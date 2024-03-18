Белая Бухгалтерия
Бухгалтерский аутсорсинг

Как бухгалтеру успешно нишеваться на маркетплейсах и не допустить фатальных ошибок на старте

С чего начать работу на маркетплейсах, что запросить у клиента, какую назначить цену за услуги, чтобы выйти на стабильный и управляемый доход, эти и другие вопросы разобрали в статье и раскрыли секреты как для новичков, так и для тех, кто уже работает в сфере маркетплейсов, но хочет активно развиваться и стать востребованным специалистом.
28 10
Как бухгалтеру успешно нишеваться на маркетплейсах и не допустить фатальных ошибок на старте
Иллюстрация: Белая Бухгалтерия

Далеко не всегда селлеры могут разобраться в тонкостях налогового, а тем более бухгалтерского учета самостоятельно, именно поэтому спрос на бухгалтеров стремительно растет. Только на Wildberries зарегистрировано около 900 000 селлеров, большинству из которых нужны услуги бухгалтера. Тогда почему кто-то закрепляется в нише и может похвастаться потоком клиентов и высоким доходом, а кто-то получает негативный опыт и разочарование? В чем причина?

Этим вопросом задаются многие коллеги и 2 года назад задавались мы в агентстве, когда только начали оказывать бухгалтерские услуги селлерам. Конечно, без ошибок не обошлось, но опыт, полученный за эти годы, позволил выстроить свою стратегию работы и сейчас успешно обслуживать более 50 предпринимателей, торгующих на маркетплейсах.

Хаотичные действия приводят к потере времени и сил, поэтому важно сконцентрироваться на важных аспектах, которые помогут эффективно стартовать, стабильно зарабатывать и обогнать конкурентов. Причем это касается не только направления маркетплейсов, но и любых других услуг в бухгалтерии. 

Первое с чего нужно начать — с формирования четкого прайс-листа. И неважно вы только делаете первые шаги или набираете обороты в работе с селлерами. Всегда уделяйте пристальное внимание ценообразованию. 

Зачем бухгалтеру маркетплейсов система ценообразования

  • Осведомленность и прозрачность: клиенты с начала сотрудничества знают, за что именно они платят сейчас и в каких случаях цена изменится в будущем. Прозрачность всегда подкупает и повышает уровень доверия в партнерских отношениях.

  • Гибкость и вариативность: когда ваш прайс продуман до мелочей, вы не ограничиваетесь одной ценой, у вас расписаны разные тарифы под конкретные задачи бизнеса, что открывает возможности для сотрудничества с широким кругом предпринимателей.

  • Спокойствие и уверенность: вы не станете заложником одной цены, а ваш доход будет расти сообразно нагрузке, увеличению объемов и спроса на ваши услуги. Вы в любое время сможете переработать прайс и перевести на него существующих клиентов.

Как рассчитать стоимость услуг

Способов много, но мы в агентстве разработали свою систему ценообразования.

Для удобства расчета введем такое понятие, как базовая ставка — это стоимость обслуживания ИП на УСН без работников, кассы и эквайринга. На обслуживание такого клиента бухгалтер маркетплейсов тратит в среднем три часа в месяц. 

От какой суммы отталкиваться:

  • Базовая ставка обслуживания ИП на УСН «Доходы» при выручке клиента до 1 млн руб. в месяц — от 3000₽ для новичка и от 5000 ₽ для опытного специалиста. 

  • Базовая ставка обслуживания ИП на УСН «Доходы» при выручке клиента свыше 1 млн в месяц — от 5000₽ для начинающего и от 8000 ₽ для профи.

А теперь внимание! Далее мы к базовой ставке прибавляем повышающие коэффициенты. Что здесь важно учитывать:

  • ОПФ — если клиент ООО, базовая ставка повышается на 100%, так как к обязанностям прибавляется бухгалтерский учет, соответственно, и объем работ вырастет.

  • Опыт и квалификация бухгалтера — чем больше у вас опыта, тем выше эффективность, что неминуемо должно отражаться на вашем доходе.

