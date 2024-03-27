Бухгалтерский и налоговый учет на Вайлдберриз, Озон и Яндекс Маркет

Современные реалии требуют от бухгалтеров гибкости и умения работать с разными маркетплейсами, знаний, как устроен учет и специфики требований каждого маркетплейса. Расскажем, как организовать учет и сдавать отчетность при работе с Вайлдберриз, Озон и Яндекс Маркет, где могут поджидать трудности и как их избежать.

Особенности работы с Вайлдберриз

Договор

Селлер, начиная работать с Вайлдберриз, в обязательном порядке принимает условия Оферты, которая по сути является агентским договором.

Особенности бухгалтерского учета на Вайлдберриз

При использовании агентской схемы реализации товаров и услуг, себестоимость переданного товара посреднику до момента его продажи будет учитываться на специальном счете 45 «Товары отгруженные».

Кроме того, можно открыть к счету 76 «Расчеты с дебиторами и кредиторами» субсчета для расчета с площадкой по выручке за реализованные товары и по комиссии маркетплейса.

Они могут обозначаться как угодно, например 76.11 и 76.12, 76.ОТ и 76.РК, либо можно использовать те, что есть в программе 76.09 и тд. Как удобно лично вам.

Проводки при работе с площадкой могут быть следующими:

Дт 45 Кт 41 — передали партию товаров на склад Вайлдберриз;

Дт 76.Т Кт 90.1 — отразили выручку от продажи после получения отчета о продажах;

Дт 90.2 Кт 45 — списали себестоимость реализованных товаров;

Дт 44 Кт 76.К — отнесли на коммерческие расходы комиссию агента по данным отчета;

Дт 76.К Кт 76.Т — удержали комиссию из выручки за реализованный товар;

Дт 51 Кт 76.Т — получили выручку от Вайлдберриз за вычетом комиссии и других расходов.

Для плательщиков на ОСНО в списке появятся проводки по НДС.

Маркетплейс по договору может оказывать нам дополнительные услуги, например, доставка товара и др. В этом случае мы получаем от него акт на услуги (УПД) и отражаем затраты на том же счете, на котором учитываем агентскую комиссию.

Особенности налогового учета на Вайлдберриз

Упрощенцы учитывают доходы и расходы кассовым методом — по мере прихода или списания денег со счета, где дата прихода — поступление денег от Вайлдберриз на счет продавца, что подтверждается выпиской из банка.

При этом нужно помнить, что продавец, независимо от выбранного объекта УСН, должен включать в налоговую базу всю перечисленную покупателем сумму, с учетом агентского вознаграждения площадки.

При УСН «доходы минус расходы» для расчета налоговой базы из суммы выручки вычитают расходы, в том числе на закупку или производство, транспортировку, упаковку товаров и комиссионное вознаграждение.

Если поставщик применяет ОСН, то по операциям на торговой площадке, возникает обязанность уплаты налога на прибыль и НДС.

Начисленное агентское вознаграждение поставщик включает в коммерческие расходы, учитываемые при расчете налога на прибыль.

В части выручки от реализации товара датой признания доходов у поставщика является дата фактической передачи товара покупателю.

Важно! Wildberries является плательщиком НДС, поэтому на сумму своего вознаграждения предъявляет поставщику счет-фактуру или УПД с НДС. В свою очередь, поставщик на ОСНО имеет право предъявить НДС к вычету.

Поставщик должен начислить НДС на одну из ранних дат:

на дату отгрузки товаров (учитывается дата первого по времени документа, оформленного на покупателя или перевозчика);

на дату получения аванса за товар, независимо от даты получения отчета от маркетплейса.

Во втором случае у поставщика возникает обязанность начислить НДС с полученного аванса. Причем «авансовый» счет-фактуру будет выставлять Вайлдберриз. Счет-фактура не подлежит регистрации у агента-Вайлдберриз в книге продаж, а копия выданного покупателю счета-фактуры передается поставщику.

На основании полученного счета-фактуры, поставщик формирует и передает агенту счет-фактуру, в которой отражены показатели счета-фактуры агента.

Поставщик регистрирует авансовую счет-фактуру в книге продаж.

Отчеты

Отчёты Вайлдберриз бывают ежедневные, еженедельные, архивные и итоговые.

Архивные — отчеты прошлых периодов;

Еженедельные и ежедневные — отчеты за текущий период с детализацией;

Итоговые — отчеты создаются при завершении сотрудничества с площадкой. По факту находится еще в доработке и на практике не формируются (по состоянию на март 2024 года)

Каждую неделю продавцы Вайлдберриз получают по 1 отчету и детализацию к нему. Если необходимо узнать итоги за месяц, нужно проанализировать как минимум 4 отчета и изучить детализацию.

