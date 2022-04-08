Налоговая прислала требование явиться на комиссию: чего ждать и как подготовиться к встрече

Нашему клиенту поступило уведомление:

ФНС увидела у него сомнительные операции, «назначило» выгодоприобретателем и вызывает на комиссию. Т. е. надо подготовиться, чтобы дать отпор и доказать, что сделки реальные, никаких схем нет и вычет по НДС правомерен.

Одна беда — периоды в уведомлении есть, а вот сами сомнительные контрагенты не поименованы. Как понять — кого именно налоговики имели в виду? Какие подготовить документы? С чем идти на комиссию?

В идеале нужно было сразу проверять контрагента, причем не просто на сайте ФНС по выписке или арбитражу, а именно по сделкам и вероятным рискам с НДС. Но сделать это не так то просто:

«черные списки» контрагентов налоговая в открытую нигде не выставляет ( хотя и такие варианты законодателями обсуждались );

хотя и такие варианты законодателями обсуждались банки тоже открыто реестры ненадежных клиентов с т.з. того же 115-ФЗ не афишируют;

пакет документов, который предоставляет контрагент при заключении договора, вообще ни о чем не говорит.

И как быть?

Мы разработали платформу для проверки, которая собирает информацию сразу из нескольких источников, включая сведения, переданные по API от банка (данные о «плохих» контрагентах по системе финмониторинга ЦБ), от наших пользователей, которые уже попадали на подобные комиссии и знают, какие компании могут стать потенциальной проблемой в качестве бизнес-партнеров.

Кроме того, мы сотрудничаем с ТОП 5 консалтинговых и ТОП-15 аудиторских компаний и адвокатских бюро, которые (с разрешения своих клиентов) передают нам информацию по их кейсам, связанным с такими комиссиями и проверками.

В результате у нас создается онлайн-база не уступающая по полноте и актуальности закрытым данным ФНС И МВД, к которым открытого доступа не будет никогда.

«Вот пример: у пользователя прошли мероприятия налогового контроля, ему был вручен акт, с которым пользователь согласен полностью или частично. В акте вся информация по его цепочке контрагентов. Наша система подгружает их в себя и предупреждает всех остальных о данных нездоровых контрагентах» — комментирует специалист Контрагент.рф.

Итак, что же сейчас будет делать наш клиент: в уведомлении указаны периоды, он знает с кем работал в это время. Загружая книги покупок в нашу систему, он сможет получить отчет о потенциальных рисках. Он не только придет в ИФНС подготовленным к «беседе», но и также сможет тщательно перед комиссией проверить все документы с конкретным контрагентом и устранить недочеты, если они есть.

Вы сталкивались в последнее время с подобными запросами? Поделитесь с нами комментариях. Как завершилась подобная комиссия для вашей компании?