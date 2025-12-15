С каждым годом жители области все чаще обращаются к банкротству.
Единственное — списать долги самостоятельно получается у единиц. За успешным банкротством обычно стоит опытный юрист, который берет на себя всю процедуру от и до.
Чтобы вам не мучиться с выбором юридической компании и списать долги с первой попытки, мы проанализировали профильные ресурсы — «Банкротство Инфо», РБК и «Топ Банкротство» и составили рейтинг лучших компаний по банкротству физических лиц в Челябинске:
Бездолгов.
Юрист для людей.
Делу время.
Иджис.
Квадрат.
А теперь рассмотрим преимущества каждой компании отдельно.
КредитаНет
«КредитаНет» открывает наш рейтинг лучших компаний по банкротству физических лиц в Челябинске. Юристы компании работают по всей стране. К ним можно прийти лично в один из 103 офисов или получить консультацию онлайн.
Важное преимущество — пройти банкротство с «КредитаНет» можно полностью дистанционно. Не нужно будет ездить на заседания или в офис. Юристы все сделают сами — присутствие должника на суде необязательно. Сбор документов тоже проводится в онлайн-формате. Это удобно родителям в декрете, пенсионерам и просто тем, кто ценит свое время.
Специалисты успешно справляются со сложными делами. Например, долг в 136 585 927 рублей удалось списать всего за шесть месяцев. А самый короткий срок банкротства — четыре месяца. Вы можете посмотреть завершенные дела и видеоотзывы клиентов на сайте.
«КредитаНет» ежедневно бесплатно консультирует около 300 человек. За годы работы юристы компании помогли успешно списать долги более 4 000 должников. Сумма списанных долгов превышает 1,5 миллиарда рублей.
Фирма входит в ТОП лучших компаний по банкротству на авторитетных площадках, например, в «Комсомольской правде». РБК, помимо прочих преимуществ компании, обращает внимание на лояльные цены. Юристы фирмы часто выступают экспертами в известных СМИ в стране.
Особенности фирмы:
услугами компании уже воспользовались более 310 000 клиентов;
бесплатная консультация;
оформление и сопровождение дел под ключ;
в некоторых случаях юристы помогают сохранить ипотечное жилье;
возможна дистанционная работа;
программа «Антиколлектор»;
доступна беспроцентная рассрочка — ежемесячный платеж от 3 860 рублей;
при полной оплате стоимость услуг начинается от 79 000 рублей;
цена фиксируется в договоре и не меняется в процессе работы.
Юристы поддерживают клиентов на протяжении всего дела. Вы можете позвонить им и задать любой вопрос о банкротстве и ходе процедуры.
БД Консалт
«БД Консалт» входит в число лидеров нашего рейтинга лучших компаний по банкротству физлиц в Челябинске. Фирма помогает должникам и из других регионов России, офисы расположены в 100+ городах.
Каждое обращение рассматривается с учетом нюансов конкретной ситуации. В результате чего более 99,8% дел завершаются успешно — полным списанием долгов.
«БД Консалт» работает девять лет, за этот период помогла более 2 000 клиентам. Фирму регулярно можно видеть на верхних позициях в рейтингах лучших компаний на независимом портале «Банкротство Инфо».
Особенности фирмы:
более девяти лет помогают физлицам успешно проходить банкротство;
общая сумма списанных долгов — 1,2 млрд рублей;
комплексное банкротство под ключ;
нет не предусмотренных договором оплат;
цена при единой оплате — 89 000 рублей;
рассрочка от 7 258 рублей в месяц;
можно пройти процедуру онлайн.
Юрист БФЛ
Фирму «Юрист БФЛ» основал в 2020 году Иван Болдырев, выпускник Финансового университета при Правительстве России. Организация заняла прочные позиции в рейтингах компаний по банкротству физлиц в Челябинске и других городах страны. Сам Иван Болдырев нередко делится своим опытом и знаниями в крупных российских СМИ.
