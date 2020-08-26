Зарплаты сотрудников «Роснефти» урежут на 25%. А все ли компании смогут позволить себе подобное?

С 1 октября 2020 года «Роснефть» на четверть сократит зарплаты большинству сотрудников головной компании.

Понижение зарплаты может коснуться 84% персонала центрального аппарата — это работники, которые сейчас трудятся удаленно. Одновременно они будут переведены на шестичасовой рабочий день.

Руководитель практики «Кадровый комплаенс» КСК ГРУПП Аида Ибрагимова прокомментировала новость «Коммерсанту»:

«Пропорциональное сокращение рабочих часов и заработной платы — это одна из мер, позволяющих избежать сокращения персонала. Компании довольно часто идут на такой шаг в кризисные периоды. Согласно ст. 74 Трудового кодекса, в случае возникновения угрозы массового увольнения работников работодатель имеет право вводить режим неполного рабочего дня или неполной рабочей недели на срок до шести месяцев. При этом, работодатель обязан уведомить работников об этом за два месяца и в таком случае может изменить условия трудового договора в одностороннем порядке».

А как быть компаниям, которым сокращать зарплату из-за коронакризиса уже некуда? Расходы продолжают расти, сотрудников удержать обещаниями вряд ли выйдет дальше, а перспектив выплыть из этого шторма уже нет?

Если ваша компания не брала кредиты по ставке 2% для пополнения оборотных средств, субсидированные государством, и до погашения которых крайне не рекомендуется сваливаться в ликвидацию организации или ее банкротство, то как раз о банкротстве стоит задуматься. С учетом, что долги по зарплате тоже могут быть причиной, по которой компания обанкротилась.

Суть здесь будет не в том, чтобы совсем уйти от долгов по зарплате, как любят позиционировать банкротство недобросовестные советчики. Здесь скорее дается возможность хотя бы попытаться расплатиться с работниками, пусть и за счет того, что компания перестанет существовать.

Кстати говоря, банкротство не всегда влечет за собой именно закрытие компании и распродажу всех ее активов с целью хоть как-то расплатиться с кредиторами. Здесь есть прекрасная возможность оградить компанию от налоговых и иных проверок, приостановить взыскание долгов через исполнительные производства, и попробовать начать работать и зарабатывать для покрытия долгов.

Как понять, что стоит прибегнуть к банкротству? Эксперты КСК ГРУПП имеют многолетний опыт по комплексному консультационному сопровождению процедур банкротства, как на стороне должника, так и на стороне кредитора.

Что входит в комплект услуг:

комплексный предбанкротный аудит предприятия, анализ возможных правовых рисков в случае возбуждения дела о банкротстве;

комплексное консультационное сопровождение процедуры банкротства;

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