Банкротство по микрозаймам — как списать долги перед МФО законно

В последнее время все больше людей обращаются в микрофинансовые организации за кредитами. По данным Центробанка в России сейчас работают почти 10 тысяч МФО. Экономические трудности, вызванные кризисами, лишь усиливают тенденцию. Многие берут займы, чтобы сделать необходимые покупки или дожить до следующей зарплаты. К сожалению, такая практика часто заканчивается новыми долгами и финансовыми проблемами.

Процедура банкротства дает человеку официальное освобождение от долгов, которые он не в силах больше выплачивать. Для многих людей, оказавшихся в глубокой финансовой яме, банкротство становится единственной легальной возможностью начать все сначала без долгового бремени.

По закону №127-ФЗ любой гражданин может объявить о своей несостоятельности раз в 5 лет. Закон не делит кредиторов на крупных и мелких, поэтому вы можете списать долги по микрозаймам точно так же, как и большие кредиты, полученные в банках и других финансовых учреждениях.

После прохождения процедуры банкротства суд признает человека финансово несостоятельным. Это значит, что кредиторы, включая МФО, больше не смогут требовать от вас погашения долгов. Вы избавляетесь от бремени задолженности законным путем.

Процесс банкротства полностью легальный и защищает права должников. Он поможет вам навсегда избавиться от долговой ямы, в которую загнали микрозаймы.