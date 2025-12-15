8031 ЦОК КПП mobile
🔴 Вебинар: Налоговая нагрузка и законные способы налоговой оптимизации – 2026 →
КРЕДИТАНЕТ
Банкротство физических лиц
Лучшие компании по банкротству физических лиц в Челябинске: кому можно доверять

Лучшие компании по банкротству физических лиц в Челябинске: кому можно доверять

По данным Федресурса, во втором квартале 2025 года более 154 тысяч граждан РФ избавились от долгов через суд. Как видно из таблицы, в Челябинской области количество банкротов выросло с 2 760 до 3 932 человек. Поэтому, если у вас есть непосильные долги, знайте, что вы не одни и реальный законный выход совсем близко.

С каждым годом жители области все чаще обращаются к банкротству.

Единственное — списать долги самостоятельно получается у единиц. За успешным банкротством обычно стоит опытный юрист, который берет на себя всю процедуру от и до.

Чтобы вам не мучиться с выбором юридической компании и списать долги с первой попытки, мы проанализировали профильные ресурсы — «Банкротство Инфо», РБК и «Топ Банкротство» и составили рейтинг лучших компаний по банкротству физических лиц в Челябинске

А теперь рассмотрим преимущества каждой компании отдельно.

КредитаНет

Сайт компании «КредитаНет»

«КредитаНет» открывает наш рейтинг лучших компаний по банкротству физических лиц в Челябинске. Юристы компании работают по всей стране. К ним можно прийти лично в один из 103 офисов или получить консультацию онлайн. 

Важное преимущество — пройти банкротство с «КредитаНет» можно полностью дистанционно. Не нужно будет ездить на заседания или в офис. Юристы все сделают сами — присутствие должника на суде необязательно. Сбор документов тоже проводится в онлайн-формате. Это удобно родителям в декрете, пенсионерам и просто тем, кто ценит свое время. 

Специалисты успешно справляются со сложными делами. Например, долг в 136 585 927 рублей удалось списать всего за шесть месяцев. А самый короткий срок банкротства — четыре месяца. Вы можете посмотреть завершенные дела и видеоотзывы клиентов на сайте. 

За полгода «КредитаНет» избавили клиента от непосильного долга в 136 585 927 рублей

«КредитаНет» ежедневно бесплатно консультирует около 300 человек. За годы работы юристы компании помогли успешно списать долги более 4 000 должников. Сумма списанных долгов превышает 1,5 миллиарда рублей.

Фирма входит в ТОП лучших компаний по банкротству на авторитетных площадках, например, в «Комсомольской правде». РБК, помимо прочих преимуществ компании, обращает внимание на лояльные цены. Юристы фирмы часто выступают экспертами в известных СМИ в стране.

«КредитаНет» занимает верхние строчки в рейтингах фирм по банкротству физлиц на популярных площадках РФ

Особенности фирмы:

  • услугами компании уже воспользовались более 310 000 клиентов;

  • бесплатная консультация;

  • оформление и сопровождение дел под ключ;

  • в некоторых случаях юристы помогают сохранить ипотечное жилье;

  • возможна дистанционная работа;

  • программа «Антиколлектор»;

  • доступна беспроцентная рассрочка — ежемесячный платеж от 3 860 рублей;

  • при полной оплате стоимость услуг начинается от 79 000 рублей;

  • цена фиксируется в договоре и не меняется в процессе работы.

Юристы поддерживают клиентов на протяжении всего дела. Вы можете позвонить им и задать любой вопрос о банкротстве и ходе процедуры. 

Если хотите решить проблему с долгами — проконсультируйтесь с юристами бесплатно!

Отзывы:

Отзыв на «Яндекс Картах»
Отзыв на «2ГИС»
Отзыв на «2ГИС»

Лучшее время избавиться от непосильных долгов — сейчас! Запишитесь на бесплатную консультацию и сделайте первый шаг к финансовой свободе.

БД Консалт

Сайт компании «БД Консалт»

«БД Консалт» входит в число лидеров нашего рейтинга лучших компаний по банкротству физлиц в Челябинске. Фирма помогает должникам и из других регионов России, офисы расположены в 100+ городах.

Каждое обращение рассматривается с учетом нюансов конкретной ситуации. В результате чего более 99,8% дел завершаются успешно — полным списанием долгов. 

«БД Консалт» работает девять лет, за этот период помогла более 2 000 клиентам. Фирму регулярно можно видеть на верхних позициях в рейтингах лучших компаний на независимом портале «Банкротство Инфо».

Лидеры рейтингов компаний по банкротству

Особенности фирмы:

  • более девяти лет помогают физлицам успешно проходить банкротство;

  • общая сумма списанных долгов — 1,2 млрд рублей;

  • комплексное банкротство под ключ;

  • нет не предусмотренных договором оплат;

  • цена при единой оплате — 89 000 рублей;

  • рассрочка от 7 258 рублей в месяц;

  • можно пройти процедуру онлайн.

Юристы «БД Консалт» помогут пройти банкротство с минимальными потерями и законно сохранят ваше имущество. Запишитесь на консультацию — это бесплатно!