Если у ИП есть сотрудники, базовая ставка также увеличивается.

  • Работа на нескольких маркетплейсах — к базовой ставке смело прибавляйте еще 1,5–3 тысячи, так как каждая площадка имеет свои особенности и требует больше знаний, навыков и трудозатрат.

В результате клиент получает счет с расшифровкой количества операций — он понимает, за что именно и сколько платит, а вы тарифицируете каждую услугу и формируете управляемый заработок.

Давайте для наглядности посчитаем ваш средний доход за месяц, если вы:

  • провели 4 клиентам две консультации с базовой ставкой 2000 ₽/час. За это время вы заработаете 8 000₽, потратив 4 часа.

  • взяли 2 клиента на УСН Доходы с товарным учетом, тогда базовая ставка будет равна 6 000 ₽/мес. Итого доход составит 12 000 ₽ за 6 часов работы в месяц.

  • взяли 10 клиентов на сопровождение ИП на УСН с базовой ставкой 3 000 ₽/мес. Итого ваш доход — 30 000 ₽, а это 12–16 часов в месяц.

Это средние цифры для новичка, бухгалтеры с опытом могут рассчитывать на более высокие показатели.

Еще пара важных нюансов:

  1. Какую систему ценообразования вы бы не выбрали, в себестоимость услуг сразу включайте затраты на сервисы для учета и отчетности. 

  2. Стоимость обслуживания меняйте в зависимости от того, какие операции добавились или исчезли — из-за перемен в бизнесе заказчика, обновлений со стороны маркетплейсов и/или законодательства.

Второе и важное правило для успешного старта в новом направлении — разработать регламент взаимодействия с клиентом. От того, как выстроены процессы, зависит качество и продолжительность сотрудничества.

Как и с чего начать работу с клиентом

  • Шаг 1: уточняем ОПФ, режим налогообложения, сферу деятельности.

  • Шаг 2: рассчитываем количество операций (документов). В случае с торговлей на маркетплейсах достаточно узнать, с какими площадками работает клиент и вы точно поймете, сколько у него документов реализации в месяц. Не забудьте уточнить, как часто он закупает товары и есть ли документы. Также неплохо бы уточнить количество номенклатурных позиций, особенно, если требуется товарный учет.

  • Шаг 3: берем во внимание количество сотрудников (если есть). И помним, если это, например, ООО, то отчетность по физическим лицам сдается в любом случае, а значит, и подлежит дополнительной тарификации.

  • Шаг 4: уточняем среднюю выручку в месяц. Если до миллиона, то это одна стоимость, если выше, то стоимость услуг указываем выше.

  • Шаг 5: анализируем бизнес клиента и составляем предложение с учетом задач, которые улучшат показатели или помогут масштабироваться.

Внимание! При составлении коммерческого предложения сформируйте тарифную систему: например, при оплате среднего тарифа будут включены 5 дополнительных консультаций, а при оплате минимального, вы сделаете платежки для уплаты налогов и отправите уведомление. Зато в максимальный тариф будут включены ежедневные платежи поставщикам и ввод первички для отслеживания товарных остатков в моменте.

  • Шаг 6: Рассчитываем стоимость услуг и озвучиваем клиенту, расписав каждую позицию отдельно, из чего складывается цена. Можно предоставить небольшую скидку, например, при оплате вперед за 1 квартал — 10%, или зафиксировать цену при заключении договора на полгода.

Важно! Не обесценивайте свой труд и не работайте бесплатно, даже на старте. У многих начинающих коллег есть такой соблазн. Если у вас пока мало опыта, начните с комфортной оплаты, поработав месяц-два, поднимите стоимость до средней на рынке. Мы же занимаемся бизнесом, а не благотворительностью.

Ну и третий важный аспект, который напрямую влияет на высокий стандарт работы бухгалтера — компетентность и постоянное повышение навыков. 

