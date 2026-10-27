Списание долгов по кредитам в Краснодаре в 2026 году — как законно избавиться от задолженностей

Как избавиться от долгов без суда через МФЦ

Не всегда нужно обращаться в суд — в 2025 году жители Краснодара могут пройти процедуру внесудебного банкротства через МФЦ. Это упрощенный способ списания долгов, который не требует участия арбитражного управляющего или проведения судебных заседаний.

Чтобы подать заявление, достаточно собрать пакет документов: паспорт, ИНН, сведения о долгах и справку из службы судебных приставов. МФЦ проверяет сведения и направляет уведомления кредиторам. Если в течение шести месяцев никто не возражает — долги официально списываются.

Однако есть важные условия:

общая сумма долгов должна быть до 1 млн рублей;

не должно быть исполнительных производств (если приставы уже открыли дело, подать через МФЦ нельзя);

у гражданина нет ликвидного имущества и стабильного дохода.

Плюсы — процедура бесплатная и проходит без суда. Минусы — доступна очень ограниченному кругу лиц.

Если человек забудет указать хотя бы одного кредитора, например, управляющую компанию по ЖКУ, этот долг не спишут — он так и останется «висеть» после процедуры. Еще один нюанс: до фактического списания доходят лишь около 4% заявивших, остальные получают отказ из-за ошибок в документах, активных исполнительных производств или наличия имущества.

Поэтому внесудебное банкротство действительно имеет смысл, но только в исключительных случаях. Этот способ — скорее шанс для тех, у кого нет ничего, кроме долгов. Всем остальным безопаснее и надежнее пройти процедуру через арбитражный суд: там можно защитить имущество, учесть всех кредиторов и избавиться от долгов по решению суда.