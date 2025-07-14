ТОП–15 компаний по банкротству физических лиц в 2025 году, честный топ лучших 

Если вы оказались в сложной финансовой ситуации, не бойтесь сделать шаг навстречу свободе. А мы уже сделали за вас часть работы — выбрали тех, кому можно доверять.

Особое внимание мы уделили репутации и оценке такими известными ресурсами, как « Банкротство Инфо », РБК , « Топ-банкротство », «Выберу.ру». В основу рейтинга легли только реальные данные.

Мы не просто ткнули пальцем в небо или собрали список из первых попавшихся фирм. Мы провели масштабное исследование, изучив более 200 компаний, которые работают в сфере банкротства. Внимательно изучали всю информацию о них — от реальных отзывов клиентов на независимых площадках до кейсов, где компании действительно помогли людям списать долги. Мы оценивали, как долго каждая организация работает на рынке, какие услуги она предоставляет, насколько прозрачна ее ценовая политика и, конечно, насколько клиенты довольны результатом.

Давайте начистоту: тема банкротства — не из тех, о которых говорят за ужином. Но это реальный и законный способ избавиться от непосильных долгов . Чтобы помочь людям выбрать юриста для сопровождения процедуры, мы создали честный, независимый и объективный рейтинг лучших компаний по банкротству в России.

Как мы составляли рейтинг лучших компаний по банкротству физлиц в России

ТОП-15 лучших юридических компаний по банкротству физических лиц в России

В рейтинг вошли только надежные компании. Им без опаски можно доверить свое финансовое будущее. Это лидеры рынка, которые много лет успешно помогают гражданам законно избавляться от непосильных долгов. Расскажем об особенностях работы каждой из фирм, отметим их преимущества и особенности.

«КредитаНет»

Сайт компании «КредитаНет» «КредитаНет» заслуженно занимает лидирующие позиции не только в нашем топе, но и в десятках рейтингов компаний по банкротству физических лиц в России. Это надежная юридическая фирма, которая помогает людям избавиться от долгов и начать новую финансовую жизнь. За годы работы компания зарекомендовала себя как профессиональный и ответственный партнер, предоставляющий качественные услуги жителям всех регионов России. С момента основания «КредитаНет» добилась впечатляющих результатов: списано более 1,5 миллиарда рублей долгов, успешно завершено свыше 5 000 дел, а сеть компании насчитывает уже 103 офиса по всей стране. Такой масштаб деятельности говорит о высоком уровне доверия клиентов и эффективности работы команды. В компании трудится более 300 квалифицированных юристов, которые знают, как грамотно и быстро решить проблему с долгами. Условия сотрудничества с «КредитаНет» прозрачны и удобны. Стоимость полного сопровождения процедуры начинается от 69 000 рублей, а для тех, кто предпочитает рассрочку, предусмотрены ежемесячные платежи от 3 860 рублей. Кроме того, всем клиентам предоставляется бесплатный сервис «Антиколлектор», который защищает от давления со стороны взыскателей. У компании есть ряд преимуществ, которые делают ее выбор очевидным: процедура банкротства занимает от 4 месяцев;

рассрочка предоставляется без процентов с минимальным ежемесячным платежом от 3 860 рублей;

стоимость услуг фиксируется в договоре, что исключает дополнительные расходы;

для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и участников СВО предусмотрены льготы;

возможность полностью дистанционного банкротства, что особенно удобно для тех, кто ценит свое время;

юристы берут на себя все этапы процедуры «под ключ», избавляя клиента от необходимости личного участия;

если долг не будет списан, компания возвращает деньги в соответствии с условиями договора. «КредитаНет» — это надежный выбор для тех, кто хочет раз и навсегда решить проблему с долгами. Не стоит откладывать важное решение, ведь с каждым днем ситуация может становиться сложнее. Запишитесь на бесплатную консультацию и сделайте первый шаг к финансовой свободе! Рейтинг компании на топовых информационных площадках Отзывы: Отзыв на «Я.Картах» Отзыв на «2ГИС» Отзыв на «2ГИС»

«БД Консалт»

