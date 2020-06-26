Досрочно погасивший автокредит отсудил часть страховой премии. Дошел до Верховного суда

При досрочном погашении кредита страховые компании, как правило, отказывают людям в возврате части страховой премии. На днях по одному из таких дел Верховный суд вынес решение, которое обязывает страховщика вернуть деньги заемщику.

Юрист КСК ГРУПП Ирина Михеева прокомментировала ситуацию в эфире телекомпании RTR Planeta:

«При прекращении договора кредитования страхового случая не наступает, поэтому основание для выплаты страховой премии у страховщика отсутствует».

А это означает, что часть премии можно вернуть, как правило, это касается страхования жизни. Сумма будет пропорциональна оставшемуся сроку действия договора.

Речь идет о деле № 16-КГ18-55, между частным лицом и «Страховой компанией «ВТБ Страхование». Человек досрочно закрыл автокредит и потребовал от страховой компании возврата денег в размере 65 243,30 руб. Возврата не было, и он пошел искать правду в суде.

Суд первой инстанции жалобу удовлетворил, затем его решение отменила апелляция. В итоге, он дошел до Верховного суда.

Верховный суд отменил определение апелляции, отправил на новое рассмотрение. В частности, суд указал:

«Если по условиям договора страхования имущественных интересов заёмщика обязательным условием выплаты страхового возмещения является наличие долга по кредитному договору, в частности когда страховое возмещение равно остатку долга по кредиту либо производно от него, то при досрочном погашении долга по кредиту имущественные интересы заёмщика далее не защищаются и наступление любого из предусмотренных договором случаев не является основанием для страховой выплаты, а следовательно, существование страхового риска как такового и возможность наступления именно страхового случая отпали».

Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала. При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, перечисленным в 958-й статье, страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.

При досрочном отказе страхователя от договора уплаченная страховщику страховая премия не подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное.

С учетом разъяснений Верховного суда, апелляция теперь должна принять правильное решение.

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