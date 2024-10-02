5 лучших юристов по банкротству для списания долгов в России. Как юриста подберешь — так банкротство и пройдешь

Лучшие юристы по банкротству в России, иллюстрация: pressfoto/freepik

Если, например, юрист впервые пытается составить заявление в арбитражный суд или делает это небрежно, существует риск того, что дело будет прекращено или заблокировано. Такая ситуация может затянуться на долгое время, пока юридическая фирма не сможет собрать нужный комплект документов и не оформит заявление должным образом.

Это, к сожалению, стало обычным делом на рынке услуг. Многие люди оказываются втянутыми в этот порочный круг бюрократических проволочек и финансовых потерь.

Чтобы вам не попасть в него, лучше выбрать надежного юриста заранее. Свой рейтинг мы подкрепляем рейтингами независимых СМИ и порталов, а также опытом с сайтов судов.