Поэтому так важно получить качественную базу знаний сразу на старте, чтобы минимизировать количество ошибок с одной стороны, а с другой, чувствовать себя уверенным специалистом. Если хотите действительно высоких результатов, не останавливайтесь и постоянно прокачивайте свой уровень, учитесь у тех, кто прошел уже этот путь и находится в вашей желаемой точке Б, то есть у практиков. Такие люди точно знают, что конкретно по шагам надо сделать, чтобы получить твердый результат.

Бухгалтер маркетплейсов: с нуля к первым клиентам

Получите готовую стратегию, как освоить перспективную нишу и выйти на доход от 100 000₽, тратя 4–5 часов в неделю

19 марта состоится интенсив«Бухгалтер маркетплейсов: с нуля к первым клиентам», гдевы получите готовую стратегию, как освоить перспективную нишу и выйти на доход от 100 000₽, тратя 4–5 часов в неделю.

Пройдите регистрацию и получите гайд«Какие знания нужны бухгалтеру маркетплейсов и сколько можно на них зарабатывать».

Зарегистрироваться

Реклама: ИП ЧЕРВЕНКО КСЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА, ИНН 780622006400, erid: LjN8KbtXs

Начать дискуссию

Первая Экспертная Бухгалтерия
Защита персональных данных

Ошибки работодателя по работе с персональными данными при найме, которые приведут к штрафу 700 000 ₽

Ищете новых сотрудников и собираете информацию о них через анкеты? Сохранили резюме кандидата, которое он прислал по электронной почте? Передали его в соседний филиал, где открыта та же вакансия? Все это — нарушение закона о персональных данных. Разбираем, какую ответственность несет руководитель и рекрутер, и как защититься от штрафов.

Ошибки работодателя по работе с персональными данными при найме, которые приведут к штрафу 700 000 ₽
12

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора

Компания сама решает, кого включать в комиссию для инвентаризации

Состав инвентаризационной комиссии организация формирует по своему усмотрению. Но некоторые ограничения по этому поводу прописаны в ФСБУ 28/2023.

13
Unicon Outsourcing
Управление персоналом

Поддержка сотрудника в период адаптации. Делимся лайфхаком

Делимся лайфхаком, как организовать процесс поддержки сотрудника на испытательном сроке.

5

Календарь вебинаров

18
Лучшие спикеры, новый каждый день
Кадровые документы

🙍🙎 Двух бухгалтеров можно записать в одну строку штатного расписания

Если компании нужны 2 бухгалтера с одинаковым окладом, то не нужно каждую должность включать в штатное расписание отдельной строкой.

1
63
Отчетность

Какие отчеты в 2024 году должен сдать ИП с сотрудниками

Индивидуальный предприниматель, который привлекает для работы сотрудников, должен отчитаться по ним в Социальный фонд и в налоговую. Узнайте, как правильно заполнить документы.

43
Белая Бухгалтерия
Бухгалтерский аутсорсинг

Как бухгалтеру успешно нишеваться на маркетплейсах и не допустить фатальных ошибок на старте

С чего начать работу на маркетплейсах, что запросить у клиента, какую назначить цену за услуги, чтобы выйти на стабильный и управляемый доход, эти и другие вопросы разобрали в статье и раскрыли секреты как для новичков, так и для тех, кто уже работает в сфере маркетплейсов, но хочет активно развиваться и стать востребованным специалистом.

Как бухгалтеру успешно нишеваться на маркетплейсах и не допустить фатальных ошибок на старте
28

Онлайн-курсы

46
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Наталия Лукина
Интервью

ТРИЗ для юморотворчества, или почему ироничный человек — всегда изобретатель

Считается, что чувство юмора — качество врожденное. Озорной дар природы. Тем не менее встречаются наглецы, которые берутся оспаривать такие представления и утверждают, что остроумие можно культивировать, развивать и пестовать. Алексей Иванов, новый пользователь Трибуны — один из них.

ТРИЗ для юморотворчества, или почему ироничный человек — всегда изобретатель
1
25
Бухгалтеры

🌸 Кибер-весна на «Клерке»! Курсы повышения квалификации до 9900 рублей и другие акции

Весенние цены на «Клерке»: все онлайн-курсы по 5 450 рублей, а курсы повышения квалификации до 9 900 рублей!

