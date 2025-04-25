Как коллекторы выбивают долги и как от них защититься должнику

Долги — это не просто цифры на бумаге, а реальная проблема, которая может превратить жизнь человека в настоящий кошмар. Когда финансовые трудности нарастают как снежный ком, а звонки от коллекторов становятся ежедневным стрессом, важно знать, как защитить себя и свои права. Коллекторы часто используют агрессивные методы: частые звонки в любое время суток, давление на близких, угрозы, шантаж, психологическое и даже физическое насилие. Но стоит ли мириться с тем, как работают коллекторские агентства? Конечно, нет.

А что, если это уже ваша реальность? Постоянные звонки, угрозы, страх за себя и семью — как долго вы готовы это терпеть? Пройдите короткий тест, чтобы понять, насколько серьезно коллекторы осложняют вашу жизнь, и узнайте, как вырваться из этого кошмара.

В статье расскажем, как работают коллекторы, какие тактики они используют и как не стать их жертвой. Вы узнаете, как отстоять свои интересы, защитить себя и своих близких, а также о законном способе избавления от непосильных долгов — банкротстве физического лица.

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