Что еще важно учесть бухгалтеру при работе с Вайлдберриз

Имейте в виду, что выгрузить через API-ключ отчеты старше трех месяцев не получится, соответственно, придется загружать их вручную.

Также Вайлдберриз славится отрицательными суммами в отчете и расхождениями по товарным остаткам.

Напомним, на площадке есть скидка для постоянных покупателей: она не фиксирована и зависит от ряда факторов (процент выкупа и возврата, частота покупок и пр.). Иногда величина такой скидки выше, чем комиссия площадки (к примеру, скидка покупателя 20% при комиссии маркетплейса 17%).

Вайлдберриз компенсирует эту разницу через минусовое вознаграждение, которое не учитывается в общей сумме продаж по отчету о реализации. Однако, селлер обязан уплатить с него налог.

Подарок от онлайн-школы «Белая бухгалтерия» Гайд «Пошаговый алгоритм работы бухгалтера маркетплейсов». В гайде разобран каждый шаг от регистрации и выбора ОКВЭД до ведения ЭДО клиента Получить

Особенности работы с Озон

Договор

Озон заключает с продавцом договор комиссии (по сути тот же агентский) и становится посредником, действуя перед покупателями от своего имени. То есть фактически товары продает сам селлер, а площадке он платит за содействие при продаже. Поэтому маркетплейс не является интернет-магазином, хоть и выглядит именно так.

Особенности бухгалтерского учета

В бухгалтерском учете используются типичные для розницы проводки, отличие появляется только на этапе, когда товары хранятся на складе Озон. В это время они учитываются на бухсчете 45 «Отгруженные товары».

Как в случае работы с Вайлдберриз, к счету 76 о расчетах с дебиторами и кредиторами можно открыть два субсчета: 76.Т для расчетов за проданные товары и 76. К для учета комиссии Озону. Либо можно использовать имеющиеся в программе.

Особенности налогового учета

Учет доходов и расходов на УСН ведется уже знакомым для нас кассовым методом. Здесь нет больших различий с Вайлдберриз, который мы разобрали выше.

Единственный камень преткновения — баллы, которые Озон ввел еще в октябре, чем всполошил добрую половину продавцов и бухгалтеров.

Что изменилось: если раньше мы считали налог с дохода в Столбце 5 «Реализовано» + Столбец 6 «Доплаты за счет озон», минус возвраты, то сейчас считаем налог с дохода, рассчитанного только по Столбцу 5 «Реализовано» — Столбец 12 «Возвращено».

Важно! В случае если есть перерасход по баллам, то отражать их в отчетах придется отдельно, так же как и отрицательные суммы на Вайлдберриз. Будьте к этому готовы.

Как учитывать баллы Озон в бухгалтерии и правильно рассчитать налог. Еще больше о баллах, как именно они формируются, что необходимо учесть в доход, как эти изменения отразились на выручке и налоговом учете селлера, подробности в статье.

Отчеты

Отчетные документы селлер получает в течение 5 дней после окончания месяца, но не позднее 8 числа. К таким документам относятся:

отчет о реализации товара;

УПД к отчету;

УПД на остальные оказанные услуги, кроме реализации.

Все полученные отчетные документы продавец должен подписать в течение 5 дней с момента получения. Если он этого не сделал, то по истечении срока они будут считаться подписанными.

За каждые 3 месяца Ozon отправляет продавцу акт сверки. Если не возникает разногласий, то селлер должен его подписать в течение 15 дней, иначе он будет принят автоматически.

Особенность работы с Яндекс Маркетом

Договоры

Схема работы с Яндексом отличается от схем Wildberries и Ozon, так ни по одному из договоров Маркет не является комиссионером или агентом по продаже товара.

Юридически продавец товара — селлер, а маркетплейс выступает только как площадка для размещения информации о товарах, соответственно, заключается договор оказания услуг, а не комиссионный договор.

Хотя по тому же договору на оказание услуг площадка все-таки берет на себя функцию агента по приему платежей от покупателей в определенных схемах работы с маркетплейсом.

Чтобы начать работу с Яндекс Маркетом необходимо заключить два договора:

На размещение, согласно которому Яндекс Маркет оказывает услуги: размещает товарные предложения селлеров на своей площадке, упаковывает и доставляет посылки.

Важно! По договору на размещение площадка может провести взаимозачет, то есть Маркет удержит стоимость оказанных услуг из платежей покупателей.

На продвижение, согласно которому селлерразрешает использовать товары для продвижения маркетплейса: устанавливать скидки или подключать кешбэк баллами. По этому договору селлер отражает реализацию и платежи за скидки/баллы, которые маркетплейс дал покупателям на своей площадке.

Какие счета нужны бухгалтеру для работы на маркетплейсе

1. Договор на размещение.

