Стоит ли сейчас думать о дроблении? Или есть другие варианты не утонуть в налогах?

Вчера на «Клерке» писали о случае, когда компания ищет варианты по системе налогообложения для компании после 1 января, когда ЕНВД прекратит действие.
Советы были самые разные. Исходя из оборота, подумать над ОСНО или УСН 15% («доходы минус расходы»), Но там такой случай, когда ОСНО невыгодно («захлебнутся» НДС), а УСН не подходит, поскольку оборот за полгода составил 90 млн руб. А в год можно не более 150 млн.
Вот и получается, что людям придется либо работать с НДС себе в убыток (у них только треть поставщиков на НДС), или думать о дроблении.
Проблема в том, что с дроблением сейчас лучше не баловаться. Если схема будет построена «абы как», налоговики ее быстро вычислят, устроят проверку, и доначислят НДС, как если бы компания была на ОСНО. Вот только вычетов по НДС, хоть каких-то, уже не будет, Уплатить придется все в полном размере.
Если же дробить грамотно, то нужно все равно будет доказывать налоговикам, что дробление было обосновано, что это разные по сути своей бизнесы, и что у них нет цели налоговой экономии. А это приходится доказывать в судах вплоть до ВС.
В чем вообще суть дробления? Грубо говоря, бизнес разделяется на несколько ООО (иногда еще и ИП), которые работают на УСН, с оборотом, не превышающим 150 млн. руб. Юридически это разные субъекты предпринимательской деятельности, но по сути своей — единый бизнес, который создан в целях налоговой экономии.
Основные признаки дробления:
- Несколько компаний используют спецрежимы, по сути это один бизнес.
- Одни и те же виды экономической деятельности у всех компаний в группе.
- Один или несколько взаимосвязанных выгодоприобретателей.
- Участники схемы созданы примерно в одно и тол же время.
- Один и тот же персонал, с одними и теми же обязанностями в разных компаниях группы.
- Один сайт, одна вывеска, одни контакты.
- Одни и те же поставщики.
- Единая кадровая, бухгалтерская, и другие службы.
- Одни и те же лица представляют интересы в госорганах.
- Покупатели и поставщики распределены среди участников схемы в зависимости от применяемых ими систем налогообложения.
Налоговики вдумчиво проверяют такие схемы, смотрят места нахождения компаний и ИП, смотрят взаимозависимость контролирующих лиц (например, все компании на одном учредителе, а ИП — его родственники). И на основании этого делают выводы о дальнейшем воздействии на таких вот нерадивых налогоплательщиков.
А с учетом, что с началом июля мероприятия налогового контроля вновь вернулись, налоговики, в целях наполнения бюджета, будут проверять такие вещи с особым пристрастием. И что тут делать?
У специалистов КСК ГРУПП есть решение. Минимизация рисков прошлых лет.
Сейчас актуально, потому что:
- есть высокая вероятность, что после окончания ситуации с Covid-19, налоговая начнет возмещать налоговые недоимки в связи с предоставленными льготами.
Наиболее проблемные места по нашему мнению — дробление бизнеса и непогашенная техническая кредиторская задолженность.
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- изменением структуры бизнеса с учетом тех критериев, которые выработаны судебной практикой по вопросам дробления бизнеса;
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