторонами в Заданиях. Задания являются приложениями к настоящему Договору». В заданиях прописывайте состав услуг, сроки и оплату.
❗ Не включайте в договор список услуг или работ, аналогичных функциям, которые уже выполняют штатные сотрудники работодателя.
Пример № 3. Договоры носят постоянный или систематический характер
«Настоящий Договор заключается на неопределенный срок».
«Договор заключен на период замещения сотрудника, который находится в отпуске по уходу за ребенком».
В чем ошибка. ГК не запрещает заключать бессрочные ГПД, но такое условие более характерно для трудовых договоров. И вместе с тем контролирующие органы заподозрят подмену трудовых отношений, если с одним и тем же исполнителем систематически перезаключаются срочные ГПД.
Как нужно сделать. При заключении договора с самозанятым помните, что сотрудничество должно быть временным и нерегулярным, с акцентом на конечный результат, а не на процесс. Не оформляйте договоры на неопределенный срок, чтобы регулярно их перезаключать. В случае продолжительного сотрудничества составьте рамочный договор. В нем укажите, что каждое задание будет оформляться отдельно, и пропишите порядок его оформления.
Пример № 4. Сумма и сроки выплат не зависят от объема услуг
«Исполнителю установлено ежемесячное вознаграждение в сумме 20 тыс. рублей, которое выплачивается равными частями 10 и 25 числа месяца».
В чем ошибка. Если в договоре прописать постоянное фиксированное вознаграждение, контролирующие органы могут заподозрить в нем зарплату. Наличие заработной платы явно указывает на трудовые отношения.
Также нельзя употреблять в договоре термины «заработная плата», «премия» и т. п.
Как нужно сделать. Укажите в договоре, что вознаграждение исполнителя зависит от объема оказанных услуг. Выплачивайте деньги только после подписания акта.
Чтобы выплаты не были одинаковыми, меняйте объем задач для самозанятого. Платите за конкретные услуги: определенное количество доставленных заказов в установленное время (слот), подготовленную отчетность, ремонт, сделанный в офисе. Избегайте одинаковых ежемесячных сумм.
Пример формулировки: «Стоимость сданной формы 6-НДФЛ — 800 рублей».
Если хочется поощрить самозанятого за качественное оказание услуг, можно предусмотреть повышающие коэффициенты. Укажите их в договоре или в задании. Например, для курьера можно установить дополнительный коэффициент за скорость доставки или за тяжелые посылки: «Повышенный коэффициент 1,2 за тяжелые заказы действует для пеших и велокурьеров, если заказ весит больше 10 кг».
Пример № 5. Указали режим работы
«Исполнитель работает с понедельника по четверг с 8 до 17 часов».
В чем ошибка: термин «работа» относится к трудовым отношениям. Подчинение правилам внутреннего трудового распорядка, в том числе режиму работы, — также признак трудовых отношений. Такие условия не следует включать в гражданско-правовой договор с самозанятым.
Как нужно сделать. Укажите в договоре, что самозанятый сам выбирает, когда выполнять работы или оказывать услуги, с учетом сроков, заданных заказчиком.
Если оказание услуг все же требует какого-либо графика — как например, у курьеров, установите их так, чтобы они отличались от обычных рабочих или сменных графиков сотрудников. Можно указать, что исполнитель самостоятельно выбирает слоты оказания услуг.
Чтобы проверить, что в вашем договоре с самозанятым нет формулировок из ТК, воспользуйтесь бесплатным сервисом «Трудоголик» от платформы Консоль.Про. Он выявит термины из трудовой сферы, которых не должно быть в договоре с самозанятыми.
Для проверки документа вставьте его текст в левое окно сервиса. В правом окне вы получите результат: «Трудоголик» выделит фиолетовым цветом терминологию из Трудового кодекса. Рекомендуется заменить их на слова из гражданско-правовой области.
Пример № 6. Указали отпуск и другие социальные гарантии
«Исполнителю установлен ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней».
В чем ошибка. Отпуска, больничные, декретные и прочие социальные гарантии можно установить только штатным сотрудникам. Если добавить подобные условия в ГПД, это станет доказательством трудовых отношений.
Как нужно сделать. Пропишите возможность временного приостановления выполнения услуг по взаимному соглашению. Такая приостановка не должна длиться столько же, сколько ежегодный отпуск сотрудников (28 календарных дней). Во время приостановки не выплачивайте компенсацию самозанятому, иначе это может быть воспринято судом как отпускные выплаты.
Также нельзя устанавливать и больничные. Недавно Минтруд предложил начать с 2026 года эксперимент по добровольной уплате самозанятыми собственных больничных. Если такой эксперимент одобрят, самозанятым нужно будет самостоятельно уплачивать в Соцфонд страховые взносы. Заказчик в процессе не участвует — предполагается, что взаимодействовать с СФР будут сами исполнители через приложение «Мой налог».
Пример № 7. Самозанятому выделили рабочее место и оборудование
«Исполнитель предоставляет услуги согласно Договору на рабочем месте в офисе Заказчика. Заказчик предоставляет Исполнителю нужное оборудование для выполнения договорных обязательств».
