Роснефть сократит зарплаты сотрудника центрального аппарата

«Роснефть» снизит зарплаты центрального аппарата на четверть с 1 октября в связи с сокращением рабочей недели.
Мера коснется не всех сотрудников, а тех, кто отправлен на удаленную работу, рассказали источники «Коммерсанта».
Согласно заявлению «Роснефти» 28 июля, в удаленном режиме сейчас работает 84% сотрудников центрального аппарата. Компания объявила, что переведет их на 30-часовую рабочую неделю с 1 октября «в условиях ограничений и рисков, вызванных пандемией». Однако один из собеседников «Ъ» утверждает, что компания пошла на снижение зарплат, чтобы избежать увольнений.
За первый квартал компания получила 156 млрд руб. убытка по МСФО.Мера не коснется работников производственных подразделений «Роснефти», а также, как сообщил один из собеседников «Ъ», тех сотрудников, кто задействован «в обеспечении непрерывности отдельных бизнес-процессов». По словам источника «Ъ», который цитирует рассылку сотрудникам компании, сокращенная неделя действует до снятия ограничительных мер в связи с распространением и профилактикой коронавируса решением «уполномоченного органа управления компании».
Согласно отчету за 2019 год, на начало этого года в группе «Роснефть» работали 334,6 тыс. человек, из них около 1% — сотрудники центрального аппарата. Согласно отчету по РСБУ, на начало 2020 года в головной компании работали 4,59 тыс. человек, которые получили 36,3 млрд руб. (с учетом годовых бонусов). На конец первого квартала численность сотрудников головной компании — 4,55 тыс. человек, общий заработок — 5,1 млрд руб., или в среднем 374 тыс. руб. в месяц.