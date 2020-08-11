Всегда ли банкротство компании означает закрытие бизнеса?

Завод микроэлектроники «Ангстрем-Т», принадлежавший экс-министру связи РФ Леониду Рейману, обанкротился. Недвижимое имущество предприятия выставлено на продажу.

Кредитор ВЭБ.РФ решил приобрести его здания в Зеленограде почти за 355 млн руб. По официальной версии, чтобы затем передать его государству для возобновления производства там микроэлектроники.

Руководитель практики судебной защиты, партнер КСК ГРУПП Егор Горин прокомментировал ситуацию «Коммерсанту»: «Исходя из статистики дел о банкротстве, возобновление деятельности «Ангстрем-Т» на базе того же юридического лица представляется маловероятным. За процессом стоят политические задачи по созданию микроэлектроники, банкротство при этом должно позволить избавиться от плохих долгов, образовавшихся в результате ошибок предыдущего менеджмента и неблагоприятной конъюнктуры».

Банкротство это вообще универсальный инструмент, при его грамотном использовании. И банкротство конкретного юридического лица, по сути, корпоративной оболочки бизнеса, зачастую отнюдь не означает банкротство самого бизнеса.

Кстати говоря, из четырех возможных процедур банкротства, только одна направлена на закрытие компании. Остальные три — финансовое оздоровление, наблюдение и внешнее управление направлены на ее спасение.

И если звучит выражение "банкротство компании" — то, вполне возможно, эти меры направлены на спасение производства, сохранение рабочих мест и технологий производства.

А если по результатам банкротства компанию закрывают, но бизнес остается — это просто избавление от старой корпоративной оболочки и плохих долгов. А если используется процедура замещения активов, то тут еще и все лицензии, допуски и иную разрешительную документацию поменяют без проблем.

Коронакризис крайне способствует появлению плохих долгов. И чтобы работать дальше, порой стоит обратиться к процедуре банкротства.

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