Сайт компании «БД Консалт» Компания «БД Консалт» — одна из ведущих организаций в сфере банкротства физических лиц. Она входит в ТОП-15 фирм по списанию долгов по всей России. За девять лет успешной работы компания помогла двум тысячам клиентов избавиться от долгов и начать жизнь с чистого листа. Общая сумма списанных долгов превысила 1,2 миллиарда рублей. Сеть компании насчитывает более ста офисов по всей стране. Эти достижения подтверждают ее высокий статус и доверие со стороны клиентов. Главное преимущество «БД Консалт» — это индивидуальный подход к каждому случаю. Специалисты тщательно анализируют ситуацию клиента, чтобы предложить наиболее эффективное решение. Команда состоит из опытных профессионалов, которые досконально знают все нюансы процедуры банкротства. Их компетентность подтверждается многочисленными положительными отзывами от благодарных клиентов. Компания также делает процесс взаимодействия максимально удобным. Она предлагает бесплатные консультации, на которых юристы подробно объясняют, как проходит процедура банкротства, оценивают шансы на списание долгов и сохранение имущества. Кроме того, «БД Консалт» предоставляет возможность списать долги онлайн, что особенно актуально в современном мире. Почему компания оказалась в рейтинге: более 100 офисов по всей России, что делает услуги доступными для клиентов из разных регионов;

высокий уровень профессионализма сотрудников, которые знают свое дело;

фиксированная стоимость услуг — 89 000 рублей при полной оплате;

возможность оформить рассрочку без переплат;

удобный формат работы, включая онлайн-услуги. Если вы хотите избавиться от долгов и начать новую главу в своей жизни, «БД Консалт» станет вашим надежным помощником на этом пути. Запишитесь на консультацию и сделайте первый шаг к финансовой свободе! Отзывы: Отзыв на «2ГИС» Отзыв на «Отзовике» Отзыв на «Отзовике»

«Юрист БФЛ»

Сайт компании «Юрист БФЛ» Компания «Юрист БФЛ» успешно работает на рынке юридических услуг уже пять лет. Она была основана в 2020 году Иваном Болдыревым, выпускником одного из ведущих вузов страны — Финансового университета при Правительстве. Иван Болдырев зарекомендовал себя как эксперт в области списания задолженностей в рамках процедуры банкротства. Он регулярно публикуется в таких авторитетных изданиях, как РБК и «Комсомольская правда». За сравнительно короткий срок компания смогла завоевать доверие клиентов по всей России. «Юрист БФЛ» стала надежным помощником для тех, кто оказался в сложной финансовой ситуации. Благодаря работе команды профессионалов, более 500 семей смогли избавиться от долгов на общую сумму свыше 250 миллионов руб. Каждое из этих дел стало для клиентов началом новой жизни без долгов. В компании работают опытные специалисты, которые уже более пяти лет занимаются вопросами банкротства. Основные принципы работы фирмы — это честность, прозрачность и забота о клиентах. Все условия сотрудничества подробно прописаны в договоре, что исключает любые скрытые платежи или дополнительные расходы. Стоимость услуг фиксирована и остается неизменной на протяжении всего процесса. Для удобства клиентов предусмотрена возможность оплаты в рассрочку, начиная от 7 258 рублей в месяц. Кроме того, первая консультация с юристом предоставляется бесплатно. Почему компания оказалась в рейтинге: надежность, подтвержденная многочисленными положительными отзывами и успешными делами;

прозрачные и понятные условия сотрудничества, прописанные в договоре;

полное отсутствие скрытых платежей и переплат;

фиксированная стоимость услуг, которая не меняется в процессе работы.

удобная система рассрочки, доступная для клиентов;

бесплатная первичная консультация, позволяющая оценить перспективы дела. Специалисты компании готовы помочь каждому клиенту сделать первый шаг к финансовой свободе и начать жизнь без долгов. Отзывы: Отзыв на «Отзовике» Отзыв на «Отзовике» Отзыв на «Банкротство Инфо»

«Банкрот Информ»

Сайт компании «Банкрот Информ» С 2015 года в России появилась возможность для граждан объявлять себя банкротами, чтобы избавиться от долгов. В том же году была основана компания, которая и по сей день успешно помогает людям по всей стране решать финансовые проблемы. Она входит во многие рейтинги лучших компаний по банкротству физических лиц в России. За годы работы специалисты фирмы помогли множеству клиентов освободиться от долгового бремени. Компания «Банкрот Информ» специализируется на оказании профессиональной помощи гражданам, чьи долги превышают 400 000 рублей. Команда опытных юристов разрабатывает индивидуальные стратегии для каждого клиента, что позволяет эффективно работать даже с самыми сложными случаями. Одной из главных ценностей компании является забота о финансовом благополучии клиентов. «Банкрот Информ» предлагает прозрачные условия сотрудничества и доступные цены. Полный пакет услуг стоит 99 000 рублей при единовременной оплате. Для удобства предусмотрена возможность рассрочки на срок до 12 месяцев с минимальным ежемесячным платежом от 4 860 рублей. Почему компания попала в наш рейтинг: юристы берут на себя все переговоры с кредиторами и взыскателями, избавляя клиентов от стресса;

в договоре предусмотрен возврат средств, если суд не примет решение о списании долга;

