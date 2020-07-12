Стоит ли сейчас думать о дроблении? Или есть другие варианты не утонуть в налогах?

Вчера на «Клерке» писали о случае, когда компания ищет варианты по системе налогообложения для компании после 1 января, когда ЕНВД прекратит действие.

Советы были самые разные. Исходя из оборота, подумать над ОСНО или УСН 15% («доходы минус расходы»), Но там такой случай, когда ОСНО невыгодно («захлебнутся» НДС), а УСН не подходит, поскольку оборот за полгода составил 90 млн руб. А в год можно не более 150 млн.

Вот и получается, что людям придется либо работать с НДС себе в убыток (у них только треть поставщиков на НДС), или думать о дроблении.

Проблема в том, что с дроблением сейчас лучше не баловаться. Если схема будет построена «абы как», налоговики ее быстро вычислят, устроят проверку, и доначислят НДС, как если бы компания была на ОСНО. Вот только вычетов по НДС, хоть каких-то, уже не будет, Уплатить придется все в полном размере.

Если же дробить грамотно, то нужно все равно будет доказывать налоговикам, что дробление было обосновано, что это разные по сути своей бизнесы, и что у них нет цели налоговой экономии. А это приходится доказывать в судах вплоть до ВС.

В чем вообще суть дробления? Грубо говоря, бизнес разделяется на несколько ООО (иногда еще и ИП), которые работают на УСН, с оборотом, не превышающим 150 млн. руб. Юридически это разные субъекты предпринимательской деятельности, но по сути своей — единый бизнес, который создан в целях налоговой экономии.

Основные признаки дробления:

Несколько компаний используют спецрежимы, по сути это один бизнес. Одни и те же виды экономической деятельности у всех компаний в группе. Один или несколько взаимосвязанных выгодоприобретателей. Участники схемы созданы примерно в одно и тол же время. Один и тот же персонал, с одними и теми же обязанностями в разных компаниях группы. Один сайт, одна вывеска, одни контакты. Одни и те же поставщики. Единая кадровая, бухгалтерская, и другие службы. Одни и те же лица представляют интересы в госорганах. Покупатели и поставщики распределены среди участников схемы в зависимости от применяемых ими систем налогообложения.

Налоговики вдумчиво проверяют такие схемы, смотрят места нахождения компаний и ИП, смотрят взаимозависимость контролирующих лиц (например, все компании на одном учредителе, а ИП — его родственники). И на основании этого делают выводы о дальнейшем воздействии на таких вот нерадивых налогоплательщиков.

А с учетом, что с началом июля мероприятия налогового контроля вновь вернулись, налоговики, в целях наполнения бюджета, будут проверять такие вещи с особым пристрастием. И что тут делать?

У специалистов КСК ГРУПП есть решение. Минимизация рисков прошлых лет.

Сейчас актуально, потому что:

есть высокая вероятность, что после окончания ситуации с Covid-19, налоговая начнет возмещать налоговые недоимки в связи с предоставленными льготами.

Наиболее проблемные места по нашему мнению — дробление бизнеса и непогашенная техническая кредиторская задолженность.

Мы можем помочь:

изменением структуры бизнеса с учетом тех критериев, которые выработаны судебной практикой по вопросам дробления бизнеса;

работой с технической кредиторской задолженностью.

Оставляйте контакты, мы расскажем, как правильно поступить: