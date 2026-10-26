Списание долгов по кредитам в Москве в 2026 году: пошаговая инструкция по банкротству физлиц

Как пройти банкротство без суда через МФЦ

С 2020 года в России действует внесудебное банкротство — упрощенная процедура, которая позволяет списать долги без суда и участия финансового управляющего. Однако этот путь подходит не всем, а только тем, кто соответствует строгим критериям.

Ключевые условия для списания долгов через МФЦ:

сумма долга — от 25 000 до 1 000 000 рублей;

исполнительные производства в ФССП закрыты (хотя бы одно — по п. 4 ч. 1 ст. 46 закона № 229-ФЗ);

нет имущества и доходов, за счет которых можно погасить долг.

Если хотя бы одно исполнительное производство открыто, МФЦ откажет в приеме заявления. Парадокс в том, что внесудебное банкротство через МФЦ также недоступно тем, у кого дела у приставов вообще нет — например, если кредитор ещё не обратился за взысканием.

Однако из этого правила есть исключения. Подать заявление во внесудебном порядке могут пенсионеры и родители-одиночки, если исполнительное производство у них длится не менее одного года. Также право на обращение в МФЦ есть у граждан, по долгам которых взыскание у приставов ведется более семи лет.

Пошаговый алгоритм списания долгов через МФЦ:

Подготовка документов. Вам понадобятся паспорт, СНИЛС, заявление по установленной форме и полный список всех кредиторов с суммами долгов. Подача заявления в МФЦ. Обратитесь в центр по месту регистрации. Сотрудник проверит комплектность и выдаст расписку. Проверка документов. МФЦ направляет запросы в ФССП и государственные органы для проверки вашего соответствия условиям. При положительном решении сведения о начале вашего банкротства публикуют в реестре, чтобы уведомить кредиторов. Ожидание 6 месяцев. Это период, в течение которого кредиторы могут проверить вашу добросовестность, наличие активов, оспорить сделки. Списание долгов. Если за полгода кредиторы не подали возражений, а у вас не появилось имущества и доходов, долги аннулируют.