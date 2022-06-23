Декларация по НДС. Когда налоговая ее не примет?

В ст. 80 НК закреплен исчерпывающий перечень оснований, по которым налоговики могут отказать в приеме декларации по НДС. Так как перечень исчерпывающий, то это означает, что любые другие основания для объявления отчета несданным вне закона.

Декларация по НДС считается непредставленной, если при проведении камеральной проверки установлено хотя бы одно из следующих обстоятельств:

подписание или представление декларации неуполномоченным представителем; дисквалификация директора; на декларации подпись умершего лица; наличие в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений о руководителе; исключение компании из ЕГРЮЛ; несоответствие контрольным соотношениям.

Декларацию по НДС примут только по актуальной на дату представления форме. Напомним что с 1 января 2014 года все организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками НДС, независимо от численности работников, обязаны представлять в налоговый орган налоговую декларацию по НДС в электронном виде. Это обстоятельство практически исключает возможность сдать декларацию по устаревшей форме.

На данный момент актуальной формой декларации по НДС остается и действует с отчетности за 1 квартал 2022 года форма, утвержденная приказом ФНС от 24.12.2021 № ЕД-7-3/1149@.

Подпись декларации неуполномоченным лицом

Согласно положениям Налогового кодекса, представлять интересы налогоплательщика во взаимоотношениях с налоговиками, в том числе подписывать налоговую отчетность, имеет право законный либо уполномоченный представитель налогоплательщика.

Законный представитель налогоплательщика — это руководитель организации для компаний и индивидуальный предприниматель сам за себя.

Уполномоченным представителем может быть как физлицо, так и юридическое лицо, которые наделяются полномочиями посредством составления доверенности. Для компаний доверенность заверяется руководителем и печатью организации, а для индивидуальных предпринимателей нотариусом.

Так как декларация по НДС сдается только в электронном виде, то подпись тоже электронная.

ФНС отводится ключевая роль по подготовке ЭЦП. Ранее этим занимались частные удостоверяющие центры (УЦ). С 1 января 2022 года только УЦ ФНС выдает сертификаты директорам компаний, индивидуальным предпринимателям и нотариусам.

Дисквалификация директора как причина аннулирования декларации по НДС

Дисквалификация — это вид административного наказания за нарушение закона. Суть дисквалификации в том, что человеку запрещается занимать определенные должности или работать в некоторых сферах. По решению суда бывший директор не сможет занимать свою должность от шести месяцев до трех лет.

А следовательно утратит полномочия на подпись отчетности.

Если аннулируют декларацию по НДС контрагента, это может отразиться и на самой компании. Чтобы проверить партнеров по бизнесу на предмет дисквалификации, нужно воспользоваться реестром лиц, в отношении которых имеются вступившие в законную силу постановления о дисквалификации. Данный реестр формирует и ведет ФНС. Информация о конкретном лице предоставляется по запросу в виде выписки или справки.

Дисквалификация происходит по разным причинам, чаще всего это критичные нарушения трудового законодательства, фиктивное банкротство, ложная информация о компании (например, о ее юридическом адресе) и т. п. Обычно предпосылки для нее появляются задолго до самого факта дисквалификации.

Например, руководитель продолжительное время не выплачивает сотрудникам зарплату, намеренно вводит ее в долги и т.д.

В чем тут риски для вас, если вы заключите договор с такой компанией, помимо очевидных, таких, как зависшая дебиторка, если это покупатель? Прежде всего с точки зрения налоговиков это — недобросовестный контрагент. А вы, при заключении с ним договора, не проявили должной осмотрительности, если не знаете о таких вопиющих фактах, как невыплата зарплаты сотрудникам.

Еще хуже, если такой контрагент — ваш поставщик. В этом случае риск не получить вычет по НДС возрастает многократно. И, наверное, не стоит говорить о том, что компания с недостоверным адресом — это с точки зрения налоговиков точно «пустышка», техническая компания.

Проверка контрагента — это не просто ритуальное действие, для галочки. Это обеспечение вашей безопасности и сокращение рисков, в т.ч. при подаче декларации НДС. Только проверка тут нужна более тщательная и специализированная, как у Контрагент.рф.

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Подпись лица, умершего до подачи декларации

Налоговая декларация содержит значимые сведения, достоверность которых гарантируется подписавшим ее лицом. Если человек умер, его ЭЦП недействительна. Следует озадачиться получением ЭЦП для сдачи отчетности на другое уполномоченное лицо.

Ситуация часто осложняется тем, что умер директор, который еще и единоличный учредитель. Тут компания сталкивается с достаточно сложной ситуацией как для самой организации (штрафа не избежать), так и для контрагентов.

