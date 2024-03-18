Как бухгалтеру успешно нишеваться на маркетплейсах и не допустить фатальных ошибок на старте

С чего начать работу на маркетплейсах, что запросить у клиента, какую назначить цену за услуги, чтобы выйти на стабильный и управляемый доход, эти и другие вопросы разобрали в статье и раскрыли секреты как для новичков, так и для тех, кто уже работает в сфере маркетплейсов, но хочет активно развиваться и стать востребованным специалистом.

Далеко не всегда селлеры могут разобраться в тонкостях налогового, а тем более бухгалтерского учета самостоятельно, именно поэтому спрос на бухгалтеров стремительно растет. Только на Wildberries зарегистрировано около 900 000 селлеров, большинству из которых нужны услуги бухгалтера. Тогда почему кто-то закрепляется в нише и может похвастаться потоком клиентов и высоким доходом, а кто-то получает негативный опыт и разочарование? В чем причина?

Этим вопросом задаются многие коллеги и 2 года назад задавались мы в агентстве, когда только начали оказывать бухгалтерские услуги селлерам. Конечно, без ошибок не обошлось, но опыт, полученный за эти годы, позволил выстроить свою стратегию работы и сейчас успешно обслуживать более 50 предпринимателей, торгующих на маркетплейсах.

Хаотичные действия приводят к потере времени и сил, поэтому важно сконцентрироваться на важных аспектах, которые помогут эффективно стартовать, стабильно зарабатывать и обогнать конкурентов. Причем это касается не только направления маркетплейсов, но и любых других услуг в бухгалтерии.

Первое с чего нужно начать — с формирования четкого прайс-листа. И неважно вы только делаете первые шаги или набираете обороты в работе с селлерами. Всегда уделяйте пристальное внимание ценообразованию.

Зачем бухгалтеру маркетплейсов система ценообразования

Осведомленность и прозрачность: клиенты с начала сотрудничества знают, за что именно они платят сейчас и в каких случаях цена изменится в будущем. Прозрачность всегда подкупает и повышает уровень доверия в партнерских отношениях.

Гибкость и вариативность : когда ваш прайс продуман до мелочей, вы не ограничиваетесь одной ценой, у вас расписаны разные тарифы под конкретные задачи бизнеса, что открывает возможности для сотрудничества с широким кругом предпринимателей.

Спокойствие и уверенность: вы не станете заложником одной цены, а ваш доход будет расти сообразно нагрузке, увеличению объемов и спроса на ваши услуги. Вы в любое время сможете переработать прайс и перевести на него существующих клиентов.

Как рассчитать стоимость услуг

Способов много, но мы в агентстве разработали свою систему ценообразования.

Для удобства расчета введем такое понятие, как базовая ставка — это стоимость обслуживания ИП на УСН без работников, кассы и эквайринга. На обслуживание такого клиента бухгалтер маркетплейсов тратит в среднем три часа в месяц.

От какой суммы отталкиваться:

Базовая ставка обслуживания ИП на УСН «Доходы» при выручке клиента до 1 млн руб. в месяц — от 3000₽ для новичка и от 5000 ₽ для опытного специалиста.

Базовая ставка обслуживания ИП на УСН «Доходы» при выручке клиента свыше 1 млн в месяц — от 5000₽ для начинающего и от 8000 ₽ для профи.

А теперь внимание! Далее мы к базовой ставке прибавляем повышающие коэффициенты. Что здесь важно учитывать:

ОПФ — если клиент ООО, базовая ставка повышается на 100%, так как к обязанностям прибавляется бухгалтерский учет, соответственно, и объем работ вырастет.

Опыт и квалификация бухгалтера — чем больше у вас опыта, тем выше эффективность, что неминуемо должно отражаться на вашем доходе.

Если у ИП есть сотрудники, базовая ставка также увеличивается.

Работа на нескольких маркетплейсах — к базовой ставке смело прибавляйте еще 1,5–3 тысячи, так как каждая площадка имеет свои особенности и требует больше знаний, навыков и трудозатрат.

