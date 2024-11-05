Тенденции развития профессии бухгалтера в 2025 году 

Тенденция не новая, но напрямую коснулась бухгалтерии не так давно. Но настолько серьезно, что мы не можем этого не замечать. Все больше компаний стремятся к автоматизации процессов, если это напрямую влияет на быстроту операций и конечный результат — выручку компании.

С популяризацией цифровой экономики профессия бухгалтера не умирает, вопреки многим предсказаниям, а начинает новый виток развития, и эта тенденция продолжится. Многие ученые-экономисты отмечают, что требования к специалистам в финансовой сфере на сегодняшний день существенно расширились.

Бухгалтер в современных реалиях и в обозримом будущем – это не учетный работник, а аналитик с глубоким системным мышлением, развитым эмоциональным интеллектом, понимающий и предупреждающий риски компании.

Уже сейчас наметилась острая потребность в специалистах, которые умеют анализировать данные, управлять денежными потоками, принимать управленческие решения. Словом, компетентны в том, что нельзя передать искусственному интеллекту, так как требуют профессионального суждения специалиста.

Тенденция набирает обороты, поэтому стоит рассмотреть перспективу точечного усиления навыков и компетенций, которые окажутся более ценными на рынке: финансовый анализ деятельности, консалтинговые услуги, взаимодействие с налоговой, защита интересов бизнеса перед госорганами, разработка стратегии по легальной оптимизации, комплексное/частичное восстановление учета.