🌸 Кибер-весна на «Клерке»! Курсы повышения квалификации до 9900 рублей и другие акции
15,7 тыс.
Банки

Банки в Крыму будут работать по новой системе. Она станет альтернативой SWIFT

Чтобы зарубежные партнеры не боялись попасть под вторичные санкции из-за работы с крымскими компаниями, власти региона внедрят альтернативную систему клиринга.

24
Корада
Автоматизация учета

Как описать бизнес-процессы в своей компании

Выявление и описание процессов — это база, первый шаг в работе по перестроению бизнеса. Поэтому необходимо с умом подойти к его выполнению.

Как описать бизнес-процессы в своей компании
21
НДФЛ

Если опоздали с уведомлением по НДФЛ на ЕНП, нужно подождать налоговиков

Налоговая обрабатывает уведомления по НДФЛ на единый налоговый платёж по мере их поступления от организации.

104
LANIT Document Management
ЭДО в кадровом учете

Как упростить работу с персоналом в финсекторе? Перейти на кадровый ЭДО

У кадрового документооборота в финсекторе своя специфика — оборот документов большой, бюрократии хватает, а за безопасностью надо следить в оба. В какой-то момент становится ясно: все это надо переводить в электронный формат. Рассказываем, как платформы КЭДО помогают банку автоматизировать работу с кадровыми документами и не нарушать закон.

Как упростить работу с персоналом в финсекторе? Перейти на кадровый ЭДО
16

Разборы законов

1 207
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Выход на пенсию

👔В информсистеме Минтруда сбой: частично пропала информация для досрочного выхода на пенсию. Комментарий эксперта

В информсистеме ЕИСОТ некорректно отражается информация о специальной оценке рабочих мест за 2019-2022 годы. От этих сведений зависит, какие выплаты назначит Социальный фонд сотрудникам вредных и опасных производств при досрочном выходе на пенсию.

7
359
Отпуска

53% россиян готовы три года работать без отпуска

Если сотрудникам платить 496 000 рублей в месяц, то они согласны не уходить в отпуск в течение трех лет.

11
502
Артем Денисов
Обзор судебной практики

Защитила клиента в споре о взыскании убытков. Судебная практика

Было осуществлено представительство клиента в нескольких судебных заседаниях, подготовлен отзыв на исковое заявление, проведена судебная экспертиза, осуществлен вызов эксперта в судебное заседание.

32
Законопроекты

В Госдуму внесли законопроект с масштабными изменениями в НК

Налоговики будут определять критерии ликвидности имущества для залога, пересмотрят требования к участникам налогового мониторинга, многодетным дадут льготы без заявлений, а от НДФЛ освободят доходы в виде жилья или земельного участка.

6
379
Налог на прибыль

Учет доходов и расходов в виде присужденных иностранных санкций пропишут в НК

18 марта 2024 года в Госдуму поступил правительственный законопроект с масштабными изменениями и новшествами в НК, в том числе по налогу на прибыль организаций.

80
НДФЛ

Почти 50% сборов по ставке НДФЛ 15% заплатили жители Москвы

Бюджет получил 159,4 млрд рублей. Эту сумму налогов в 2023 году заплатили жители страны, которые за год заработали больше 5 млрд рублей. Больше всего повышенная ставка НДФЛ затронула жителей Москвы, Подмосковья, Петербурга и Краснодарского края.

67

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
МойСклад
Маркировка товаров

Как вернуть товар с маркировкой

Разбираем, как правильно оформить возврат маркированного товара от покупателя и как вернуть маркированный товар поставщику.

Как вернуть товар с маркировкой
47

Интересные материалы

Уведомление по ЕНП

Какой КБК указывать в уведомлении на УСН

Уведомления на аванс по УСН надо сдавать за 1, 2, 3 кварталы. На годовой налог уведомление не нужно.

157