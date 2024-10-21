Банкротство по микрозаймам — как списать долги перед МФО законно

Что же делать, если долги перед микрофинансовыми организациями стали непосильными? Есть ли выход из этой ситуации? Узнайте больше о законном списании долгов перед МФО.
Что такое банкротство по микрозаймам
В последнее время все больше людей обращаются в микрофинансовые организации за кредитами. По данным Центробанка в России сейчас работают почти 10 тысяч МФО. Экономические трудности, вызванные кризисами, лишь усиливают тенденцию. Многие берут займы, чтобы сделать необходимые покупки или дожить до следующей зарплаты. К сожалению, такая практика часто заканчивается новыми долгами и финансовыми проблемами.
Процедура банкротства дает человеку официальное освобождение от долгов, которые он не в силах больше выплачивать. Для многих людей, оказавшихся в глубокой финансовой яме, банкротство становится единственной легальной возможностью начать все сначала без долгового бремени.
По закону №127-ФЗ любой гражданин может объявить о своей несостоятельности раз в 5 лет. Закон не делит кредиторов на крупных и мелких, поэтому вы можете списать долги по микрозаймам точно так же, как и большие кредиты, полученные в банках и других финансовых учреждениях.
После прохождения процедуры банкротства суд признает человека финансово несостоятельным. Это значит, что кредиторы, включая МФО, больше не смогут требовать от вас погашения долгов. Вы избавляетесь от бремени задолженности законным путем.
Процесс банкротства полностью легальный и защищает права должников. Он поможет вам навсегда избавиться от долговой ямы, в которую загнали микрозаймы.
Почему долги по микрозаймам так быстро копятся
Многие люди обращаются в микрофинансовые организации, когда им срочно нужны деньги. Привлекает то, что МФО выдают кредиты практически без документов и быстро одобряют заявки. Но мало кто знает, насколько высокой может быть переплата и какие скрытые комиссии и пени могут начислить за просрочку.
Люди берут один заем за другим, но не успевают их вовремя погасить. А проценты и штрафы по микрокредитам растут очень быстро.
По новым правилам МФО могут начислять максимум до 130% годовых за просрочку платежа! То есть общая сумма всех платежей по микрозайму с учетом процентов, штрафов, пеней и дополнительных услуг не может превышать основной долг более чем в 1,3 раза.
Разберем на примере. Представьте, что вы взяли 15 000 рублей, а вернуть придется уже 34 500 рублей: 15 000 рублей (сам долг) плюс максимум 19 500 рублей (15 000 х 130%) в виде процентов, штрафов и прочих платежей.
До 1 июля 2023 года таких жестких ограничений не было — тогда процент штрафа мог доходить до 1825% годовых. Однако закон «О потребительском кредите (займе)» № 353 заставил микрофинансовые организации умерить свои аппетиты.
При этом некоторые микрофинансовые организации ведут себя недобросовестно. Бывали случаи, когда человек выплачивал долг, забывал о нем на неделю, а МФО снова начисляли 130% на оставшуюся сумму. Так у людей накапливались безумные штрафы — 100 000, 200 000 рублей и больше.
В итоге небольшие займы, которые казались легким решением, превращаются в непосильную долговую кабалу. Выплатить такую задолженность становится практически невозможно. И тогда многие заемщики начинают искать способы законно от нее избавиться, в том числе через процедуру банкротства.
Как законно списать долги перед МФО через процедуру банкротства
Единственный законный способ избавиться от микрозаймов — пройти процедуру банкротства физических лиц. Она может проходить в судебном и во внесудебном порядке, но банкротство через суд — самый выгодный вариант.
Судебная процедура позволяет списать любую сумму задолженности, а в МФЦ действует ограничение на общую сумму долга — до 1 млн рублей.
Как оформить банкротство и избавиться от долгов
Вот пошаговая инструкция:
Шаг 1. Собрать документы и подготовить заявление о банкротстве.
Лучше всего обратиться к юристам по банкротству, они разбираются в этом вопросе и помогут сделать все быстро. Вместо 2–3 месяцев все справки и документы юрист соберет за вас всего за 1–2 недели.
Шаг 2. Подать заявление в арбитражный суд по месту вашей регистрации.
В течение 5 дней суд возбудит процедуру банкротства, ход дела вы можете отслеживать на сайте. В случае юридического сопровождения специалист будет своевременно информировать вас обо всех стадиях процесса.
Шаг 3. Присутствовать на первом судебном заседании.
Или доверить защиту ваших прав юристу. На заседании суда утвердят финансового управляющего — специалиста, который с этого момента будет распоряжаться вашими финансами. Информацию о признании вас банкротом опубликуют в ЕФРСБ и газете «Коммерсантъ».
Шаг 4. Добиться реализации имущества.
Далее вводится процедура реструктуризации долгов или реализации имущества. Если доходы небольшие, самостоятельно вы не сможете погасить долги даже за 5 лет, юрист поможет сразу ходатайствовать о реализации, пропустив рассмотрение возможности реструктуризации и сократив расходы на управляющего на 25 000 руб. Далее будут осуществлены торги, вырученные средства распределятся среди кредиторов.
