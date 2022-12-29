Как заполнять и вести книгу покупок в 2023 году

Понятие книги покупок и область применения
Форма книги покупок утверждена постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137 (Приложение 4).
Сегодня действует форма в редакции постановления Правительства от 02.04.2021 № 534, включающая в себя сведения об операциях с прослеживаемыми товарами.
Данные из книги покупок формируют вычет по НДС, который отражается в декларации. Причем сведения из раздела 8 книги покупок указываются в декларации по НДС построчно.
Ведут книгу покупок плательщики НДС, так как только они имеют право на вычет (п. 3 ст. 169 НК).
Записи из книги покупок служат основанием для отражения принятия НДС к вычету в бухгалтерском учете. Формируется проводка:
Дт 68 – Кт 19.
Что включают в книгу покупок
В книгу покупок попадают:
Счета-фактуры, а именно – от продавцов, авансовые и корректировочные.
Документы, равноценные счетам-фактурам, которые принимаются в качестве основания для вычета – БСО, таможенная декларация вместе с платежными документами, заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.
В книгу покупок заносятся счета-фактуры, представленные в бумажном или электронном формате. Также можно принять к регистрации счет-фактуру, заполненный частично на ПК, а частично вручную.
Существует три вида счетов-фактур, попадающих в книгу покупок:
обычные счета-фактуры;
корректировочные счета-фактуры;
исправленные счета-фактуры.
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Что не подлежит включению в книгу покупок
В книге покупок не регистрируются счета-фактуры, которые не соответствуют требованиям статьи 169 НК или установленным формам.
Также в книгу покупок не нужно включать счета-фактуры, если они получены:
при безвозмездной передаче товаров, работ, услуг;
на сумму авансов за товары, которые приобрели для необлагаемых НДС операций;
от принципала на товары, переданные для реализации;
от продавцов по товарам, приобретенным для принципала;
от продавцов при поступлении авансов в счет предстоящих поставок;
по перечисленным авансам продавцам товаров.
Сведения в книге покупок
Структура книги покупок состоит из шапки и табличной части.
Шапка документа содержит информацию о покупателе-плательщике и налоговом периоде, а именно, датах его начала и окончания.
В табличную часть документа вносят счета-фактуры, служащие основанием для вычета НДС, а также его суммы.
Если счет-фактура оформлен на покупку, часть которой предназначена для облагаемых операций, а часть – нет, тогда в табличной части книги покупок отражаем счет-фактуру только в сумме, подлежащей включению в вычеты, с учетом пропорции раздельного учета.
Регистрационные записи в книге покупок осуществляются по мере поступления подлежащих внесению документов.
Книгу покупок можно вести в бумажном и электронном формате. Электронную книгу необходимо заверить усиленной электронной подписью руководителя.
Бумажную книгу покупок прошивают, проставляют порядковые номера на все страницы и заверяют подписью руководителя.
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Заполнение книги покупок
Порядок заполнения книги покупок регламентирован Правилами, утвержденными постановлением Правительства № 1137.