В чем ошибка. Создание и оснащение рабочего места, обеспечение условий труда — обязанность компании как работодателя. Исполнитель по ГПД должен сохранять самостоятельность. Поэтому самозанятые выполняют задания с помощью своих материалов, своими средствами. Обратное может говорить о трудовых отношениях.
Как нужно сделать. Если самозанятый должен оказывать услуги на территории ваших помещений — у вас должно быть четкое обоснование для ФНС, почему иначе невозможно. Например, если исполнитель делает ремонт в вашем офисе. Сделайте в документе оговорку о том, что рабочее место исполнителю не создается и инвентарь для работы он использует свой.
Оборудование можно сдать исполнителям в аренду — оформите это актом приема-передачи, чтобы в случае чего можно было документально подтвердить законность выдачи.
Пример № 8. Указали на прохождение обучения или стажировки, ознакомление с ЛНА компании
«Исполнитель обязуется пройти двухнедельную оплачиваемую стажировку, прежде чем приступить к оказанию услуг».
«Исполнитель ознакомлен с локальными нормативно-правовыми актами заказчика».
В чем ошибка. По ч. 3 ст. 68 ТК работодатель при приеме на работу должен ознакомить работника с локальными нормативными актами — например, инструкцией по охране труда, положением об оплате труда, штатным расписанием. Иногда в трудовой договор включают специальную строку, где указывают, что сотрудник ознакомлен с перечнем ЛНА. В ГПД подобное условие прописывать нельзя — как и знакомить самозанятого с ЛНА компании.
Стажировка — это термин из ТК, который подразумевает обучение сотрудника непосредственно в ходе выполнения рабочих обязанностей и применяется в контексте опасных видов работ (ст. 215 ТК). Не рекомендуется использовать этот термин, так же как и «обучение», в рамках ГПД.
Как нужно сделать. Не знакомьте самозанятого с ЛНА компании и не включайте это условие в ГПД.
Вместо стажировки используйте выражение «тестовый период оказания услуг», вместо обучения — «информирование».
Пример № 9. Указали условие о полной материальной ответственности самозанятого
«На Исполнителя возлагается материальная ответственность в полном размере за ущерб, причиненный Заказчику при оказании услуг».
В чем ошибка. Обычно полная материальная ответственность применяется к штатным сотрудникам, которые возмещают ущерб работодателю через удержание суммы из их заработной платы. У самозанятых — плательщиков НПД — зарплата отсутствует.
Как нужно сделать. По ГК исполнитель несет ответственность — в том числе за низкое качество услуг (п. 2 ст. 704 и ст. 723 ГК) и нарушение сроков выполнения задач (п. 1 ст. 708 ГК).
При составлении ГПД указывайте ответственность исполнителя и обязательства по возмещению возможных убытков — простоев, потерянной прибыли и отказов клиентов от заказов.
Пропишите условия по уплате штрафов и пени. Если формулировки будут нечеткими, исполнитель может избежать ответственности. Тогда в случае судебного разбирательства сложнее доказать, что исполнитель нарушил конкретные положения договора.
Примеры формулировок для включения в договор:
Если исполнитель не окажет услугу:
«Если исполнитель не выполнит услугу, заказчик вправе требовать полного возмещения понесенных убытков, включая недополученную выгоду».
Если исполнитель нарушит сроки:
«В случае задержки начала или окончания оказания услуг по Договору заказчик вправе требовать уплаты пени в размере 0,1% от общей стоимости услуг по договору за каждый день просрочки».
Если исполнитель окажет услугу некачественно:
«Исполнитель обязуется предоставить услугу по написанию текста объемом до 4 000 символов, не содержащего грамматических или орфографических ошибок, с оригинальностью выше 60%. Если услуга будет выполнена некачественно, заказчик имеет право потребовать безвозмездного исправления недостатков либо компенсации своих расходов на их устранение».
Что проверить в договоре с самозанятым
Проверьте, что в ГПД с самозанятыми указаны:
Конкретный результат оказания услуг и их объем.
Срок оказания услуг.
Условие, что исполнитель является плательщиком НПД.
Возможность привлечения к оказанию услуг третьих лиц.
Зависимость вознаграждения от объема оказанных услуг.
Ответственность самозанятого за невыполнение задач, нарушение сроков и оказание услуг ненадлежащего качества.
Ответственность за неуведомление заказчика о потере статуса самозанятого.
Проверьте, что в ГПД отсутствуют:
Термины из области трудовых отношений — зарплата, работа, работодатель и др.
Указание на должность исполнителя.
Условие об отпусках и других социальных гарантиях.
Обязательство лично выполнять задачи.
Условие о неопределенном сроке действия договора.
Условие о безвозмездном обеспечении рабочим местом и оборудованием.
Необходимость знакомиться с ЛНА компании, соблюдать график работы, проходить обучение и стажировку.
Условие о «полной материальной ответственности».
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