Шаг 5. Дождаться списания долгов.
В среднем, в течение 7–9 месяцев с момента подачи заявления суд спишет все ваши долги перед МФО, а также кредиты, задолженности по налогам, ЖКУ, штрафы и др. Сократить этот срок до 4–6 месяцев помогут опытные юристы из команды «КредитаНет».
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Преимущества банкротства для заемщиков МФО
Многие боятся, что банкротство навредит им, но это не так. Кредиты после этой процедуры уже получили десятки тысяч людей. За границу можно ездить даже во время банкротства, а работодатель вообще может не узнать о вашей ситуации. Рассмотрим основные преимущества банкротства.
Остановка начисления процентов и штрафов
Как только заемщик подает заявление о банкротстве, начисление процентов, штрафов и пени по задолженности перед МФО прекращается. Долг зафиксируется в том размере, в котором он есть на момент начала процедуры, и перестанет увеличиваться.
Защита от коллекторов
Кредиторы, в том числе микрофинансовые организации, теряют право напрямую взаимодействовать с должником. Звонки и визиты коллекторов прекращаются, так как всю работу с долгами ведет назначенный судом финансовый управляющий. Заемщик наконец сможет жить спокойно.
Восстановление финансового положения
После завершения банкротства все долги списываются, и человек получает возможность начать жизнь с чистого листа. Ему больше не грозят аресты имущества, запреты на выезд за границу и другие ограничения.
Сохранение имущества
В процессе банкротства есть гарантии, что единственное пригодное для проживания жилье не будет изъято. Все, что положено по закону (ст. 446 ГПК), останется у банкрота. А сейчас, благодаря поправкам в 127-ФЗ, опытные юристы «КредитаНет» могут сохранить даже квартиру в ипотеке!
Для многих процедура банкротства становится спасением от долговой ямы, в которую их затянули микрозаймы. Люди полностью списывают свои задолженности и наконец-то начинают спокойно спать по ночам. При этом юристы, специализирующиеся на банкротстве, могут провести всю процедуру без вашего личного участия. Вам останется только расслабиться и ждать перемен к лучшему.
Как москвичка избавилась от долга по микрозаймам в полмиллиона
Расскажем вам реальную историю, чтобы вы поняли, как легко попасть в ловушку микрокредитования, но при этом не отчаяться, а законно решить проблему.
Все началось в 2015 году, когда у Марины только родился ребенок и ей срочно потребовались деньги. Она взяла небольшой микрозайм и добросовестно гасила его. Но потом расходы начали расти: то техника сломалась, то мама заболела, то ребенка в садик нужно было собирать… И вот у Марины уже 12 займов в разных МФО. Долги росли, а справляться с ними становилось все сложнее.
К 2023 году общий долг Марины перед МФО превысил 500 000 рублей. Конечно, она работала и получала 45 000 рублей в месяц, но из этих денег нужно было платить за аренду, коммунальные услуги, содержать ребенка. На погашение долгов МФО почти ничего не оставалось.
Марина оказалась в безвыходной ситуации — коллекторы постоянно донимали ее звонками, грозили судебными исками, а долг все увеличивался. Она не понимала, как можно решить эту проблему и уже была на грани отчаяния.
К счастью, Марина обратилась за помощью к юристам «КредитаНет», специализирующимся на банкротстве физических лиц. Они грамотно подготовили все необходимые документы и подали заявление в суд, который впоследствии ввел процедуру реализации имущества. Единственное жилье осталось в собственности, на протяжении всей процедуры Марине и ее ребенку выделялись средства на проживание.
И вот, спустя всего 6 месяцев после начала процедуры, все ее долги по микрозаймам были полностью списаны. Ей больше не нужно платить проценты и штрафы, общаться с коллекторами или бояться ареста имущества. Марина смело шагнула в новую, счастливую жизнь без долгов.
Теперь она спокойно работает, зарабатывает деньги и тратит их на себя и свою семью, а не на выплату микрозаймов.
Куда обратиться за списанием долгов по микрозаймам
Если вы оказались в подобной ситуации, не затягивайте. Списание долгов через процедуру банкротства может стать для вас выходом из долговой ямы и возможностью начать все заново.
Банкротство физического лица — это законная процедура, которая позволяет человеку списать свои долги перед кредиторами, если он больше не может их выплачивать. Однако, чтобы успешно провести процедуру банкротства, очень важно обратиться к профессионалам в этой области. Не стоит идти в первую попавшуюся юридическую фирму, которая занимается всем и по чуть-чуть. Так вы рискуете потерять время и деньги, но не достичь желаемого результата.
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Не откладывайте решение финансовых проблем — подайте заявление на банкротство по микрозаймам уже сегодня! Это может стать для вас шансом навсегда избавиться от долгового бремени и начать новую жизнь без непосильных выплат.
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