В результате клиент получает счет с расшифровкой количества операций — он понимает, за что именно и сколько платит, а вы тарифицируете каждую услугу и формируете управляемый заработок.

Давайте для наглядности посчитаем ваш средний доход за месяц, если вы:

провели 4 клиентам две консультации с базовой ставкой 2000 ₽/час. За это время вы заработаете 8 000₽, потратив 4 часа.

взяли 2 клиента на УСН Доходы с товарным учетом, тогда базовая ставка будет равна 6 000 ₽/мес. Итого доход составит 12 000 ₽ за 6 часов работы в месяц.

взяли 10 клиентов на сопровождение ИП на УСН с базовой ставкой 3 000 ₽/мес. Итого ваш доход — 30 000 ₽, а это 12–16 часов в месяц.

Это средние цифры для новичка, бухгалтеры с опытом могут рассчитывать на более высокие показатели.

Еще пара важных нюансов:

Какую систему ценообразования вы бы не выбрали, в себестоимость услуг сразу включайте затраты на сервисы для учета и отчетности. Стоимость обслуживания меняйте в зависимости от того, какие операции добавились или исчезли — из-за перемен в бизнесе заказчика, обновлений со стороны маркетплейсов и/или законодательства.

Второе и важное правило для успешного старта в новом направлении — разработать регламент взаимодействия с клиентом. От того, как выстроены процессы, зависит качество и продолжительность сотрудничества.

Как и с чего начать работу с клиентом

Шаг 1 : уточняем ОПФ, режим налогообложения, сферу деятельности.

Шаг 2 : рассчитываем количество операций (документов). В случае с торговлей на маркетплейсах достаточно узнать, с какими площадками работает клиент и вы точно поймете, сколько у него документов реализации в месяц. Не забудьте уточнить, как часто он закупает товары и есть ли документы. Также неплохо бы уточнить количество номенклатурных позиций, особенно, если требуется товарный учет.

Шаг 3: берем во внимание количество сотрудников (если есть). И помним, если это, например, ООО, то отчетность по физическим лицам сдается в любом случае, а значит, и подлежит дополнительной тарификации.

Шаг 4 : уточняем среднюю выручку в месяц. Если до миллиона, то это одна стоимость, если выше, то стоимость услуг указываем выше.

Шаг 5: анализируем бизнес клиента и составляем предложение с учетом задач, которые улучшат показатели или помогут масштабироваться.

Внимание! При составлении коммерческого предложения сформируйте тарифную систему: например, при оплате среднего тарифа будут включены 5 дополнительных консультаций, а при оплате минимального, вы сделаете платежки для уплаты налогов и отправите уведомление. Зато в максимальный тариф будут включены ежедневные платежи поставщикам и ввод первички для отслеживания товарных остатков в моменте.

Шаг 6: Рассчитываем стоимость услуг и озвучиваем клиенту, расписав каждую позицию отдельно, из чего складывается цена. Можно предоставить небольшую скидку, например, при оплате вперед за 1 квартал — 10%, или зафиксировать цену при заключении договора на полгода.

Важно! Не обесценивайте свой труд и не работайте бесплатно, даже на старте. У многих начинающих коллег есть такой соблазн. Если у вас пока мало опыта, начните с комфортной оплаты, поработав месяц-два, поднимите стоимость до средней на рынке. Мы же занимаемся бизнесом, а не благотворительностью.

Ну и третий важный аспект, который напрямую влияет на высокий стандарт работы бухгалтера — компетентность и постоянное повышение навыков.

Поэтому так важно получить качественную базу знаний сразу на старте, чтобы минимизировать количество ошибок с одной стороны, а с другой, чувствовать себя уверенным специалистом. Если хотите действительно высоких результатов, не останавливайтесь и постоянно прокачивайте свой уровень, учитесь у тех, кто прошел уже этот путь и находится в вашей желаемой точке Б, то есть у практиков. Такие люди точно знают, что конкретно по шагам надо сделать, чтобы получить твердый результат.

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