клиенты могут воспользоваться удобной рассрочкой на оплату юридических услуг сроком до 12 месяцев. Отзывы: Отзыв на «Отзовике»

«Гризли»

Сайт компании «Гризли» Компания «Гризли» помогает гражданам успешно проходить процедуру банкротства с момента вступления в силу Закона о банкротстве граждан в 2015 году. За почти 10 лет работы специалисты помогли тысячам клиентов из разных регионов страны восстановить финансовую стабильность. Юридическая команда компании предлагает полный спектр услуг, связанных с банкротством физических лиц. Они берут на себя все этапы процесса: от анализа финансового положения клиента и проверки документов до представления его интересов в суде и взаимодействия с кредиторами. Стоимость услуг начинается от 4 500 рублей в месяц, что делает их максимально доступными. Сроки завершения процедуры банкротства зависят от ряда факторов, таких как количество кредиторов, наличие имущества и финансовая активность клиента за последние три года. Однако благодаря профессионализму и опыту специалистов компании клиенты могут рассчитывать на быстрое и качественное решение своих проблем. Почему компания оказалась в рейтинге: индивидуальный подход: для каждого клиента разрабатывается персональный план действий;

есть рассрочка платежа;

постоянный специалист: клиент работает с одним юристом на всех этапах, что повышает эффективность.

юристы работают прозрачно и регулярно предоставляют отчеты о своей работе, успехах и состоянии дела. Отзывы: Отзыв на «Отзовике» Остались вопросы и нужна консультация по банкротству? Консультация

«Делу время»

Сайт компании «Делу время» Компания работает на рынке уже более 20 лет. Но только с 2015 года она сосредоточилась на помощи людям, которые хотят законно избавиться от долгов. За это время более 3 000 человек смогли решить свои финансовые проблемы с ее помощью. Юристы фирмы «Делу время» берут на себя все переговоры с банками и другими кредиторами. Это позволяет клиентам избежать лишнего стресса. Услуги компании доступны для разных категорий людей благодаря возможности рассрочки до 24 месяцев. Минимальный ежемесячный платеж составляет 6 792 рубля. Почему компания попала в рейтинг: в штате работают опытные юристы;

каждому клиенту предлагается индивидуальный подход;

есть услуга полного сопровождения банкротства;

присутствует возможность рассрочки платежа. Отзывы: Отзыв на «2ГИС»

«Должников Нет»

Сайт компании «Должников Нет» Юридическая фирма работает по всей стране, занимается списанием кредитов и займов через процедуру банкротства. Юристы компании завершили более 350 дел. Фирма предлагает клиентам полный цикл работ: от анализа документов до получения определения о списании долгов. Каждый месяц специалисты проводят около 3 000 консультаций. Для удобства клиентов предусмотрена гибкая система оплаты, включая возможность рассрочки. Стоимость услуг рассчитывается индивидуально, учитывая особенности каждого дела. Сотрудники фирмы придерживаются персонального подхода и внимательно рассматривают каждый случай, помогая законно сохранить имущество в процедуре. Почему компания оказалась в рейтинге: высокая результативность;

бесплатные консультации;

услуга «банкротство под ключ»;

индивидуальный подход к каждому делу;

возможность оплаты в рассрочку. Отзывы: Отзыв на «2ГИС»

«Современная защита»

Сайт компании «Современная защита» Организация помогает людям, которые столкнулись с серьезными финансовыми трудностями, с 2015 года. За это время компания открыла 31 офис в разных городах России и помогла более 20 000 человек избавиться от долгов. Основное направление работы — банкротство физических лиц. Работают с долгами свыше 300 000 рублей. Помимо решения финансовых вопросов, компания уделяет внимание обучению и информированию. Например, она распространяет бесплатную книгу «Исповедь банкрота», которая объясняет, как проходит процесс банкротства и какие шаги нужно предпринять для списания задолженностей. Почему компания оказалась в рейтинге: возможность оплаты услуг в рассрочку;

четкая стоимость услуг прописана в договоре;

бесплатная первая консультация;

предоставление бесплатных информационных материалов;

индивидуальный подход к каждому клиенту. Отзывы: Отзыв на «Отзовике»

«Росбанкрот»

Сайт компании «Росбанкрот» Юридическая фирма занимается помощью гражданам в банкротстве — это ее основное направление. Компания работает в 17 регионах страны. Специалисты изучают каждую ситуацию, исходя из ее особенностей, а затем предлагают решения, которые подходят клиенту. Стоимость услуг начинается от 80 000 рублей, а для удобства предусмотрена рассрочка с ежемесячным платежом от 8 000 рублей. «Росбанкрот» регулярно проводит акции. Это маркетинговый ход, при котором подарками выступают скидки некоторым группам граждан, защита от кредиторов или иные предложения. Клиенты могут воспользоваться экспресс-консультацией перед подписанием договора, чтобы уточнить все детали. Почему компания оказалась в рейтинге: работает более 8 лет;

