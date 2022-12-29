Как заполнять и вести книгу покупок в 2023 году

Понятие книги покупок и область применения

Форма книги покупок утверждена постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137 (Приложение 4).

Сегодня действует форма в редакции постановления Правительства от 02.04.2021 № 534, включающая в себя сведения об операциях с прослеживаемыми товарами.

Данные из книги покупок формируют вычет по НДС, который отражается в декларации. Причем сведения из раздела 8 книги покупок указываются в декларации по НДС построчно.

Ведут книгу покупок плательщики НДС, так как только они имеют право на вычет (п. 3 ст. 169 НК).

Записи из книги покупок служат основанием для отражения принятия НДС к вычету в бухгалтерском учете. Формируется проводка:

Дт 68 – Кт 19.

Что включают в книгу покупок

В книгу покупок попадают:

Счета-фактуры , а именно – от продавцов, авансовые и корректировочные.

Документы, равноценные счетам-фактурам, которые принимаются в качестве основания для вычета – БСО, таможенная декларация вместе с платежными документами, заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.

В книгу покупок заносятся счета-фактуры, представленные в бумажном или электронном формате. Также можно принять к регистрации счет-фактуру, заполненный частично на ПК, а частично вручную.

Существует три вида счетов-фактур, попадающих в книгу покупок:

обычные счета-фактуры;

корректировочные счета-фактуры;

исправленные счета-фактуры.

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Что не подлежит включению в книгу покупок

В книге покупок не регистрируются счета-фактуры, которые не соответствуют требованиям статьи 169 НК или установленным формам.

Также в книгу покупок не нужно включать счета-фактуры, если они получены:

при безвозмездной передаче товаров, работ, услуг;

на сумму авансов за товары, которые приобрели для необлагаемых НДС операций;

от принципала на товары, переданные для реализации;

от продавцов по товарам, приобретенным для принципала;

от продавцов при поступлении авансов в счет предстоящих поставок;

по перечисленным авансам продавцам товаров.

Сведения в книге покупок

Структура книги покупок состоит из шапки и табличной части.

Шапка документа содержит информацию о покупателе-плательщике и налоговом периоде, а именно, датах его начала и окончания.

В табличную часть документа вносят счета-фактуры, служащие основанием для вычета НДС, а также его суммы.

Если счет-фактура оформлен на покупку, часть которой предназначена для облагаемых операций, а часть – нет, тогда в табличной части книги покупок отражаем счет-фактуру только в сумме, подлежащей включению в вычеты, с учетом пропорции раздельного учета.

Регистрационные записи в книге покупок осуществляются по мере поступления подлежащих внесению документов.

Книгу покупок можно вести в бумажном и электронном формате. Электронную книгу необходимо заверить усиленной электронной подписью руководителя.

Бумажную книгу покупок прошивают, проставляют порядковые номера на все страницы и заверяют подписью руководителя.

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Заполнение книги покупок

Порядок заполнения книги покупок регламентирован Правилами, утвержденными постановлением Правительства № 1137.