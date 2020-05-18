Мишустин утвердил кредиты для бизнеса под 2%. Которые анонсировал Путин 11 мая

Правительство утвердило льготные кредиты для бизнеса по ставке 2%, которые анонсировал Путин в обращении 11 мая.

«На эти цели мы направим кредитным учреждениям более 5,5 миллиарда рублей», – сообщил премьер-министр Михаил Мишустин о подписании соответствующего распоряжения.

Размер кредита будет рассчитываться, исходя из одного минимального размера оплаты труда на каждого сотрудника в месяц с умножением на количество месяцев.

«Средства могут быть использованы на любые цели по усмотрению бизнеса, но, конечно, мы рассчитываем, что их потратят в первую очередь на выплату заработных плат, ведь тем предприятиям, которые сохранят не менее 90 процентов сотрудников, кредит будет списан вместе с процентами - всю эту сумму погасит государство», – напомнил председатель правительства.

Если работодатель сохоранит занятость 90% и выше, кредит возвращать будет не нужно. Если 80%, то вернуть нужно будет половину. Срок возврата – 1 апреля 2021 года.

По материалам «РГ».