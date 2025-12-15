КредитаНет

«КредитаНет» открывает наш рейтинг лучших компаний по банкротству физических лиц в Челябинске. Юристы компании работают по всей стране. К ним можно прийти лично в один из 103 офисов или получить консультацию онлайн.

Важное преимущество — пройти банкротство с «КредитаНет» можно полностью дистанционно. Не нужно будет ездить на заседания или в офис. Юристы все сделают сами — присутствие должника на суде необязательно. Сбор документов тоже проводится в онлайн-формате. Это удобно родителям в декрете, пенсионерам и просто тем, кто ценит свое время.

Специалисты успешно справляются со сложными делами. Например, долг в 136 585 927 рублей удалось списать всего за шесть месяцев. А самый короткий срок банкротства — четыре месяца. Вы можете посмотреть завершенные дела и видеоотзывы клиентов на сайте.

За полгода «КредитаНет» избавили клиента от непосильного долга в 136 585 927 рублей

«КредитаНет» ежедневно бесплатно консультирует около 300 человек. За годы работы юристы компании помогли успешно списать долги более 4 000 должников. Сумма списанных долгов превышает 1,5 миллиарда рублей.

Фирма входит в ТОП лучших компаний по банкротству на авторитетных площадках, например, в «Комсомольской правде». РБК, помимо прочих преимуществ компании, обращает внимание на лояльные цены. Юристы фирмы часто выступают экспертами в известных СМИ в стране.

«КредитаНет» занимает верхние строчки в рейтингах фирм по банкротству физлиц на популярных площадках РФ

Особенности фирмы:

услугами компании уже воспользовались более 310 000 клиентов;

бесплатная консультация;

оформление и сопровождение дел под ключ;

в некоторых случаях юристы помогают сохранить ипотечное жилье;

возможна дистанционная работа;

программа «Антиколлектор»;

доступна беспроцентная рассрочка — ежемесячный платеж от 3 860 рублей;

при полной оплате стоимость услуг начинается от 79 000 рублей;

цена фиксируется в договоре и не меняется в процессе работы.

Юристы поддерживают клиентов на протяжении всего дела. Вы можете позвонить им и задать любой вопрос о банкротстве и ходе процедуры.

Если хотите решить проблему с долгами — проконсультируйтесь с юристами бесплатно!

Отзывы:

Лучшее время избавиться от непосильных долгов — сейчас! Запишитесь на бесплатную консультацию и сделайте первый шаг к финансовой свободе.