По договору на размещение нужно работать с тремя видами счетов:

счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» : используйте, когда Яндекс Маркет оказывает вам услуги;

счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» : используйте при расчетах за реализованные через маркетплейс товары, в том числе при продажах юридическим лицам ;

счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»: в том числе используется для ведения взаиморасчетов по принятым и перечисленным денежным средствам от площадки в пользу продавца.

Самое главное отличие в организации учета продаж через Яндекс Маркет — это то, что при автоматизированной выгрузке данных о продажах в 1С формируется несколько документов по каждой из операций:

реализация товаров, переданных в доставку;

реализация доставленных товаров;

возврат невыкупленных товаров;

возврат товаров от покупателей.

Как правило, реализация проводится в адрес обобщенного покупателя — физического лица. После поступления денежных средств от Маркета на расчетный счет можно провести взаимозачет по деньгам, полученным Яндексом от покупателей-физических лиц и перечисленных нам.

Чаще всего он проводится на основании соответствующего акта, выставляемого маркетплейсом с помощью операции «корректировка долга».

2. Договор на продвижение.

По договору на продвижение расчеты нужно вести по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».

Особенности бухгалтерского учета

Затраты на услуги сервиса Яндекс.Маркет признаются расходами по обычным видам деятельности на дату выставления акта об оказании услуг (п. 5, п. 6, п. 16 ПБУ 10/99).

В целях налога на прибыль расходы принимаются как:

расходы на продажу;

прочие расходы.

При реализации товаров физическим лицам счета-фактуры на авансы и отгрузку можно не выставлять (п. 7 ст. 168 НК).

При реализации через посредника комиссионер не выставляет СФ физлицам и не передает их комитенту (письмо Минфина от 06.04.2016 № 03-07-09/19563).

Комитент самостоятельно формирует записи в книгу продаж на основании первичных учетных документов с суммарными данными по операциям, совершенным в течение календарного месяца (квартала).

В 1С таким первичным документом является Сводная справка по розничным продажам, которая не регистрируется в Отчете комиссионера (агента) о продажах, так как составляется комитентом, а не посредником.

Особенности налогового учета на Маркете

Рассмотрим два момента формирования налоговой базы:

по факту отгрузки (в целях исчисления НДС).

В таком случае нужен документ «Реализация товаров и услуг» с видом операции «Отгрузка без перехода права собственности».

Для этого укажите покупателем (контрагентом) физическое лицо или розничного покупателя, а складом отгрузки — склад Яндекса.

по факту доставки покупателю (в целях признания выручки).

Прежде чем ее признавать, сначала нужно отразить отгрузку товара в заказах.

А для этого нужен документ, как уже упоминалось выше, «Реализация товаров и услуг» с видом операции «Отгрузка без перехода права собственности». Далее после доставки товара покупателю формируется документ «Реализация отгруженных товаров».

Выручку мы признаем за минусом всех скидок, поэтому используйте данные из столбца «Общая стоимость товаров с НДС и с учётом скидок, руб».

Важное примечание! В статье мы разобрали самые распространенных варианты ведения учета, на деле же, этих вариантов гораздо больше.

Давайте не забывать, что профессия бухгалтера, вопреки стереотипам, нуждается в творческом подходе. И правила, в рамках которых мы с вами находимся, достаточно гибкие. Те, кто давно в профессии, с этой мыслью согласятся.

Наша задача, как профессионалов, четко понимать, где можно отойти от правил, а где это нежелательно. Например, согласно рекомендациям, мы должны учитывать комиссионную торговлю, используя счет 76 и соответствующие субсчета. Но на практике многие бухгалтеры ведут учет через счет 62, что мы тоже указывали в статье. Почему нет? На налогообложение это не повлияет, зато кому-то сделает работу проще и удобнее. Все достаточно индивидуально.

Если вы хотите не просто знать правила и действовать по шаблону, а разбираться в тонкостях работы с маркетплейсами, чтобы стать востребованным специалистом, то приглашаем вас на бесплатный интенсив «Бухгалтер маркетплейсов: с нуля к первым клиентам». Трехчасовойэфир, который поможет поднять уровень знаний, дохода и уверенности в своих компетенциях.

Подарок для наших читателей: Открытый интенсив «Бухгалтер маркетплейсов: с нуля к первым клиентам».

На интенсиве подробно разберем нюансы работы на маркетплейсах:

Отражение комиссий по услугам маркетплейсов;

Сверка взаиморасчётов;

Проведение реализаций юрлицам через маркетплейсы;

Дата признания выручки/дохода для налоговой базы;

Сверка товарных остатков с площадками.

И обязательно обсудим, как бухгалтеру сделать маркетплейсы основным и стабильным источником дохода.

Попасть на эфир

Реклама: ИП ЧЕРВЕНКО КСЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА, ИНН 780622006400, erid: LjN8KGPgw