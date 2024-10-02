5 лучших юристов по банкротству для списания долгов в России. Как юриста подберешь — так банкротство и пройдешь

Если, например, юрист впервые пытается составить заявление в арбитражный суд или делает это небрежно, существует риск того, что дело будет прекращено или заблокировано. Такая ситуация может затянуться на долгое время, пока юридическая фирма не сможет собрать нужный комплект документов и не оформит заявление должным образом.
Это, к сожалению, стало обычным делом на рынке услуг. Многие люди оказываются втянутыми в этот порочный круг бюрократических проволочек и финансовых потерь.
Чтобы вам не попасть в него, лучше выбрать надежного юриста заранее. Свой рейтинг мы подкрепляем рейтингами независимых СМИ и порталов, а также опытом с сайтов судов.
Рейтинг топ-5 лучших юристов по банкротству физических лиц в России
Иван Болдырев («КредитаНет»)
Ведущий юрист компании «КредитаНет» Иван Болдырев стал спасителем для более чем 500 семей, освободив их от бремени неподъемных кредитов, микрозаймов и долгов, при этом сохранив их имущество в безопасности. Сумма списанных долгов превысила 900 000 000 руб.
Иван сам общается с приставами, коллекторами и кредиторами. Приоритет в спокойствии и защищенности клиента. Он собирает необходимые документы и защищает интересы своих клиентов в суде, обеспечивая им полноценную юридическую поддержку. Каждый год специалист успешно завершает свыше 100 дел.
Юрист работает не только в столице, но и в регионах. Люди со всей страны обращаются к нему за консультацией и помощью на расстоянии. На бесплатной первой консультации специалист поможет понять, какие юридические риски могут быть в вашей ситуации. Он простым языком объяснит, как работает закон о банкротстве, и предложит план действий.
Иван Болдырев работает по договору, без скрытых платежей, предлагая удобные условия оплаты в зависимости от вашей ситуации и сложности дела. Стоимость услуг юриста одна из самых низких на рынке банкротства физлиц — 69 000 руб. при единовременной оплате.
Если такой суммы у клиента нет, есть удобная беспроцентная рассрочка — от 3 860 руб. в месяц. Также в договоре фиксируется стоимость и гарантия возврата средств в случае несписания долгов.
Вы можете позвонить или задать вопрос онлайн на сайте компании.
Контакты:
Сайт: kredita.net
Телефон: 8 (495) 487-16-18
Адрес: Москва, Дмитровский переулок, 9.
Андрей Петров («Госбанкротство»)
Андрей Петров — финансовый управляющий. Его можно найти по регистрационному номеру № 11662 в сводном государственном реестре арбитражных управляющих.
Он не только управляет процедурами банкротства, но и активно участвует в развитии этой сферы, будучи заместителем руководителя федерального проекта «Банкротство физических лиц» в «Межрегиональном центре арбитражных управляющих».
С 2010 года он также является членом INSOL International, представляя интересы России на международной арене.
Андрей Петров окончил Петрозаводский государственный университет по специальности «Менеджмент организации», затем изучал финансы и кредит в Санкт-Петербургской академии управления и экономики, получил юридическое образование в Московском университете имени С.Ю. Витте и завершил магистратуру по юриспруденции в Юго-Западном государственном университете.
Также он прошел программу подготовки арбитражных управляющих в Российской правовой академии. Андрей постоянно повышает свою квалификацию, имея за спиной более 30 программ в области антикризисного управления и юриспруденции.
Он успешно завершил 499 процедур банкротства и 240 проектов по несостоятельности. Его судебная практика охватывает 14 регионов РФ.
Контакты:
Сайт: Госбанкротство.рф
Телефон: + 7 (963) 742-74-88
Адрес: г. Петрозаводск, ул.Правды, д.29.
Наталья Катряева («Банкротное агентство Натальи Катряевой»)
Этот юрист прошел банкротство на своем собственном опыте. Только после этого Наталья стала юристом, как и мечтала в детстве. Сейчас она работает арбитражным управляющим и владеет собственной фирмой по списанию долгов.
В далеком 2014 году Наталья сама попала в долговую яму. Задолженность составляла свыше полумиллиона рублей. По ее словам, она оставляла заявки в интернете, чтобы пройти банкротство, но ей не перезванивали.
Наталья занимается банкротством с 2015 года. За последние несколько лет у нее не было проигранных дел, но ранее неудачи в суде случались. Как пишет юрист, это происходило из-за нарушений со стороны должника, который скрыл важную информацию от юриста.
Перед началом работы она проводит бесплатную консультацию. Если шансы на банкротство есть, юрист составляет договор с гарантиями и начинает работать.
Контакты:
Сайт: https://katryaeva.ru/
Телефон: +7 (930) 700-75-55
Адрес: Нижний Новгород, улица Короленко, 27.
Дмитрий Кузнецов («Аллиам»)
Дмитрий Кузнецов — юрист, предприниматель и генеральный директор ООО «Alliam». Основное направление деятельности — кредитное право.
Дмитрий и его команда проводят до 250 бесплатных консультаций в день. Они помогают людям справиться с натиском коллекторов и приставов, решить проблемы с долгами и подать в суд заявление на банкротство.
На сайте указано, что уже более 11 тыс. человек списали долги с его помощью.
О Дмитрии известно не так много: своей персональной информацией в интернете он не делится и не дает интервью. Пользователи сетей знают его по ярким и эмоциональным видео на разных площадках, где он общается с коллекторами.
Контакты:
Сайт: https://alliam.su/
Телефон: +7 (812) 244-92-72
Адрес: Санкт-Петербург, Шпалерная улица, д. 34.
Станислав Никитин («Ваше право»)
Станислав Никитин представляет компанию «Ваше право», которая входит в десятку лучших юридических фирм в Республике Удмуртия.
