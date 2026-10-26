Списание долгов по кредитам в Москве в 2026 году: пошаговая инструкция по банкротству физлиц

В таких случаях законом предусмотрено списание долгов по кредитам в Москве через банкротство физических лиц. Процедура создана для помощи людям в сложной финансовой ситуации.
В статье разберем, как законно освободиться от долгов, расскажем, почему самостоятельно пройти процедуру сложно.
При поддержке компании «КредитаНет» списание задолженностей возможно от 4 месяцев, с полным юридическим сопровождением и без переплат. Если вы уже готовы списать долги, запишитесь на бесплатную консультацию для детального разбора вашей ситуации.
Что такое списание долгов
Списание долгов по кредитам возможно через процедуру банкротства физического лица. По её итогам суд признаёт гражданина финансово несостоятельным и освобождает от обязательств, которые тот не может погасить по объективным причинам.
Процедура регулируется законом о банкротстве физических лиц № 127-ФЗ. Он подробно описывает весь процесс: от признаков несостоятельности до роли участников (финансового управляющего, кредиторов, суда). Например, статья 213.4 ФЗ-127 определяет, кто может подать заявление о банкротстве, какие требования предъявляются к должнику и какие документы необходимо предоставить в суд.
Кто может списать кредиты
Банкротство подходит не всем. Суд обязательно проверяет добросовестность должника. Если человек способен рассчитаться с кредиторами, но просто не хочет этого делать, списание долгов ему не одобрят. Процедура учитывает интересы обеих сторон, поэтому для умышленных неплательщиков она закрыта.
Основных признаков несостоятельности два:
Доходы отсутствуют или их явно недостаточно для расчёта с кредиторами, и в обозримом будущем эта ситуация не изменится.
Продажа всего имущества должника (за исключением защищённого иммунитетом) не позволит погасить все обязательства.
Сумма долга значения не имеет. Однако она важна для целесообразности проведения банкротства, так как процедура платная. Мы рекомендуем рассматривать списание долгов при задолженности от 300 000 рублей.
Важный момент: если ваш долг превышает 500 000 рублей, а просрочка — более 3 месяцев, у вас возникает обязанность подать заявление в арбитражный суд. Также инициаторами вашего банкротства могут выступить кредиторы. Это невыгодно, так как контроль над процессом переходит к ним.
Какие долги можно списать по итогам банкротства
Банкротство позволяет освободиться от большинства задолженностей, возникших до начала процедуры, даже если делом уже занимались приставы. Но если есть долги, не подлежащие списанию, их нужно будет выплачивать и после завершения процесса. Именно поэтому перед стартом процедуры нужно обратиться за юридической консультацией.
Иван Болдырев
Ведущий юрист компании «КредитаНет»
Наша задача — не просто собрать документы и запустить процесс, а провести глубинную экспертизу ситуации каждого клиента. Мы понимаем, что человек и так находится в состоянии стресса, поэтому с самого начала чётко показываем, какие долги спишет суд, а какие останутся. Это позволяет нам выстроить единственно верную стратегию и дать клиенту самое важное — спокойствие и уверенность.
Ниже в таблице наглядно показано, какие долги можно списать, а какие нет.
Списываются
Не списываются
Кредиты и займы в банках, МФО и ломбардах, долги по кредитным картам
Алименты, текущие и накопленные
Административные штрафы, включая ГИБДД
Возмещение вреда жизни и здоровью
Задолженность по распискам и частным займам
Компенсация морального вреда
Обязательства по договорам поручительства
Задолженность по заработной плате при статусе работодателя
Налоговые долги, включая задолженности ИП
Субсидиарная ответственность
Задолженность за жилищно-коммунальные услуги
Текущие платежи после подачи заявления о банкротстве
Но даже списываемые долги суд может не аннулировать. Банкротство — это защита для честных людей. Если окажется, что вы:
скрывали имущество (недвижимость, машину, деньги);
совершали фиктивные сделки (например, дарили или продавали за копейки имущество родственникам перед банкротством);
брали кредит, изначально обманывая банк (например, подделав справку о доходах).