В организации вводится доверительное управление или потребуется выждать 6 месяцев и после вступления в наследство, восстановив оргструктуру, получать ЭЦП. Но от сдачи отчетности или штрафов никто на это время компанию не освобождает.

Поэтому иногда бухгалтер или другое лицо пытается использовать имеющуюся подпись для отчетов, что является нарушением закона.

Наличие в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений

На практике недостоверность данных о директоре с большой долей вероятности появится если:

организация сменила руководителя, а изменения не внесла в ЕГРЮЛ;

в ФНС появились сведения о дисквалификации директора;

вовремя не внесли изменения в ЕГРЮЛ в связи со смертью директора;

директор является лицом, участвовавшим в деятельности другой организации, которая была исключена как недействующая и т.д.

Чтобы обезопасить себя от подобной причины отказа в приеме декларации стоит следить и регулярно запрашивать выписку из ЕГРЮЛ о собственной компании (иногда в реестр закрадываются фатальные ошибки), равно как и о контрагентах. Все изменения которые требуют регистрации должны быть оперативно предоставлены в ФНС.

Наличие в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений работает как знак СТОП не только с налоговой точки зрения, но и с репутационной. Партнеры будут обходить подобную компанию стороной, а налоговая по истечении 6 месяцев с появления такой записи исключит юрлицо из ЕГРЮЛ.

Компанию исключили из ЕГРЮЛ — откажут в приеме декларации

Юридическое лицо признается недействующим и исключается из реестра при соблюдении двух условий: если в течение последних 12 месяцев оно не предоставляло отчетность по налогам и сборам и не проводило операции хотя бы по одному из своих банковских счетов.

Кроме того, ФНС вправе исключить организацию из реестра, если:

сведения о ней, указанные в ЕГРЮЛ недостоверны и организация не обновляет информацию о себе более 6 месяцев;

у организации отсутствуют средства на добровольную ликвидацию.

Нет компании налогоплательщика — не может быть и отчетности. Декларацию по НДС не примут.

Несоответствие контрольным соотношениям — самое распространенное основание для отказа

Подробно о контрольных соотношениях по НДС читайте здесь.

Как происходит отказ в приеме декларации

Шаг 1. Вы направляете первичную декларацию по НДС через ЭДО в налоговую.

Шаг 2. На отправленную отчетность поступает квитанция о приеме.

С этого момента налоговая начинает автоматическую проверку на правильность заполнения и соблюдение контрольных соотношений. В течение дня с даты приема вам может поступить уведомление о признании декларации непредставленной при выявлении ошибок.

Шаг 3. После получения уведомления нужно в течение 5 дней исправить ошибки и направить декларацию повторно. Причем номер корректировки останется таким же как и в отправленном отчете, на который пришёл отказ.

Если уложиться в срок, датой представления декларации будет считаться дата отправки первого отчёта с выявленными несоответствиями.

Шаг 4. Если декларация сразу принята успешно, то поступит извещение о вводе.

Обнуление отчетности происходит в процессе камеральной проверки. Налоговым кодексом на камеральную проверку отводится три месяца, в течение которых в любой момент налоговики вправе выявить несоответствие, которое приведет к отказу в приеме отчета и его аннулированию.

О штрафах и блокировке счета

Налогоплательщик обязан сдавать отчетность. Если откажут в приеме декларации по НДС, и будет пропущен срок на исправление, то обязанность по сдаче отчетности не будет исполнена. Далее последует ответственность в виде штрафа 5% от неуплаченной в срок суммы налога по декларации за каждый полный и неполный месяц просрочки.

Штраф не может быть меньше 1 000 рублей и больше 30 % от суммы. Штраф можно попытаться уменьшить, сославшись на смягчающие обстоятельства.

Несданная отчетность — это достаточное основание для блокировки расчетного счета. Законодательство смягчили — увеличен срок, по истечении которого может быть заблокирован счет. Если до 01.07.2021 блокировка была возможной уже на 11-ый рабочий день по истечении срока сдачи отчетности, то теперь это допустимо только с 21-го рабочего дня.

Декларация аннулирована. Что делать?

Разберемся, что делать, если вашу декларацию по НДС признали непредставленной:

При получении уведомления определить причины для отказа в приеме и исправить несоответствия.

Направить в ИФНС исправленный отчет в срок 5 дней после получения уведомления.

Если уверены в необоснованности решения ФНС , направить жалобу на отказ в приеме декларации в вышестоящую инстанцию. Если налоговики откажут, следует обратиться в суд.

В случае, когда контрагенту отказали в принятии отчетности по НДС, у налогоплательщика возникнут сложности с получением налоговых вычетов. Если партнер не исправит нарушения, вычет по нему следует убрать из собственной отчетности и доплатить налог на добавленную стоимость.