Отзывы:

Отзыв на «2ГИС»
Отзыв на «Отзовике»
Отзыв на «Отзовике»

Юрист БФЛ

Сайт компании «Юрист БФЛ»

Фирму «Юрист БФЛ» основал в 2020 году Иван Болдырев, выпускник Финансового университета при Правительстве России. Организация заняла прочные позиции в рейтингах компаний по банкротству физлиц в Челябинске и других городах страны. Сам Иван Болдырев нередко делится своим опытом и знаниями в крупных российских СМИ.

«Юрист БФЛ» помогает людям избавиться от долгов согласно закону 127-ФЗ. Процедура проходит дистанционно, потому обратиться за помощью могут жители любых регионов страны. 

Все расходы обсуждаются во время консультации и перед подписанием договора, никаких скрытых платежей не возникает. Каждый клиент может заранее узнать, сколько ему потребуется заплатить за услуги.

Особенности фирмы:

  • нет доплат, цена фиксируется в договоре;

  • команда квалифицированных юристов с опытом работы от четырех лет;

  • помогли более 500 должникам;

  • общая сумма списанного долга — свыше 250 млн рублей;

  • тщательный анализ каждой ситуации с учетом особенностей дела;

  • есть рассрочка — платеж от 7 000 рублей в месяц;

  • юристы ведут работу под ключ. 

Сделайте первый шаг к жизни без кредиторов и коллекторов — обратитесь в «Юрист БФЛ»!

Отзывы:

Отзыв на «Отзовике»
Отзыв на «Отзовике»
Отзыв на «Банкротство Инфо»

Оставьте заявку на консультацию к юристу с опытом 5 лет в банкротстве?

Принимаю оферту и даю согласие на сбор персональных данных и их распространение

Гризли

Сайт компании «Гризли»

Юридическая фирма «Гризли» с 2015 года компания занимается банкротством физических лиц и за это время заработала хорошую репутацию по всей России.

Специалисты компании сопровождают клиентов на всех этапах: с первой консультации и сбора документов до полного списания долгов. Оплатить услуги можно сразу или частями. Полная стоимость начинается от 99 тысяч рублей.

Особенности фирмы:

  • рассрочка от 4 500 рублей в месяц;

  • комплексное банкротство под ключ;

  • делом занимается один юрист от начала и до списания долга;

  • специалист всегда на связи;

  • юристы сами ведут переговоры с кредиторами, приставами, коллекторами. 

Компания «Гризли» решает даже сложные и нестандартные задачи с выгодой для клиентов. Запишитесь на бесплатную консультацию и расскажите о своей проблеме!

Отзывы:

Отзыв на «Отзовике»

Банкрот Информ

Сайт компании «Банкрот Информ»

Юридическая фирма «Банкрот Информ» работает уже девять лет и берется за дело, если общая сумма долга клиента составляет более четырехсот тысяч рублей.

Фирма работает по фиксированной стоимости, которая прописывается в договоре. Полное сопровождение процедуры банкротства стоит от 99 000 рублей. Клиенты могут платить частями: минимальный ежемесячный взнос — от 4 860 рублей. Все расходы известны заранее, дополнительных платежей нет.

В компании работают опытные юристы, статистика показывает, что 99,8% процедур банкротства они завершают успешно.

Особенности фирмы:

  • предусмотрена рассрочка до 12 месяцев;

  • юристы ведут процедуру под ключ;

  • с банками, приставами, коллекторами общаются специалисты;

  • банкротство идет полностью онлайн;

  • компания вернет деньги, если суд не спишет долг — условия отмечены в договоре.

Запишитесь на бесплатную консультацию и узнайте, как в вашем случае будет проходить банкротство! 

Отзывы:

Отзыв на «Отзовике»

Бездолгов

Сайт компании «Бездолгов»

Компания занимается банкротством физических лиц в Челябинске и Челябинской области с 2015 года. За время работы специалисты помогли почти 500 жителям региона.

Особенности фирмы:

  • гарантия конфиденциальности;

  • команда состоит из трех юристов;

  • успешно завершили 467 дел о банкротстве физлиц.

На сайте компании нет информации о стоимости услуг и возможности рассрочки. Несмотря на это, услуги фирмы пользуются спросом у жителей города. 

Юрист для людей

Сайт компании «Юрист для людей»

Это юридическая компания, которая помогает людям избавиться от долгов по закону № 127-ФЗ через процедуру банкротства в Челябинске. Специалисты работают с жителями и других городов России.

Согласно договору, компания возвращает деньги, если списать долги в судебной процедуре не получится.

Первый раз можно проконсультироваться с юристами бесплатно. Оплатить услуги сопровождения банкротства можно поэтапно или сразу — одним платежом. Стоимость зависит от сложности ситуации и объема работы. 

Особенности фирмы:

  • первая консультация бесплатная;

  • можно платить за услуги в рассрочку;

  • клиентам предоставляются отчеты о проделанной работе.

На сайте компании видим обещание сохранить автомобиль, гараж и прочее имущество. Нужно понимать, что гарантированно суд оставит должнику только единственное жилье и личные вещи. Остальные ценности можно защитить от реализации не всегда.