«Юрист БФЛ» помогает людям избавиться от долгов согласно закону 127-ФЗ. Процедура проходит дистанционно, потому обратиться за помощью могут жители любых регионов страны.
Все расходы обсуждаются во время консультации и перед подписанием договора, никаких скрытых платежей не возникает. Каждый клиент может заранее узнать, сколько ему потребуется заплатить за услуги.
Особенности фирмы:
нет доплат, цена фиксируется в договоре;
команда квалифицированных юристов с опытом работы от четырех лет;
помогли более 500 должникам;
общая сумма списанного долга — свыше 250 млн рублей;
тщательный анализ каждой ситуации с учетом особенностей дела;
есть рассрочка — платеж от 7 000 рублей в месяц;
юристы ведут работу под ключ.
Гризли
Юридическая фирма «Гризли» с 2015 года компания занимается банкротством физических лиц и за это время заработала хорошую репутацию по всей России.
Специалисты компании сопровождают клиентов на всех этапах: с первой консультации и сбора документов до полного списания долгов. Оплатить услуги можно сразу или частями. Полная стоимость начинается от 99 тысяч рублей.
Особенности фирмы:
рассрочка от 4 500 рублей в месяц;
комплексное банкротство под ключ;
делом занимается один юрист от начала и до списания долга;
специалист всегда на связи;
юристы сами ведут переговоры с кредиторами, приставами, коллекторами.
Банкрот Информ
Юридическая фирма «Банкрот Информ» работает уже девять лет и берется за дело, если общая сумма долга клиента составляет более четырехсот тысяч рублей.
Фирма работает по фиксированной стоимости, которая прописывается в договоре. Полное сопровождение процедуры банкротства стоит от 99 000 рублей. Клиенты могут платить частями: минимальный ежемесячный взнос — от 4 860 рублей. Все расходы известны заранее, дополнительных платежей нет.
В компании работают опытные юристы, статистика показывает, что 99,8% процедур банкротства они завершают успешно.
Особенности фирмы:
предусмотрена рассрочка до 12 месяцев;
юристы ведут процедуру под ключ;
с банками, приставами, коллекторами общаются специалисты;
банкротство идет полностью онлайн;
компания вернет деньги, если суд не спишет долг — условия отмечены в договоре.
Бездолгов
Компания занимается банкротством физических лиц в Челябинске и Челябинской области с 2015 года. За время работы специалисты помогли почти 500 жителям региона.
Особенности фирмы:
гарантия конфиденциальности;
команда состоит из трех юристов;
успешно завершили 467 дел о банкротстве физлиц.
На сайте компании нет информации о стоимости услуг и возможности рассрочки. Несмотря на это, услуги фирмы пользуются спросом у жителей города.
Юрист для людей
Это юридическая компания, которая помогает людям избавиться от долгов по закону № 127-ФЗ через процедуру банкротства в Челябинске. Специалисты работают с жителями и других городов России.
Согласно договору, компания возвращает деньги, если списать долги в судебной процедуре не получится.
Первый раз можно проконсультироваться с юристами бесплатно. Оплатить услуги сопровождения банкротства можно поэтапно или сразу — одним платежом. Стоимость зависит от сложности ситуации и объема работы.
Особенности фирмы:
первая консультация бесплатная;
можно платить за услуги в рассрочку;
клиентам предоставляются отчеты о проделанной работе.
На сайте компании видим обещание сохранить автомобиль, гараж и прочее имущество. Нужно понимать, что гарантированно суд оставит должнику только единственное жилье и личные вещи. Остальные ценности можно защитить от реализации не всегда.
Делу время
Компания работает с 2010 года. Сначала она сотрудничала только с юридическими лицами. С 2015 года включила в перечень услуг сопровождение процедуры банкротства физлиц.
Первая консультация предоставляется бесплатно. За помощью в компанию «Делу время» уже обращались больше трех тысяч человек.
Как указано на официальном сайте компании, юристы смогли помочь почти всем, и только один случай оказался неудачным. Благодаря их работе клиентам удалось списать долгов на сумму более 4,2 миллиарда рублей.