То в списании долгов вам почти наверняка откажут. Суд защищает и интересы кредиторов.
Как пройти банкротство без суда через МФЦ
С 2020 года в России действует внесудебное банкротство — упрощенная процедура, которая позволяет списать долги без суда и участия финансового управляющего. Однако этот путь подходит не всем, а только тем, кто соответствует строгим критериям.
Ключевые условия для списания долгов через МФЦ:
сумма долга — от 25 000 до 1 000 000 рублей;
исполнительные производства в ФССП закрыты (хотя бы одно — по п. 4 ч. 1 ст. 46 закона № 229-ФЗ);
нет имущества и доходов, за счет которых можно погасить долг.
Если хотя бы одно исполнительное производство открыто, МФЦ откажет в приеме заявления. Парадокс в том, что внесудебное банкротство через МФЦ также недоступно тем, у кого дела у приставов вообще нет — например, если кредитор ещё не обратился за взысканием.
Однако из этого правила есть исключения. Подать заявление во внесудебном порядке могут пенсионеры и родители-одиночки, если исполнительное производство у них длится не менее одного года. Также право на обращение в МФЦ есть у граждан, по долгам которых взыскание у приставов ведется более семи лет.
Пошаговый алгоритм списания долгов через МФЦ:
Подготовка документов. Вам понадобятся паспорт, СНИЛС, заявление по установленной форме и полный список всех кредиторов с суммами долгов.
Подача заявления в МФЦ. Обратитесь в центр по месту регистрации. Сотрудник проверит комплектность и выдаст расписку.
Проверка документов. МФЦ направляет запросы в ФССП и государственные органы для проверки вашего соответствия условиям. При положительном решении сведения о начале вашего банкротства публикуют в реестре, чтобы уведомить кредиторов.
Ожидание 6 месяцев. Это период, в течение которого кредиторы могут проверить вашу добросовестность, наличие активов, оспорить сделки.
Списание долгов. Если за полгода кредиторы не подали возражений, а у вас не появилось имущества и доходов, долги аннулируют.
Учитывайте, что спишут только те обязательства, которые вы перечислили в заявлении. Если забыть указать долг, он сохранится. Кроме того, кредиторы могут перевести процедуру в суд, если обнаружат у вас имущество или доходы. Поэтому перед подачей заявления мы рекомендуем записаться на консультацию.
Как списать кредиты через суд
Банкротство через суд — более универсальный способ законно освободиться от непосильных долгов. Процедура проводится при любой сумме задолженности, наличии доходов, имущества и даже при открытых исполнительных производствах. В таблице ниже мы подробно расписали, какие этапы проходят должники.
Этап
Суть этапа и ключевые действия
Сбор документов
К заявлению нужно приложить больше 30 документов, подтверждающих вашу неплатежеспособность. Базовый перечень: паспорт, СНИЛС, ИНН, опись имущества, полный список кредиторов с суммами, документы на собственность, выписки по счетам, документы о семейном положении и др. (полный список — в ст. 213.4 закона № 127-ФЗ)
Подача заявления
Правильно оформленное заявление со всеми приложениями и указанием СРО финансовых управляющих подается в арбитражный суд по месту регистрации (например, в Арбитражный суд г. Москвы). Можно подать онлайн через сервис «Мой Арбитр»
Первое заседание и назначение управляющего
Суд рассматривает документы, утверждает кандидатуру финансового управляющего. Этот специалист — ключевая фигура процесса. Без него дело не стартует. Он координирует все действия, связывается с кредиторами и выдает должнику часть зарплаты (прожиточный минимум) во время процедуры
Реструктуризация долгов или реализация имущества
На первом заседании суд решает, признать ли должника банкротом, и выбирает процедуру:
В любой момент можно заключить мировое соглашение с кредиторами, тогда банкротное дело прекращается. Однако это большая редкость
Завершение дела и списание долгов
Управляющий подает в суд итоговый отчет. Судья выносит определение о завершении реализации имущества и освобождает должника от оставшихся непогашенных долгов
Банкротство требует глубокого знания закона и строгого соблюдения формальностей.