представительства в 17 регионах;

доступна рассрочка;

проводятся акции и розыгрыши;

предлагается защита от коллекторов;

юристы берут на себя переговоры с приставами. Отзывы: Отзыв на «2ГИС»

«Чао Долг»

Сайт компании «Чао Долг» Фирма предоставляет юридические услуги гражданам, помогая им в банкротстве. Компания работает по всей стране с 2015 года. За это время специалисты успешно списали более 2 миллиардов рублей задолженностей и завершили свыше 18 000 дел по банкротству физических лиц. «Чао Долг» предлагает бесплатные консультации. На них можно задать вопросы и узнать, как проходит процедура. Чтобы рассчитать стоимость услуг, достаточно оставить заявку с контактными данными. После этого оператор свяжется с вами, назовет сумму и предложит удобный способ оплаты. Почему компания оказалась в рейтинге: предоставляет бесплатные консультации;

берет на себя все этапы работы;

предлагает персональный подход к каждому клиенту;

есть удаленный формат списания долга. Отзывы: Отзыв на «2ГИС»

«Иджис»

Сайт компании «Иджис» Компания начала работать в сфере банкротства физических лиц в 2015 году. До этого она занималась только списанием долгов юридических лиц. Фирма предоставляет полный спектр услуг, связанных с процедурой банкротства. Команда «Иджис» полностью занимается подготовкой и оформлением документов — должникам не нужно в этом участвовать. Опыт работы и профессионализм сотрудников подтверждаются многолетней практикой. Компания оказалась в нашем рейтинге фирм по банкротству по следующим причинам: возврат денег клиенту, если суд не списал долг;

возможность пройти процедуру банкротства без личного присутствия на заседаниях;

прекращение взаимодействия с приставами и кредиторами после начала процесса. Отзывы: Отзыв на «2ГИС»

«Долгам.Нет»

Сайт компании «Долгам.Нет» Одна из крупных юридических фирм в России. С 2015 года помогает людям законно избавиться от долгов через процедуру банкротства. За это время специалисты завершили 4 052 дела, что позволило клиентам списать 8,6 миллиардов рублей. Фирма работает в 39 регионах страны и по праву входит в наш ТОП-15 лучших компаний по банкротству в России. Клиенты получают полное сопровождение на всех этапах процесса. Стоимость услуг фиксирована, что исключает неожиданные траты. На сайте есть личный кабинет, где можно следить за ходом дела. Первичная консультация предоставляется бесплатно. Цены зависят от суммы долга. Например, при задолженности до 1 миллиона рублей можно выбрать рассрочку от 10 000 рублей или оплатить сразу 128 тысяч. Почему компания оказалась в рейтинге: 98,82% дел завершены успешно;

полное сопровождение банкротства;

фиксированные цены;

удобный личный кабинет для контроля дела. Отзывы: Отзыв на «Я.Картах»

«Амулекс»

Сайт компании «Амулекс» Как и другие участники нашего рейтинга, эта фирма помогает людям успешно пройти банкротство. Но это не единственное направление организации. Также специалисты компании консультируют по вопросам, связанным с ДТП, наследственными и трудовыми спорами, а также военным правом. Клиенты «Амулекс» отмечают, что юристы всегда на связи, оперативно сообщают о ходе работы и готовы ответить на любые вопросы. Стоимость услуг начинается от 9 000 рублей в месяц. Для новых клиентов предусмотрена бесплатная консультация. Почему компания оказалась в рейтинге: индивидуальный подход к каждому клиенту;

бесплатные консультации;

сопровождение на всех этапах дела;

возможность оплаты услуг помесячно. Отзывы: Отзыв на «2ГИС»

«Help Me»

Сайт компании «Help Me» Центр оказывает помощь должникам по кредитам. Он зарегистрирован восемь лет назад. Специалисты помогают людям справляться с финансовыми трудностями через процедуру банкротства, они уже помогли более 14 000 человек избавиться от долгов. «Help Me» предоставляет бесплатные консультации для всех, кто хочет разобраться в своей ситуации. Однако фирма работает только с долгами, превышающими 350 тысяч рублей. Специалисты подбирают для каждого клиента наиболее подходящий способ решения проблемы. На сайте компании указано, что звонки от кредиторов и приставов прекращаются уже через два дня после начала работы. Почему компания оказалась в рейтинге: бесплатные консультации;

индивидуальный подход к каждому клиенту;

разработка оптимальной стратегии;

возможность оплаты услуг в рассрочку. Отзывы: Отзыв на «2ГИС»

«Международное юридическое бюро»