Тенденции развития профессии бухгалтера в 2025 году 

Предлагаем рассмотреть тенденции рынка, которые набирают обороты или уже закрепились. Что напрямую повлияет на работу бухгалтера, его доход и развитие в рамках профессии? Какие шаги необходимо предпринять, чтобы оставаться востребованным специалистом на рынке? Что стоит учитывать в первую очередь, чтобы выйти на новый уровень дохода в 2025 году? Обсудим в статье.
Популяризация цифровой экономики
Тенденция не новая, но напрямую коснулась бухгалтерии не так давно. Но настолько серьезно, что мы не можем этого не замечать. Все больше компаний стремятся к автоматизации процессов, если это напрямую влияет на быстроту операций и конечный результат — выручку компании.
С популяризацией цифровой экономики профессия бухгалтера не умирает, вопреки многим предсказаниям, а начинает новый виток развития, и эта тенденция продолжится. Многие ученые-экономисты отмечают, что требования к специалистам в финансовой сфере на сегодняшний день существенно расширились.
Бухгалтер в современных реалиях и в обозримом будущем – это не учетный работник, а аналитик с глубоким системным мышлением, развитым эмоциональным интеллектом, понимающий и предупреждающий риски компании.
Уже сейчас наметилась острая потребность в специалистах, которые умеют анализировать данные, управлять денежными потоками, принимать управленческие решения. Словом, компетентны в том, что нельзя передать искусственному интеллекту, так как требуют профессионального суждения специалиста.
Тенденция набирает обороты, поэтому стоит рассмотреть перспективу точечного усиления навыков и компетенций, которые окажутся более ценными на рынке: финансовый анализ деятельности, консалтинговые услуги, взаимодействие с налоговой, защита интересов бизнеса перед госорганами, разработка стратегии по легальной оптимизации, комплексное/частичное восстановление учета.
Экспансия онлайн-рынка
Мы все оценили удобство и быстроту дистанционных покупок. Эксперты однозначны во мнении, что интернет-торговля будет набирать обороты и проникать в самые отдаленные уголки. Под угрозой окажутся небольшие магазины, которые вытеснят с рынка крупные сети, так как у них больше ресурсов, чтобы развивать одновременно оба направления коммуникации с покупателями.
Мы видим, что даже самая консервативная отрасль розничной торговли — продуктовая сфера, уже перешла в онлайн-продажи, и этот процесс не остановить.
В ближайшем будущем не нужно будет открывать магазин с торговой площадью, достаточно создать магазин-склад в районе, чтобы продавать продукты заказчикам только с доставкой.
Нельзя игнорировать и тотальное развитие маркетплейсов:
84% россиян покупают товары на маркетплейсах в 2024 году. Из них 80% совершают покупки на торговых площадках чаще 2–3 раз в месяц.
Согласно прогнозу Data Insight, в 2024 году объем онлайн-продаж в России увеличится до 10.6 трлн рублей, что на 3 трлн выше показателей 2023 года.
Говорить о полной стагнации офлайн-рынка пока рано, он, скорее, трансформируется и старается адаптироваться.
Что же касается бухгалтеров, мы не можем не отметить спрос предпринимателей, которые ищут удаленных работников, чтобы успешно осуществлять свою деятельность.
Что говорит статистика
По данным ФНС, в 2024 году численность МСП и самозанятых в России достигла 16,5 млн — это максимальное значение за время действия Единого реестра МСП с 2016 года. И такие показатели неминуемо отразились на востребованности сотрудников в сфере бухгалтерии и финансов:
На 134% и 73% увеличился спрос на налоговиков и бухгалтеров, оказывающих услуги онлайн.
В 4,6 раз стало больше работы для бухгалтеров по данным «Авито Работы».
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Что важно учитывать бухгалтеру, опираясь на опыт предыдущих лет
Если в период пандемии мы все смотрели на удаленную работу, как на временный эксперимент, то сегодня — это не просто тренд, а закрепившийся формат работы с предпринимателями, который будет расти ближайшие 5–7 лет. А может и десятилетия.
Даже в производственной сфере, где наличие бухгалтера на местах было обязательным, сегодня предприниматели не спешат брать офлайн-сотрудников. Причин несколько: иногда элементарно не хватает мест, а переплачивать за аренду не позволяют ресурсы стартапов. Плюс многих привлекает возможность не тратить бюджет на рабочее место, офисное оборудование, тем более что большинство операций уже можно проводить дистанционно.
Но давайте честно. Эксперты так много говорили про возможности, которые открывает удаленка:
хороший заработок, когда вы можете вести несколько компаний и получать несколько окладов
большая свобода, когда вы самостоятельно решаете, во сколько начнется или закончится ваш рабочий день, когда у вас будет отпуск и т.д.
возможности бо́льшего заработка для регионов, которые теперь могут работать с компаниями из мегаполисов, где зарплаты сильно выше, чем на периферии
Но предпочли умолчать о нюансах.
Поэтому не удивительно, что многие бухгалтеры в погоне за мечтой «работы на себя, а не на дядю» попробовали и сильно обожглись. Либо заплатили деньги за обучение, но так и остались в офисе, так как кроме знаний, не получили должных навыков и практических компетенций.
Наравне с явными преимуществами, которые мы не можем отрицать, есть и значительные нюансы удаленной работы:
Нужно грамотно организовать офис на дому, выстроить график и преуспеть в дисциплине;
Распределять задачи так, чтобы не закопаться, как это происходит при наемной работе;
Думать стратегически, чтобы высвободить время на отдых в течение дня и отпуск;
Постоянно совершенствовать навык поиска клиентов и коммуникации;
Уметь отстраиваться от конкурентов. И желательно не ценой, а уровнем компетенций;
За короткий звонок или переписку показать свой опыт так, чтобы клиент, рассматривая предложения еще 2–3 таких специалистов, остался с вами.
Поэтому так много разочарованных бухгалтеров, которые наломали дров на старте, не смогли выйти на обещанные 100–200 000 ₽ и вернулись в офисную рутину.
Мы одни из первых говорили о вреде кардинальных изменений и советовали плавный, комфортный переход на удаленку. У всех есть семьи, обязательства и мы не имеем права лишить их основного дохода без четкой и выстроенной стратегии по смене деятельности.
Важно начать с незначительных перемен:
Например, можно выбрать, 1–3 услуги для малого и среднего бизнеса: оформление деклараций, расчет НДФЛ, ведение ИП на упрощенке. И оказывать их в свободное от работы время.
Можно взять на ведение 2–3 клиентов из малого бизнеса с занятостью 1–3 часа в день. И нарабатывать навык коммуникации, опыт поиска клиентов, подтянуть недостающие компетенции.
По статистике, бухгалтеры с наработанным потоком клиентов и сформированным дополнительным доходом развиваются в онлайне значительно быстрее и успешнее тех, кому приходится начинать с нуля. Но это лишь две из многочисленных стратегий.
Еще больше стратегий мы разбираем в сообществе бухгалтеров. Рассказываем об удаленке не через призму розовых очков, а честно учитывая нюансы. Проводим эфиры и мозговые штурмы с экспертами. Помогаем бухгалтерам решить для себя, подойдет им такой формат работы или стоит рассмотреть другое направление для развития.
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Основные выводы
Навык обрабатывать огромный пласт информации постепенно передается новым технологиям, задача бухгалтера все больше будет сводиться к поиску правильных решений. Разгрузка бухгалтеров-практиков от рутинной работы приводит к изменениям трудового процесса в сторону увеличения интеллектуальной составляющей, и глубокой аналитической работы.
Развитие онлайн-рынка требует все больше специалистов в сфере финансов, которые закроют потребность предпринимателей в активных и готовых удаленному формату работы профессионалов.
Процесс изменений пока не сильно заметен «на местах», но глобально он уже касается крупных компаний. И можно оставить все как есть, пока перемены не коснулись вас напрямую, а можно уже сегодня принять новые правила игры и подумать: что я могу сделать, чтобы в период трансформаций занять выгодную для себя позицию, увеличить свою ценность как специалиста и выстроить перспективное будущее. Без надрыва и сложных решений. В своем темпе, с учетом четкой стратегии развития. Выбор за вами.
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