Роснефть сократит зарплаты сотрудника центрального аппарата

«Роснефть» снизит зарплаты центрального аппарата на четверть с 1 октября в связи с сокращением рабочей недели.

Мера коснется не всех сотрудников, а тех, кто отправлен на удаленную работу, рассказали источники «Коммерсанта».

Согласно заявлению «Роснефти» 28 июля, в удаленном режиме сейчас работает 84% сотрудников центрального аппарата. Компания объявила, что переведет их на 30-часовую рабочую неделю с 1 октября «в условиях ограничений и рисков, вызванных пандемией». Однако один из собеседников «Ъ» утверждает, что компания пошла на снижение зарплат, чтобы избежать увольнений.

За первый квартал компания получила 156 млрд руб. убытка по МСФО.

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Мера не коснется работников производственных подразделений «Роснефти», а также, как сообщил один из собеседников «Ъ», тех сотрудников, кто задействован «в обеспечении непрерывности отдельных бизнес-процессов». По словам источника «Ъ», который цитирует рассылку сотрудникам компании, сокращенная неделя действует до снятия ограничительных мер в связи с распространением и профилактикой коронавируса решением «уполномоченного органа управления компании».

Согласно отчету за 2019 год, на начало этого года в группе «Роснефть» работали 334,6 тыс. человек, из них около 1% — сотрудники центрального аппарата. Согласно отчету по РСБУ, на начало 2020 года в головной компании работали 4,59 тыс. человек, которые получили 36,3 млрд руб. (с учетом годовых бонусов). На конец первого квартала численность сотрудников головной компании — 4,55 тыс. человек, общий заработок — 5,1 млрд руб., или в среднем 374 тыс. руб. в месяц.