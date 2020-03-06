Олег Тиньков должен был заплатить налог с учетом стоимости активов на дату отказа от гражданства

Заместитель руководителя практики структурирования бизнеса КСК групп

Станислав Ляпцев

2013 год — год выхода TCS на IPO. Сам Олег Тиньков на этом IPO заработал около $200 млн (по оценкам Forbes).

С учетом того что в 2013 году господин Тиньков отказался от гражданства США — он должен был заплатить при выходе налог с учетом стоимости активов на дату отказа от гражданства. После выхода на IPO стоимость акций увеличилась. Если бы Олег Тиньков остался гражданином США на эту дату — он бы дополнительно заплатил налог на прирост капитала. Речь может идти о сумме до $40 млн (если учесть налог на прирост капитала в размере 20% от заработанной суммы).

В случае негативного развития ситуации, американские налоговики могут наложить арест на акции, принадлежащие Тинькову.