Делу время

Сайт компании «Делу время»

Компания работает с 2010 года. Сначала она сотрудничала только с юридическими лицами. С 2015 года включила в перечень услуг сопровождение процедуры банкротства физлиц. 

Первая консультация предоставляется бесплатно. За помощью в компанию «Делу время» уже обращались больше трех тысяч человек. 

Как указано на официальном сайте компании, юристы смогли помочь почти всем, и только один случай оказался неудачным. Благодаря их работе клиентам удалось списать долгов на сумму более 4,2 миллиарда рублей.

Главные преимущества для клиентов:

  • можно оформить рассрочку на два года;

  • возможно обслуживание онлайн;

  • юристы делают все сами — вам не нужно общаться с приставами, коллекторами и ходить в суд. 

Фирма имеет офисы во многих городах.

Иджис

Сайт компании «Иджис»

Компания по банкротству физлиц «Иджис» помогает жителям Челябинска, которые оказались в сложной финансовой ситуации и не могут выплатить свои долги. Все вопросы с банками и другими кредиторами решают юристы компании. Они собирают необходимые документы, подают заявление о банкротстве и представляют интересы клиента в суде. 

Цена услуг зависит от того, насколько сложное дело и сколько денег человек должен. Например, если долг не превышает 700 тысяч рублей и кредиторов не больше трех, то стоимость начинается от 110 400 рублей. Если сумма долга больше или кредиторов много, то и цена будет выше.

Особенности фирмы:

  • первая консультация бесплатная;

  • можно платить за услуги частями — по 12 500 рублей в месяц;

  • существует несколько тарифов, которые зависят от суммы долга и количества кредиторов.

Необходим аванс10 000 рублей. Только после этого юристы начнут работать над вашим делом.

Квадрат

Сайт компании «Квадрат»

Юридическая компания Вячеслава Курилина «Квадрат» — это небольшая фирма, которая уже восемь лет помогает жителям Челябинска решать вопросы с кредитами и другими долгами. 

За время своей деятельности специалисты фирмы завершили 3 500 дел.

На своем сайте «Квадрат» говорит о возможности сохранить ипотеку при прохождении процедуры банкротства. Фирма предлагает услуги под ключ, дает рассрочку на оплату и проводит бесплатные консультации.

Особенности фирмы:

  • работает 8 лет;

  • успешно завершено 3 500 дел;

  • основатель — арбитражный управляющий.

Компания работает только по Челябинску и области

Для вашего удобства мы также прилагаем сравнительную таблицу всех указанных выше компаний по четырем основным критериям:

Компания

Стоимость услуги

Рассрочка

Формат работы

Особенности

КредитаНет

от 79 000 рублей

от 3860 рублей в месяц

онлайн/офис

Фиксированная цена, топ в рейтингах

БД Консалт

от 89 000 рублей

от 7258 рублей в месяц

онлайн

Фиксированная цена, 99.8% успеха

Юрист БФЛ

не указана

от 7000 рублей в месяц

онлайн

Основатель - эксперт в СМИ

Гризли

от 99 000 рублей

от 4500 рублей в месяц

не указан

Персональный юрист

Банкрот Информ

от 99 000 рублей

от 4860 рублей в месяц

онлайн

Гарантия возврата денег

Без Долгов

не указана

нет данных

Челябинск и область

Небольшая команда

Юрист для людей

индивидуально

есть

не указан

Гарантия возврата денег

Делу время

не указана

до 2 лет

онлайн/офис

Рассрочка до 2 лет

Иджис

от 110 400 рублей

от 12500 рублей в месяц

Челябинск

Тарифы зависят от суммы долга

Квадрат

не указана

есть

Челябинск и область

Основатель - арбитражный управляющий

Обращайтесь только в лучшие фирмы по банкротству

Завершая обзор рейтинга лучших компаний по банкротству в Челябинске, подчеркнем, что обращение к опытным специалистам значительно повышает шансы успешно, выгодно и быстро пройти банкротство. Грамотная юридическая поддержка позволяет не только сэкономить время и нервы, но и избежать ошибок в процедуре. При самостоятельном банкротстве риск остаться с долгами довольно высок.

Если вы оказались в трудном положении и не видите выхода, не стоит затягивать с решением проблемы. Обратите внимание на лидеров нашего рейтинга, например, «КредитаНет». Профессионалы готовы предложить бесплатную консультацию, подробно объяснить все этапы процедуры и подобрать лучшее решение именно для вашей ситуации. 

Сделайте уверенный шаг навстречу финансовой стабильности — доверьте ведение дела надежным юристам и начните путь к новой жизни без долгов.

Реклама: ООО «КРЕДИТАМНЕТ», ИНН 7726480007, erid: 2W5zFHkT2AL

Продукты компании

Спецпредложения

Бесплатная консультация   до 01.02

 Спецпредложения на Клерке

Информации об авторе

КРЕДИТАНЕТ

КРЕДИТАНЕТ

Кредита Нет

1 979 подписчиков36 постов

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет