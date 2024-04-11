Руководство по учету импортных товаров, реализованных через маркетплейсы

Рано или поздно любой селлер, который хочет масштабироваться и выходить на большие обороты, уходит в прямые и официальные закупки товаров из других стран. А бухгалтеру приходится глубоко вникать в учет импортных операций. В статье собрали особенности внешнеэкономической деятельности при реализации импортных товаров, расписали проводки и дали практические рекомендации.

Проведение всех внешнеэкономических операций соответствующим образом отражается в бухгалтерском и налоговом учете импортера. Он ведется по общим правилам, но имеет свою специфику.

Особенности учета импортных товаров

1. Как правило, расчеты по импортным операциям проводятся в иностранной валюте

Для бухучета важно правильно конвертировать валюту в рубли. Конвертация происходит по курсу банка, при этом мы учитываем и курс ЦБ, который ежедневно меняется, поэтому возникают курсовые разницы: положительная или отрицательная.

Положительная формируется, если от изменения курса импортер получил доход, отрицательная — наоборот.

Единственный случай, когда курсовая разница не возникает — полная оплата импортного товара авансом.

В 2023–2024 гг. в налоговом учете и отрицательные, и положительные курсовые разницы, возникшие при пересчете обязательств и требований на конец месяца, включают и в расходы, и в доходы только на дату погашения долга. Разницы, возникшие при переоценке валюты, признают ежемесячно (ст. 271, 272 НК, письмо Минфина от 23.06.2022 № 03-03-06/1/60032).

При УСН «Доходы» и «Доходы минус расходы» курсовые разницы возникают только при продаже и покупке валюты. Положительные — из-за расхождения реального курса покупки и продажи с курсом ЦБ включают в доходы, отрицательные — не учитывают. Валюту и задолженность в валюте не переоценивают (ст. 346.17 НК, письмо Минфина от 22.06.2021 № 03-11-06/2/48987).

Первичные документы по договорам с ценой в валюте, как правило составляют в рублях. В них также можно добавить информацию о валютном эквиваленте и курсе пересчета.

Важно! Очень часто бухгалтеры используют курс валюты на некорректную дату. Стоимость товара в рублях следует определять на дату принятия товара к учету, а при предоплате — на дату перечисления денег поставщику.

2. Налогообложение и таможенные пошлины

Бухгалтеру импортера приходится рассчитывать и перечислять в бюджет акцизы, НДС, таможенные пошлины (компенсационные, специальные, антидемпинговые, ввозные), таможенные сборы за оформление, хранение, сопровождение продукции.

Для конкретной операции потребуется свой набор платежей. Их список формируется по каждому коду ТНВЭД отдельно.

ТНВЭД — это цифирное обозначение всех возможных категорий товаров, продукции и изделий. Ответственность подбирать и присваивать код лежит на плечах самого декларанта.

Таможенные и антидемпинговые пошлины, а также таможенные сборы в бухучете включают в стоимость товара (п. 11 ФСБУ 5/2019).

В налоговом учете таможенные пошлины и сборы по товарам для перепродажи можно либо включать в их стоимость, либо сразу списывать в расходы. Свой вариант учета опишите в учетной политике. При импорте другого имущества выбора нет — пошлины и сборы надо включить в его стоимость (ст. 257, 254, 320 НК).

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3. Формирование стоимости товара

Помимо таможенных пошлин, сборов и налогов в стоимость импортного товара включайте сумму по контракту, расходы на консультации и услуги (например, услуги таможенного брокера), затраты на доставку, вознаграждение посредникам и иные затраты.

4. Дата перехода в право собственности

Импортные товары принимайте к учету на дату перехода права собственности, которая указана в контракте. Это может быть, например, дата отгрузки товаров со склада поставщика или оформления ввозной таможенной декларации.

5. Импортный НДС

Ввоз товаров на территорию РФ облагается НДС, даже применение специальных режимов налогообложения не снимает с импортеров обязательство по перечислению в бюджет ввозного НДС.

В 2024 году ввозимые в Россию товары облагаются НДС по двум ставкам — 10% и 20%. В большинстве случаев уплачивается 20%, ставка 10% применяется для детских, медицинских и социально значимых товаров (полный перечень п. 2 ст. 164 НК).

Важно! Есть исключительные случаи, когда импорт товаров НДС не облагается (п. 2 ст. 150 НК).

Импортеры на ОСНО, не освобожденные от НДС, могут принять уплаченные суммы к вычету. Правда, для этого должны быть соблюдены определенные условия. Статья 171 НК предусматривает налоговый вычет только в том случае, если импортные товары используются при осуществлении налогооблагаемых операций.

Упрощенец должен включать таможенные расходы и уплаченный ввозной НДС в стоимость товара. При объекте налогообложения «доходы минус расходы» указанные затраты могут уменьшать налогооблагаемую базу по мере реализации импортных товаров. Но при этом должны быть завершены расчеты с иностранным поставщиком (ст. 346 НК — утратила силу).

НДС при импорте товаров из стран ЕАЭС

При ввозе товаров в Россию из Белоруссии, Казахстана, Армении или Киргизии организации и ИП должны перечислить импортный НДС не на таможню, а в свою ИФНС и представить соответствующую декларацию.

Формула расчета суммы НДС:

Сумма ввозного НДС = Налоговая базы x Ставка НДС ;

Налоговая база = Стоимость приобретенных товаров, увеличенная на сумму акцизов (если приобретены подакцизные товары);

Налоговая база определяется на дату принятия импортированных товаров на учет.

НДС при импорте товаров из стран ЕАЭС уплачивается не позднее срока представления соответствующей декларации.

Пример: товар принят на учет в январе 2024 года.

Перечисление ввозного НДС — не позднее 20.02.2024.

Сроки уплаты этого налога не изменились, даже несмотря на то, что платить ввозной НДС теперь нужно посредством ЕНП вместе с другими налогами и взносами.

НДС при импорте товаров из других стран (не ЕАЭС)

Если импортер ввозит товар, например, из Китая, то получателем импортного НДС является таможня.

Ввозной НДС рассчитывается следующим образом (ст. 160 НК):

Сумма ввозного НДС = Налоговая базы x Ставка НДС;

Налоговая база = Таможенная стоимость приобретенных товаров + Таможенная пошлина + Сумма акциза (по подакцизным товарам).

Бухгалтерские проводки по импортным операциям

Во многом проводки по ВЭД близки к бухучету внутренних операций. Отличия заключаются в использовании новых счетов, например, 52, 57, в учете курсовых разниц, покупке валюты.

Важно, чтобы каждая из операций отражалась отдельной проводкой.

Пример: стоимость товара, ввозимого на территорию РФ — 8 000 долларов США.

Таможенные платежи составили 200 000 рублей, в том числе таможенный сбор 15 000 рублей.

НДС — 125 000 рублей, а таможенная пошлина — 60 000 рублей.

Для расчетов с таможней обычно используют счет 76. Причем НДС, уплаченный на таможню, принимается к вычету с использованием счета 19.05.

Товар подлежит оплатить двумя суммами в соответствии с условиями внешнеэкономического контракта: 50% до поставки и 50% после. Курс предоплаты 91 руб/доллар США, на дату принятия товаров к учету — 95 руб/доллар США, а на дату окончательной оплаты — 96 руб/доллар США.

Для расчетов с иностранным поставщиком в валюте используют счет 60 с соответствующим субсчетом.

Перечисляем авансовый платеж в размере 50% за товар — 4000 долларов по курсу 91 руб. = 364 000 рублей. Эта сумма отражается в учете и не подлежит в дальнейшем пересчету. Деньги на валютных расчетных счетах учитываются с использованием счета 52.

Принимаем товар к учету в рублях: 4 000 * 95 руб/доллар США + рассчитанные ранее 364 000 рублей = 744 000 рублей.

Как правило, если товар для перепродажи, то используется счет 41, на котором аккумулируются все расходы на приобретение и ввоз товаров с целью формирования себестоимости товара.

При этом в учете образовалась задолженность перед иностранным партнером в размере 380 000 рублей (4000 * 95 руб/доллар).

Производим окончательный расчет с поставщиком: 4 000 * 96 руб/доллар США = 384 000 рублей. Отрицательная курсовая разница в размере 4000 рублей относится на счет 91.

Что еще важно учитывать бухгалтеру, который работает с операциями по ВЭД

В 2022 годуМинэкономразвития подготовило навигатор по мерам поддержки импорта, принятым для обеспечения развития экономики в условиях санкций (см. письмо Минэкономразвития от 22.09.2022 № 35970-ДВ/Д12и — утратил силу в связи с изданием приказа Минпромторга от 21.07.2023 № 2701).

Например, в состав принятых мер вошли следующие правила:

До 1 сентября 2024 года разрешается ввозить в страну продукцию для внутреннего оборота без нанесения маркировки, включая маркировку единым знаком на рынке ЕАЭС (постановление Правительства от 10.07.2023 № 1133).

Предусмотрена программа льготного кредитования для импортеров — в случае приобретения продукции размер льготной ставки не превышает 30% от ключевой ставки Банка России.

Разрешен ввоз в РФ без согласия правообладателей оригинальных иностранных товаров, которые ввели в оборот за рубежом. Перечень таких товаров утвержден приказом Минпромторга от 19.04.2022 № 1532.

Также к мерам послабления можно отнести предоставление отсрочек/рассрочек уплаты таможенных пошлин и налогов (ст. 59 ТК ЕАЭС).

Существует ряд механизмов, которые приходят на помощь каждый раз, когда один или несколько участников расчетов сталкиваются с нестабильностью в экономике. К таким механизмам относятся клиринговые операции, которые стали повсеместной практикой в сегодняшних реалиях.

Бухгалтеру важно понимать тонкости взаиморасчетов с иностранными поставщиками, изучать механизмы корректного и своевременного списания задолженности или, наоборот, знать, как получить денежные средства от иностранного контрагента в рамках осложненных экономических ситуаций. Все это требует от бухгалтера знаний, умноженных на проявление гибкости и особой смекалки.

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