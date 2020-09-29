Компания успешно оспорила в суде отказ в субсидиях, хотя ее основной ОКВЭД не считался пострадавшим

Ограничения, направленные на борьбу с коронавирусной инфекцией, негативно сказались на многих отраслях. Государство, декларируя поддержку наиболее пострадавшим предприятиям, ориентировалось на коды Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).

Организации, которые в качестве основного вида деятельности до 1 марта 2020 года указали при регистрации коды отличные от перечисленных Постановлении Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции» (далее Перечень), не смогли получить меры государственной поддержки.

При этом, представители власти подходили в вопросу с формальной точки зрения и не принимали во внимание фактическое положение вещей. В реальной жизни у многих организаций и индивидуальных предпринимателей основной вид деятельности, указанный при регистрации, не совпадает с тем, что приносит основной доход и представляет основную деятельность. Иными словами если по госреестрам проходит, что компания занимается арендными бизнесом, а фактически является рестораном, то на государственную помощь рассчитывать не приходится.

В постановлении даже не был предусмотрен иной механизм доказывания принадлежности к предприятию из наиболее пострадавшей отрасли.

Важно отметить, что далеко не все меры поддержки исходят от органов государственной власти. Например, предоставление отсрочки по аренде, займам и кредитам, мораторий на банкротство и обращение взыскания на предмет залога (в том числе ипотека) предоставляются обычными организациями-коммерческими кредиторами.

И здесь преференции предусмотрены для тех, чей основной вид деятельности включен в спасительный перечень. Кредитор может поступить так же формально как и государство, но к счастью в нашей практике, такие случае встречаются не столь часто.

Первой ласточкой, возмущенной формальным подходом государства, стало ООО «ТАМОЖЕННО ТРАНСПОРТНЫЙ ТЕРМИНАЛ», которое в Арбитражном суде города Москвы доказало незаконность действий ИФНС России № 14 по г. Москве, выразившихся в отказе в предоставлении мер поддержки .

Основной вид деятельности ООО «ТАМОЖЕННО ТРАНСПОРТНЫЙ ТЕРМИНАЛ», указанный в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) на 01.03.2020 года, не соответствовал Перечню, но организация внесла изменения и поменяла основной код ОКВЭД. Также в суд были представлены доказательства, что и ранее данная деятельность была основной и приносила наибольший доход.

Коммерческих споров о применении мер поддержки пока замечено не было благодаря более конструктивной позиции коллег предпринимателей и Обзору Верховного суда РФ № 2 от 30.04.2020 г. «по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Однако полностью исключать такую вероятность не стоит, главное необходимо быть твердо уверенным в своей правоте и не забывать предоставлять письменные доказательства этого. Тогда звезды сойдутся и судебное решение будет в вашу пользу.