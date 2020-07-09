Компания работает на УСН+ЕНВД. Ищет варианты, как работать после 1 января

ЕНВД с 2021 года прекращает свое действие. Многие ищут альтернативу уже сейчас. Собственно, об одном и случаев и пойдет речь.

Вопрос в «Красном уголке бухгалтера».

«Есть ООО, УСН ЕНВД. Торгует мебелью для кухонь. Поскольку ЕНВД с 2021 всё, встал вопрос что выбрать. 6 салонов, выручка достаточно большая. Из покупателей процентов 80 частники. Что посоветуете?».

Само собой, лучше обратиться к специалистам по налогам, но некоторые советы из комментариев оказались достаточно дельными:

«Надо проанализировать что есть — какая доля входящего НДС от реализации. Если закупок с НДС много, и, наверняка, много запасов , лучше идти на ОСНО. Но, розничную торговлю, ещё и с физиками, в таких объемах я бы перевела на ИП. Элементарно, чтобы деньги свои спокойно забирать. С ООО как деньгами пользоваться? Только в оборот дальнейший пускать. Сейчас многие ЕНВД заказывают ретроспективный анализ. Просто наложите друг на друга анализ счетов 50 и 51 за последние 2-3 года, сразу будет видно».

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Кто-то спрашивают про обороты, и оттуда уже советуют, ОСНО или УСН. Правда, ТС говорит, что у них мало входящего НДС, потому ОСНО для них не вариант.

А кто-то предлагают поискать поставщиков с НДС:

«Может стоит попровать поискать поставщиков. работающих с НДС? У нас тоже производственная фирма есть, но без НДС мы практически никому не интересны. Потому работаем с НДС. И периодически натыкаемся на предложения. где предлагают купить материалы с НДС и без него (на 20% дешевле)».

Тут работают с поставщиками, которые НДС не платят.

Конечно, есть и предложения с дроблением, но налоговая дробление очень не любит, и выявляет очень быстро. И доначисляют как если бы компания была на ОСНО, только вот вычетов по НДС уже не будет.