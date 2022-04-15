Новые комиссии по НДС: налоговики пока сами не понимают, как работает новый реестр, но он им уже помогает

Всем привет, это контрагент.рф — уникальная платформа выявления налоговых рисков с недобросовестными налогоплательщиками.

Несколько дней назад наша платформа одна из первых сообщила о принципиально новых вызовах на «комиссии по побуждению».

Команда с нетерпением ждала часа Х и вот мы там побывали...

Тезисно по пунктам:

Так как комиссии официально отменены и подтверждены вторым лицом ЦА ФНС РФ в декабре 2021, мы попали на представление под названием: заседание рабочей группы. Сразу отмечаем, что команда членов этой группы практически вся состояла из замов и руководителя отдела КАО и периодически заходящего и выходящего зам. начальника территории. Фактом вызова являлись декларации налогоплательщика за период 2019-2021 год, которые по мнению фискальных органов предположительно (пунктуация и орфография сохранена) являются мягко скажем сомнительными, с той точки зрения, что в них есть фальсификация и незаконные операции. Далее нам показали листок бумаги (Excel-выгрузка), в которой 4 столбика: Наименование контрагента / ИНН / Период / Сумма НДС, принятая к вычету. Ну а теперь самое главное, как говорится много было раздутых щек и грозных взглядов, а вот про новинку «ФРВ», буквально двумя предложениями обошлись, фокусируясь в основном на данные из своих закрытых источников информации.

Как итог: протокол рабочей группы без «ФРВ» и без малейшего на него намека. Иными словами, налогоплательщик как бы прибывал в настоящем, но почему-то вдруг оказался в прошлом, так еще и на комиссии.

В качестве предложений — стандартный набор пугалок, побуждений и угроза открытия ВНП (нашей команде всегда было интересно, как сотрудники или начальник КАО побежит с докладной на немедленное открытие ВНП, а самое главное куда и есть ли у него на это полномочия)

Но кулуарно удалось узнать очень важную информацию для каждого налогоплательщика: реестр ФРВ формируется не в Управлении региона, а в каком-то тайном отделе ЦА ФНС РФ. Доступ к нему ограничен даже сотруднику КАО в ранге зама или начальника, а видимость списка выгодоприобретателей строго по своей территории и не более.

На вопрос, какими законными методами можно выйти из данного реестра (забегая вперед, наша платформа просто уверена, что нахождение в списке приведет к невозможности, например, выходить на тендеры или проходить грозные проверки служб безопасности заказчика, особенно если они в ранге голубых фишек), получили два убедительных ответа:

Мы сами не знаем как и по какому принципу идет формирование, но если раньше приходилось искать в ручную, то теперь нам очень помогает данный реестр. С ним мы сокращаем аналитическую проверку практически в три раза и результат по формированию предложения для налогоплательщика в течение нескольких дней уже на руках.

Исключить из состава налоговых вычетов, указанных контрагентов, уплатить в бюджет РФ НДС и прибыль и... ждать следующих вызовов. Т.е. очевидно одно — попав в данный реестр, налогоплательщик навсегда становится обьектом пристального и беспристрастного внимания и не более того.

Какие выводы можно сделать:

Пока не поздно проверить всех своих контрагентов на должную осмотрительность, воспользовавшись нашей платформой или сторонним источником информации. По выявленным сомнительным контрагентам спрогнозировать потенциальные последствия, с точки зрения снятия суммы вычета и возможности его уплатить в бюджет РФ, либо заранее уже понимать величину своей отсрочки или плавного погашения (точечные корректировки предыдущих периодов — и вроде фискальный орган не так сильно давит и по бизнесу не все сразу нужно вытащить из оборота).

А если есть сомнения или убеждения, что ваш контрагент на самом деле реальный и есть вся доказательная база, но ИФНС не хочет этого слушать — обращайтесь к контрагент.рф, он подтвердит или опровергнет ваши доводы и встанет на защиту ваших интересов.