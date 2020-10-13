Агрегаторы заказов такси обязаны передавать персональные данные водителей властям

Департамент транспорта Москвы обязал диспетчерские службы заказа такси, таксомоторные компании и агрегаторы заказов передавать в региональную навигационно-информационную систему (РНИС) Москвы подробную информацию о таксистах.

Информация включает в себя:

ФИО,

номер водительского удостоверения и данные страхового полиса,

место трудоустройства,

сведения о наличии техосмотра на автомобиль,

сведения о стаже вождения,

сведения о разрешении на осуществление деятельности,

сведения о прохождении медосмотра.

Соглашения о передаче данных должны быть заключены до 31 октября. Нарушает ли это «Закон о персональных данных»?

Ведущий юрисконсульт КСК ГРУПП Ирина Михеева в комментарии «Коммерсанту» напомнила, что передача персональных данных граждан без их согласия чревата ответственностью «вплоть до уголовной». В случае если согласие дано, необходимо защитить каналы передачи, отмечает она, чтобы «были весомые гарантии, что такая информация не попадет в недобросовестные руки».

С учетом того, что в Москве обязали вообще всех работодателей передавать персональные данные работников, отправленных на удаленную работу, властям, и, кстати говоря, работников уже вчера прозванивали на предмет нахождения дома, такая практика для столичных властей не является чем-то необычным.

Причем, отказ от передачи данных чреват для работодателя штрафами до 300 тысяч рублей. Вот и мечется работодатель меж двух огней — с одной стороны, требования закона «О персональных данных», а с другой — драконовские штрафы, судя по всему, направленные на пополнение бюджета города.