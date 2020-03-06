Олег Тиньков должен был заплатить налог с учетом стоимости активов на дату отказа от гражданства

Это стать финасовым, коммерческим директором, директором по рекламе, снабженцем? Простите, но это...
Во время визита в Портсмут главы СССР Н. С. Хрущёва и Н. А. Булганина под крейсер пытались подныр...
Очень много граММотных? Где? В РФ-ии? Я бы не сказал((( Например, не раз уже на это намекал, в на...
Все люди паразитируют на ресурсах планеты.
Вам сколько лет, Дмитрий?Вы, случаем, не из эпохи ЕГЭ?))))))...
Хрущев поддерживал бандеровцев!))))Хрущев в Англии выдавал ядерные сектреты!)))Ну точно, альтерна...
Проблема в том, что очень много у нас в стране граммотных ... а власти это не надо. Хорошо когда ...
Бух, охранник, спортсмен, налоговик, военный и тд - профессии паразиты...
Это тоже никто не оспаривает. Л.П., конечно же хотел создать "свою команду", но кто бы с ним поше...
А почему? Наверное потому что были вопросы и к Хрущёву, за поддержку бандеровцев, и к Жукову, за ...
Вот статья на РБК - https://quote.rbc.ru/news/article/5e622d7b9a7947434f1a095c?from=newsfeedА воо...
С металлоломом ИМХО налоговая погорячилась. Дали разрешение. Видимо они исходят из того, что лом ...
Хрущев отравил Сталина?Жуков лично расстрелял Берию?Суда над Берией не было?Вы, случайно, произве...
Это хорошо что кризис миновал и радует, что они вернулись к работе. Но с доверием теперь будет оч...
купить новое ведро и продать его нельзя. А продать старое худое ведро - можно)...
Ну не знаю. Береженного бог бережет. Но дума, бизнес они спасут. Еще пару -тройку недель подождат...
И тут вопрос. Имеет ли смысл вклады позакрывать в тинькове?...
У моего контрагента почта встала на этой неделе. Вообще ничего делать не могли....
Я правильно понял, что Олег Тиньков участвует в судебных слушаниях как частное лицо, на операцион...
Ростелеком будет первым, который перейдёт на эти новые технологии и налоговая пообещала их вообще...
Ну не МРОТ же поднимать в самом деле :)
Отличная статья. Так же хотел бы порекомендовать материал о документации....
подумал ответить, и не только вам. Допустим вы говорите правду. Но, взглянув честно вокруг, вы за...
ИскИн он будет называться.Но, еще очень не скоро.
С такими нововведениями - точно власть будет новая
даже самое прогрессивное и компьютеризированное предприятие все равно не сможет жить без счетного...
что самое интересное, когда у нас в магазине был случай воровства, конечно же камеры не работали)...
Если бы все, кто вот так с разбегу налетел на #крымнаш могли бы так легко расплатиться с кредитор...
К 24 году уже новая власть будет. Президентские гонки и не до Ип будет. ...
ну мало ли кто и что хочет...
Толк в этих жалобах. Только что то начнёшь доказывать тебе сразу в открытую или плати или придём ...