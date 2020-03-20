Сотрудники на карантине: как оформить выплаты?

В ситуации сложной эпидемиологической обстановки в КСК групп поступают многочисленные запросы на консультации, связанные с трудовым законодательством. Многие компании приняли решение оплачивать периоды нетрудоспособности сотрудников до 100% среднего заработка.

Один из самых популярных вопросов: как оформить выплаты работникам, находящимся на карантине из-за коронавируса? Можно ли принять выплату в расходах в бухгалтерском и налоговом учете? Какой расчет среднего заработка использовать?

Специалисты КСК групп предлагают вашему вниманию актуальную информацию, которая поможет грамотно организовать работу компании в этот сложный период.

Так, что касается доплаты до 100% среднего заработка в связи с карантином, то законодательно порядок расчета среднего заработка для целей установления доплаты к пособию за счет средств организации не установлен. Его нужно определить самостоятельно.

Поэтому фактически вы вправе на свое усмотрение устанавливать любые правила, в частности: расчетный период, за который будет исчисляться средний дневной заработок, будет ли входить в расчет среднего дневного заработка только зарплата или премии тоже и т.д.

Порядок расчета среднего заработка для определения доплаты к пособию по больничному листу включите в локальный нормативный акт (например, в положение об оплате труда) и утвердите приказом (распоряжением) руководителя.

Сумму доплаты до среднего заработка, предусмотренную локальным нормативным актом, трудовым и (или) коллективным договором, можно учитывать в расходах на оплату труда на дату начисления. Важно только, чтобы в этих документах доплата называлась в качестве одной из составляющих системы оплаты труда, а не выплатой социального характера.

В бухгалтерском учете доплату по больничному листу до среднего заработка учитывайте в расходах по обычным видам деятельности в периоде ее начисления (п. п. 5, 16, 18 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

ЭкспертыКСК групп готовы проконсультировать вас в индивидуальном порядке по всем вопросам, возникающим в связи с правильным применением трудового законодательства.

Источник: КСК групп