Отчитываться об иностранных счетах можно будет на полгода позже. ФНС готовит постановление

Существует обязанность для россиян отчитываться о зарубежных счетах в налоговую инспекцию. Это нужно делать до 1 июня следующего за отчетным года. То есть, за 2019 год нужно отчитаться до 1 июня 20-го года.

Однако в этом году ФНС предлагает отодвинуть этот срок на полгода, а именно до 1 декабря.

О зарубежных счетах обязаны отчитываться резиденты. Но важно понимать, что в силу того, что речь идет о валютном законодательстве, понятие резидент РФ иное, чем то, которое представлено в целях налогообложения доходов физлиц.

Так, согласно Закону № 173-ФЗ резидентами являются граждане РФ, а также постоянно проживающие в РФ на основании вида на жительство иностранные граждане и лица без гражданства. По налоговому законодательству резидентами РФ признаются лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев (п. 2 ст. 207 НК РФ).

Проект соответствующего постановления уже проходит согласования.

Еще одно нововведение: если прежде владельцы счетов должны были заверять подтверждающие документы из иностранного банка и их перевод на русский язык у нотариуса, то сейчас это требование отменено.

Заместитель руководителя практики структурирования бизнеса КСК ГРУПП Станислав Ляпцев в комментарии «Ведомостям» отметил, что с этого момента будет достаточно лишь перевода документов на русский язык, заверенного переводчиком.

Основание: постановление Правительства РФ от 17 апреля 2020 г № 528, согласно которому с 29 апреля 2020 года юрлицам и предпринимателям не нужно будет нотариально заверять и переводить на русский язык копии подтверждающих документов, составленных на иностранном языке, которые ранее представлялись в составе отчета.

Отчет и подтверждающие документы передаются организациями и ИП в электронной форме по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика либо на бумажном носителе. Если резидентом является физлицо, то отчет и документы можно представить лично, направить через личный кабинет налогоплательщика или по почте.

Отчет состоит из пяти листов, на которых указываются сведения о резиденте, о счете или вкладе, о движении средств по нему, а также отражается объем зачисленных и списанных денежных средств за отчетный период. Последние два листа владельцам мультивалютных счетов нужно будет составлять в разрезе каждой валюты. Их количество в отчете должно соответствовать количеству валют вклада.

Кстати, если в составе компании есть нерезиденты (а, как уже говорилось, понятие «резидент» с точки зрения НК и ФЗ № 173 различаются), со следующего года налог на дивиденды, выводимые в офшоры вырастет до 15%.

Если сейчас эту ставку можно понизить до 10% за счет предоставления льгот в рамках соглашений об избежании двойного налогообложения, то с 1 января 2021 года этого сделать будет нельзя.

У специалистов КСК ГРУПП есть решение.

Структурирование бизнеса с участием нерезидентов (если в составе есть нерезиденты или есть платежи по займам на нерезидентов).

Сейчас актуально, потому что:

увеличивается налог у источника до 15% в большинстве соглашений об избежание двойного налогообложения;

есть время до конца года, чтобы изменить структуру и подготовиться к новым реалиям.

Мы можем помочь:

изменением структуры владения российской компании с участием нерезидента;

применением сквозного подхода при выплате дивидендов;

переездом компании-нерезидента в САР;

добровольным признанием иностранной компании российским налоговым резидентом;

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