Юрист оказывает полный спектр комплексных юридических услуг для физических и юридических лиц по всей Удмуртской Республике, Республике Татарстан, а также дистанционно по всей России. Его услуги включают:
Полное сопровождение процедуры банкротства физических лиц.
Бесплатные консультации по всем вопросам банкротства.
Составление исковых заявлений, апелляционных и кассационных жалоб, а также других процессуальных документов.
Представление интересов в судах, государственных органах и коммерческих организациях.
Решение споров с банками, страховыми компаниями и судебными приставами.
Обслуживание трудовых, земельных, семейных и наследственных споров.
Профессиональная оценка и экспертиза.
У эксперта есть набор бесплатных услуг: личный прием юриста, консультации по телефону и электронной почте, ознакомление с документами, анализ проблемы и прогнозирование решения.
Контакты:
Сайт: https://vashepravo18.ru/
Телефон: +7 (965) 618-60-00
Адрес: г. Ижевск, ул. Удмуртская, 145А.
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Как составлялся рейтинг
При составлении рейтинга мы анализировали рейтинги, соцсети, отзывы людей на независимых площадках, СМИ. Кого мы включили в рейтинг?
Юристов, которые:
Имеют опыт в банкротстве 5+ лет.
Показывают на сайте реальные дела по банкротству, которые были завершены.
Дают бесплатные консультации.
Допускают рассрочки и особые условия оплаты.
Все представленные специалисты имеют разрешение на юридическую деятельность.
Если же поискать варианты на сайтах объявлений, можно случайно наткнуться на людей, которые просто изучили в интернете информацию о банкротстве, но никогда не списывали долги и даже не учились по соответствующей специальности.
Особенности работы с топовыми юристами по банкротству
Работа с лучшими юристами по банкротству — это не просто юридическая помощь, а комплексный подход к решению финансовых проблем клиента. Преимущества обращения к топовым специалистам очевидны: они обладают не только глубокими знаниями законодательства, но и широким опытом в ведении дел, что позволяет им находить эффективные решения даже в самых сложных ситуациях.
Успешные юристы выстраивают свою работу с клиентами таким образом, чтобы минимизировать стресс и юридические риски. С первого момента общения они действуют как надежные партнеры, ведя клиента «за руку» на каждом этапе процесса банкротства. Они начинают с детальной консультации, где обсуждаются все нюансы ситуации, представляя клиенту понятную картину. Такой подход помогает снять неопределенность и страх перед сложными процедурами.
В процессе работы юрист активно информирует клиента о каждом шаге, подробно объясняя, что происходит и какие действия будут предприняты. Создавая атмосферу доверия и открытости, он позволяет клиенту чувствовать себя уверенно, даже в момент принятия сложных решений. Регулярные обновления статуса дела и быстрая реакция на вопросы клиента помогают избежать лишнего волнения и укрепляют уверенность в успешном исходе.
Топовые юристы создают гибкие стратегии, адаптируя их к изменениям в ситуации, что в итоге приводит к хорошим результатам.
Таким образом, работа с опытными юристами становится не только юридической поддержкой, но и настоящим партнерством, которое помогает преодолеть финансовые затруднения с минимальными потерями.
Как найти надежного юриста по списанию долгов
Нередко бывает, что люди отдают большие деньги, а юристы-мошенники бесследно исчезают. Предлагаем 6 простых рекомендаций по выбору юриста, которые помогут не потратить лишние деньги и время, а также не оказаться в неприятной ситуации. На что обратить внимание:
1. Специализация юриста. Юрист, как врач, может иметь разный профиль. И идти к юристу без специализации в банкротстве так же бессмысленно, как лечить кашель у травматолога.
2. Наличие лицензии. Мнимые специалисты из интернета могут себя называть юристами или арбитражными управляющими, но у них не будет лицензии на соответствующую деятельность. Проверьте статус юриста, запросите у него лицензию.
3. Юридический статус. Перед подписанием договора узнайте, как зарегистрирован юрист или его компания: как ИП (индивидуальный предприниматель) или ООО (общество с ограниченной ответственностью). Проверить эту информацию можно через сайт налоговой службы (ФНС).
Совет от экспертов: лучше не обращаться к ИП, потому что они отвечают только своим личным имуществом. Если услуги окажутся некачественными или юрист просто исчезнет, от ИП будет трудно что-то требовать.
4. Масштаб организации. Для списания долгов рекомендуется работать только с крупными федеральными компаниями. У них много офисов по России, всегда можно лично посетить офис и посмотреть юристу в глаза. На сайтах есть реальные примеры успешно завершенных дел.
5. Содержание договора. Внимательно ознакомьтесь с прописанными в нем условиями. У некоторых организаций стоимость услуги зависит от сроков процедуры, и они могут тянуть дела от 7–9 месяцев до 2–4 лет. Важно понять, какие гарантии и условия прописаны в документе.
6. Положительные отзывы. Не торопитесь идти за помощью к юристам, о которых ничего неизвестно в интернете. Возможно, это еще новичок, и он может допустить ошибки в процедуре. Поэтому лучше почитать отзывы на независимых площадках, в том же Яндексе или на Отзовике, и выбрать того, кто получил максимум одобрительных оценок от людей.
Эти простые шаги помогут вам избежать неприятностей и сэкономить деньги, когда вы проходите банкротство физических лиц через юристов.
Чтобы провести свой анализ, можете заглянуть на сайты деловых СМИ. Они много пишут о финансах и банкротстве. Лучшие эксперты страны выступают спикерами в интервью. Например, юрист Иван Болдырев из компании «КредитаНет», которого мы включили в наш рейтинг, регулярно дает комментарии журналистам РБК и «Комсомольской правды».
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