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Стоимость банкротства: из чего складывается
Итоговая цена списания долгов через суд складывается из обязательных платежей и услуг юристов. Основные статьи расходов:
Вознаграждение финансовому управляющему. Фиксированный депозит в суд — 25 000 рублей (без этого заявление не примут).
Публикации в СМИ. Обязательные объявления в «Коммерсанте» и на Федресурсе — примерно 16 000 рублей.
Почтовые отправления. Для уведомления всех кредиторов — около 4 000 рублей.
Юридическое сопровождение. Полная подготовка и ведение дела под ключ. В «КредитаНет» стоимость банкротства в Москве стартует от 109 000 рублей при единовременной оплате или от 3 860 рублей в месяц в рассрочку.
Итого: банкротная процедура в 2026 году обойдется вам минимум в 100 000-150 000 рублей. Точная сумма зависит от сложности вашего случая.
Сколько длится процедура банкротства
Сроки списания долгов напрямую зависят от выбранного способа банкротства.
Внесудебная процедура через МФЦ занимает ровно 6 месяцев. Если за это время у должника не появилось доходов или имущества, а кредиторы не подали возражений, долги списывают автоматически. Однако этот вариант подходит немногим из-за жёстких требований.
Судебное банкротство длится дольше — в среднем от 8 до 12 месяцев. Это оптимальное время, за которое можно успеть пройти все этапы списания долгов: сбор документов, судебные заседания, реализацию имущества. При ошибках в оформлении процесс легко затягивается на год и более.
Ключ к быстрому результату — безупречная подготовка. В «КредитаНет» мы выстраиваем процедуру так, чтобы избежать задержек. Благодаря опыту и отработанной стратегии мы помогаем клиентам пройти все этапы и списать долги всего за 4-6 месяцев.
Что будет с имуществом при списании долгов
Что забирают при банкротстве, а что защищено законом? В конкурсную массу включают автомобили, второе жилье, дачи, гаражи, земельные участки, ценные бумаги, дорогую технику и деньги сверх прожиточного минимума. Именно это имущество финансовый управляющий продаёт на торгах для расчетов с кредиторами.
Что защищено законом (ст. 446 ГПК):
единственное жилье (кроме ипотечного);
личные вещи, предметы обихода;
профессиональный инструмент (стоимостью до 10 000 рублей);
автомобиль, если он жизненно необходим (например, для инвалида).
Также ежемесячно банкрот получает от финансового управляющего средства в пределах прожиточного минимума на себя и иждивенцев (детей).
Что будет с ипотекой при банкротстве
Ипотечная квартира — особый случай. Раньше ее практически всегда забирали при банкротстве, но в 2024 году вышел закон № 298-ФЗ, который позволяет сохранить залоговое жилье. Возможны два варианта:
Если остаток долга небольшой, его может погасить третье лицо, например, родственник.
Второй путь — заключить с банком отдельное мировое соглашение и продолжить выплачивать ипотеку по утвержденному графику. При этом остальные долги будут списаны по итогам банкротства.
Важно: вопросы с ипотекой нельзя решать напрямую с банком-залогодержателем. Все договоренности проходят исключительно с участием финансового управляющего и под контролем суда.
Защита имущества супругов
Имущество, нажитое в браке, считается совместным. Если один супруг банкротится, общие активы (дачу, авто) могут продать. Однако второму супругу вернут 50% от вырученной суммы.
При этом имущество, полученное супругом банкрота до брака, по наследству или в дар, в конкурсную массу не включается.
Спросите юриста, какие риски есть у вашей семьи. Наш эксперт разработает персональную стратегию, чтобы защитить ваше имущество и минимизировать потери в ходе процедуры.
