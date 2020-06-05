Хорошая новость для владельцев иностранных счетов

Отчитываться об иностранных счетах до 1 декабря уже точно можно. ФНС продлила срок.

Теперь у россиян, хранящих сбережения за рубежом, точно есть в запасе полгода. По общему правилу отчет о движении средств на зарубежных счетах или вкладах в Федеральную налоговую службу (ФНС) должны подавать все граждане России, признанные валютными резидентами, а также те, кто постоянно живет в России на основании вида на жительство.

Напомним, как можно отчитаться в налоговый орган:

лично;

через представителя по доверенности;

по почте заказным письмом вс уведомлением;

через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.

Валютными резидентами считаются только те, кто проводит в России более 183 дней в году. Если россиянин проводит за границей более полугода в календарном году, он перестает быть валютным резидентом и отчет не подает. Наличие второго гражданства и счета в банке на «второй родине» от этого обязательства не освобождает.

Заместитель руководителя практики структурирования бизнеса КСК ГРУПП Станислав Ляпцев прокомментировал ситуацию «Ведомостям»: «Физлица не обязаны уведомлять ФНС о прекращении резидентства, но инспекция может запросить подтверждение пребывания за рубежом. Мы бы рекомендовали для надежности также сняться с регистрации по постоянному месту жительства».

Но зато не нужно нотариально удостоверять перевод на русский язык иностранных документов.

Кстати, если в составе компании есть нерезиденты (не забываем, что понятие «резидент» с точки зрения НК и ФЗ №173 различаются), со следующего года налог на дивиденды, выводимые в офшоры вырастет до 15%.

Если сейчас эту ставку можно понизить до 10% за счет предоставления льгот в рамках соглашений об избежании двойного налогообложения, то с 1 января 2021 года этого сделать будет нельзя.

Чтобы этого избежать, есть решение от специалистов КСК ГРУПП: структурирование бизнеса с участием нерезидентов (если в составе есть нерезиденты или есть платежи по займам на нерезидентов).

Сейчас актуально, потому что:

увеличивается налог у источника до 15% в большинстве соглашений об избежание двойного налогообложения;

есть время до конца года, чтобы изменить структуру и подготовиться к новым реалиям.

Мы можем помочь:

изменением структуры владения российской компании с участием нерезидента;

применением сквозного подхода при выплате дивидендов;

переездом компании-нерезидента в САР;

добровольным признанием иностранной компании российским налоговым резидентом.

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