Главные преимущества для клиентов:
можно оформить рассрочку на два года;
возможно обслуживание онлайн;
юристы делают все сами — вам не нужно общаться с приставами, коллекторами и ходить в суд.
Фирма имеет офисы во многих городах.
Иджис
Компания по банкротству физлиц «Иджис» помогает жителям Челябинска, которые оказались в сложной финансовой ситуации и не могут выплатить свои долги. Все вопросы с банками и другими кредиторами решают юристы компании. Они собирают необходимые документы, подают заявление о банкротстве и представляют интересы клиента в суде.
Цена услуг зависит от того, насколько сложное дело и сколько денег человек должен. Например, если долг не превышает 700 тысяч рублей и кредиторов не больше трех, то стоимость начинается от 110 400 рублей. Если сумма долга больше или кредиторов много, то и цена будет выше.
Особенности фирмы:
первая консультация бесплатная;
можно платить за услуги частями — по 12 500 рублей в месяц;
существует несколько тарифов, которые зависят от суммы долга и количества кредиторов.
Необходим аванс — 10 000 рублей. Только после этого юристы начнут работать над вашим делом.
Квадрат
Юридическая компания Вячеслава Курилина «Квадрат» — это небольшая фирма, которая уже восемь лет помогает жителям Челябинска решать вопросы с кредитами и другими долгами.
За время своей деятельности специалисты фирмы завершили 3 500 дел.
На своем сайте «Квадрат» говорит о возможности сохранить ипотеку при прохождении процедуры банкротства. Фирма предлагает услуги под ключ, дает рассрочку на оплату и проводит бесплатные консультации.
Особенности фирмы:
работает 8 лет;
успешно завершено 3 500 дел;
основатель — арбитражный управляющий.
Компания работает только по Челябинску и области.
Для вашего удобства мы также прилагаем сравнительную таблицу всех указанных выше компаний по четырем основным критериям:
Компания
Стоимость услуги
Рассрочка
Формат работы
Особенности
КредитаНет
от 79 000 рублей
от 3860 рублей в месяц
онлайн/офис
Фиксированная цена, топ в рейтингах
БД Консалт
от 89 000 рублей
от 7258 рублей в месяц
онлайн
Фиксированная цена, 99.8% успеха
Юрист БФЛ
не указана
от 7000 рублей в месяц
онлайн
Основатель - эксперт в СМИ
Гризли
от 99 000 рублей
от 4500 рублей в месяц
не указан
Персональный юрист
Банкрот Информ
от 99 000 рублей
от 4860 рублей в месяц
онлайн
Гарантия возврата денег
Без Долгов
не указана
нет данных
Челябинск и область
Небольшая команда
Юрист для людей
индивидуально
есть
не указан
Гарантия возврата денег
Делу время
не указана
до 2 лет
онлайн/офис
Рассрочка до 2 лет
Иджис
от 110 400 рублей
от 12500 рублей в месяц
Челябинск
Тарифы зависят от суммы долга
Квадрат
не указана
есть
Челябинск и область
Основатель - арбитражный управляющий
Обращайтесь только в лучшие фирмы по банкротству
Завершая обзор рейтинга лучших компаний по банкротству в Челябинске, подчеркнем, что обращение к опытным специалистам значительно повышает шансы успешно, выгодно и быстро пройти банкротство. Грамотная юридическая поддержка позволяет не только сэкономить время и нервы, но и избежать ошибок в процедуре. При самостоятельном банкротстве риск остаться с долгами довольно высок.
Если вы оказались в трудном положении и не видите выхода, не стоит затягивать с решением проблемы. Обратите внимание на лидеров нашего рейтинга, например, «КредитаНет». Профессионалы готовы предложить бесплатную консультацию, подробно объяснить все этапы процедуры и подобрать лучшее решение именно для вашей ситуации.
Сделайте уверенный шаг навстречу финансовой стабильности — доверьте ведение дела надежным юристам и начните путь к новой жизни без долгов.