Последствия списания долгов: мифы и реальность
Все последствия банкротства перечислены в ст. 213.30 закона № 127-ФЗ. Их немного, они временные и не мешают жизни обычного человека. Вы свободно можете работать по профессии, быть наёмным сотрудником или открыть бизнес в новой сфере. Никто не запретит вам выезжать из страны или водить машину. Все это мифы.
Реальные последствия банкротства:
В течение 5 лет нужно сообщать кредиторам о факте банкротства при подаче заявки на кредит.
5 лет нельзя пройти процедуру повторно.
3 года нельзя быть директором или учредителем юридического лица.
5 лет нельзя занимать руководящие должности в МФО, НПФ, страховых и инвестиционных фондах.
10 лет нельзя управлять кредитными организациями (банками).
Развеиваем главные мифы о списании долгов в таблице.
Миф
Реальность
Запрещают работать
Ограничения касаются только отдельных руководящих должностей, например, гендиректора
Забирают все имущество
Закон защищает единственное жильё, личные вещи и доходы в пределах прожиточного минимума
После банкротства не дают кредиты
Банки могут временно отказывать в выдаче кредита, но после восстановления кредитной истории пойдут навстречу
Во время процедуры не на что жить
Управляющий выдаёт прожиточный минимум на обязательные расходы, можно получить дополнительные деньги на лечение, аренду жилья, обучение ребёнка
Кредитную историю после банкротства можно восстановить: оформите рассрочку на технику или получите кредитную карту и вовремя вносите платежи. Через 1-2 года банки снова начнут одобрять заявки — даже на ипотеку.
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Решение о списании долгов требует точного расчета и профессиональной оценки. Ошибка на старте может привести к отказу суда и потере времени.
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Итоги
Если долги стали непосильными, процедура банкротства поможет прекратить бесконечные звонки банков и коллекторов, аресты, списания и вернуть контроль над своей жизнью. Последствия у банкротства есть, но все они временные и несоизмеримо легче, чем постоянная жизнь в долгах и стрессе.
Процесс банкротства юридически сложен: любая ошибка может привести к отказу суда или затягиванию сроков. Поэтому надёжнее доверить дело профессионалам.
Чтобы снизить риски и пройти процедуру спокойно, оставьте заявку — мы поможем списать долги и вернуть финансовую свободу.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Что такое банкротство простыми словами?
Банкротство — это действенный и законный способ избавиться от долгов, если платить по ним больше невозможно. Суд или МФЦ официально признает, что у человека нет возможности исполнять обязательства, и по итогам процедуры большинство задолженностей списывают.
Сколько стоит процедура банкротства?
Стоимость складывается из обязательных расходов (вознаграждение финансовому управляющему, публикации в СМИ, почтовые отправления — в среднем от 45 000 рублей) и услуг юристов. В компании «КредитаНет» сопровождение доступно по фиксированной цене от 109 000 рублей при единовременной оплате, также возможна рассрочка от 3 860 рублей в месяц.
Какие документы нужны для банкротства?
Понадобится пакет из 30+ документов: паспорт, СНИЛС, ИНН, справки о доходах, список кредиторов, выписки по счетам, документы на имущество и сведения о семье. Юристы помогают собрать и оформить всё за 1-2 недели.
Можно ли подать заявление онлайн?
Да. Заявление подается через сервис «Мой Арбитр». Юристы берут на себя весь электронный документооборот и взаимодействие с судом.
Что будет с имуществом?
Реализации подлежит только имущество, не защищённое иммунитетом (ст. 446 ГПК). Единственное жилье (не ипотечное), личные вещи и доходы в пределах прожиточного минимума сохраняются.
Сколько длится процедура?
Внесудебное банкротство через МФЦ длится ровно 6 месяцев. Судебная процедура занимает в среднем 6-10 месяцев, а при грамотном сопровождении юристов может завершиться за 4-6 месяцев.
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