Женщин в крупном бизнесе становится все больше. Как это влияет на успешность компании?

По данным международной организации Grant Thornton International, доля женщин-руководителей в российском бизнесе составляет 43%, и есть тенденция к росту.

Этот показатель почти в два раза выше среднемирового — 25%. Журнал Lofficiel рассматривает этот феномен на примере 5 самых успешных российских бизнес-леди: Елены Батуриной («Интеко»), Татьяны Бакальчук (Wildberries), Натальи Касперской (ГК InfoWatch), Катерины Босов («Сибантрацит») и Марии Гриневой (Orb Intelligence).

Тимур Абдуллаев, управляющий партнер КСК ГРУПП, прокомментировал Lofficiel новую тенденцию, заметив, что женщин, владеющих крупным бизнесом, в России все же пока значительно меньше, чем мужчин.

«Мы видим это на примере наших клиентов. Много директоров направлений, например, финансовых, но среди владельцев бизнеса больше мужчин. Хотя женщины достаточно мотивированы к бизнесу, потому что они заинтересованы в профессиональной самореализации, то есть, хотят состояться не только, как мама и жена, но и как лидер своего дела. Они более стрессоустойчивы, особенно в период кризисов, более гибкие, способны приспособиться к сложившимся обстоятельствам, а также намного быстрее находят решения различных проблем. И по моим наблюдениям, когда в бизнесе возникают серьезные проблемы, женщины до последнего не сдаются и делают все, чтобы спасти свое дело».

Исследовательский институт Credit Suisse обнаружил, что в кризисные времена особенно важно наличие женщин на руководящих постах. В годы рецессии, с 2008 по 2012, цены акций компаний, в которых, по крайней мере, один член правления женского пола, были в среднем на 26% выше, чем у «мужских» компаний.

«Больший баланс на борту приносит меньше волатильности и большей сбалансированности в течение цикла», — считают исследователи.

Вообще, многие мировые компании в последние годы стали вводить обязательные квоты на должности, которые должны занимать женщины. Ряд исследований показывает, что это заметно улучшает показатели компании.

Правда, на наш взгляд, в большей степени это зависит от подбора кадров и проведению в дальнейшем грамотной кадровой политики. А также, формирования кадрового резерва. Сотрудники должны понимать, ради чего они работают, у них должна быть как материальная, так и моральная мотивация. Не должно быть работы ради работы - «на и отвяжись».

КСК ГРУПП предлагает всесторонний подход к налаживанию работы подразделений в компаниях, работающих на высококонкурентных рынках, и не только.

Так, в 2014 году тренеры компании провели обучение отделов продаж более чем в десяти регионах России и в четырех странах Европы. Более тысячи человек стали участниками разнообразных тренингов, что позволило добиться компаниям-заказчикам увеличения объемов сбыта продукции до 70%.

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