Как вести бизнес в условиях ограничений, и что делать, когда они закончатся. Конференция с Федерацией рестораторов и отельеров

14 мая прошла видеоконференция с Федерацией рестораторов и отельеров (ФРИО). Какие проблемы у отрасли и как она собирается их решать?

До кризиса в Росии было 88 000 ресторанов и кафе и почти 5000 отелей. А это миллионы сотрудников и их семьи, которые могут остаться без средств к существованию из-за закрытия бизнеса и отсутствия рабочих мест.

Были озвучены две основные задачи для обсуждения:

как сейчас вести бизнес в условиях ограничений;

что делать, когда закончится карантин.

Выступления спикеров разделились на три больших блока:

какая на данный момент есть поддержка от государства, чем можно воспользоваться;

работа над издержками: что можно сократить;

какие есть возможности для роста.

Первой выступила Олимпиада Знаменская, директор департамента ФРИО по развитию гостиничного бизнеса. Она рассказала о правовых пределах вмешательства государтства в частный бизнес в период распространения инфекции COVID-19.

По ее словам, из-за того, что главам 85 субъектов РФ были даны полномочия самостоятельно решать, какие меры вводить в том или ином регионе, а также из-за того, что режим «повышенной готовности» не дает гарантий для бизнеса, что государство возьмет на себя ответственность, и вряд ли может что-то гарантировать и компенсировать, бизнес оказался в непростой ситуации.

С одной стороны, действуют предписания властей, которые не всегда опираются на действующее законодательство. С другой, из-за разрозненности мер в разных регионах, и из-за отсутствия единого внятного режима на территории страны, бизнес не везде может использовать, к примеру, форс-мажорные обстоятельства. В некоторых регионах в отелях, гостиницах начинают отключать коммуналку, интернет, навстречу им никто не идет.

К примеру, в Псковской области, Краснодарском крае, Приморском крае деятельность ресторанов и отелей приостановлена. А в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске – деятельность гостиниц не приостановлена. Что не дает в некоторых регионах отельерам и рестораторам в равной мере использовать эпидемию как обстоятельство непреодолимой силы.

Когда все это закончится, грядет большое число исков к должностным лицам от крупного бизнеса.

Также она рассказала, что во многих случаях государственные структуры идут не по законодательному пути, а по пути выдачи запрещающих предписаний, не всегда соответствующих закону. Если такое произошло, спикер посоветовала подключать юристов, фиксировать убытки, обращаться во ФРИО.

Также необходимо как можно больше обращений за разъяснениями от налоговых органов по вопросам отнесения к пострадавшим отраслям, чтобы можно было не только по коду ОКВЭД определяться, а по фактической деятельности.

Конференция была проведена при участии специалистов КСК ГРУПП. Вы можете также посмотреть ее в записи.

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