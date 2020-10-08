Данные о работниках на удаленке и нарушение закона о персданных. Что делать вообще? Комментарий эксперта

Как быть работодателям, у которых с одной стороны обязаловка по удаленщикам и космические штрафы, а с другой — персональные данные работников, которые он обязан передать по указу мэра Москвы?

Максим Лагутин, основатель и эксперт по защите персональных данных в Б-152, рассказывает на своей странице в Facebook.

«По Указу мэра Москвы от 6 октября по переводу на удаленку и передаче данных в Правительство Москвы. Какие варианты есть вообще у бизнеса?

Передавать только рабочие данные — рабочий номер мобильного телефона, госномер служебного автотранспорта, номер рабочего проездного или карт тройка/стрелка. Передавать только те данные, что у нас есть — если у нас в компании собираются номера мобильных телефонов для какой-то другой цели и нет рабочих мобильных, то передавать их. Уточнять у работников дополнительную информацию и отправлять данные тех, кто предоставил их. Просить у людей данные без проверки их актуальности и точности. Ничего не направлять. Но, что интересно, Указ не обязывает компании собирать данные, только предоставлять/передавать».

Вот что в комментариях на странице пишут:

«Вопрос заключается в том, нужна ли для исполнения трудового договора работодателю информация о номере моб. телефона работника? Если нет, то его у работодателя во-первых и быть не должно, он даже не может нигде хранить эту информацию, а если он хочет иметь у себя номер телефона, то должен с работника получить согласие на обработку, где указаны цели в которых данная информация будет использоваться, все способы обработки, и только после этого работодатель может получить номер работника и обрабатывать. А если работодатель не указал в целях обработки предоставление ПД органам исполнительной власти, то он как оператор вообще должен слать всех кто просит кусок персональных данных сотрудника, т.к. сотрудник не дал на это согласия. Про машину я тут даже говорить не буду, особенно если работник пользуется машиной родственников, они вообще никогда не дадут согласие на обработку своих данных».

О номере телефона, как о персональных данных автор пишет вот что:

«Роскомнадзор, суды и мэрия могут считать номер телефона не персональными данными Но оператор вправе сам определять, что он считает персональными данными, а что нет».

Еще предлагают включить нужные данные в изменения к трудовому договору о переводе на удаленку:

«Есть еще вариант — взять согласие с работников, или если все делается как положено по ТК и будет изменение трудового договора по переводу на дистанционный режим работы, включить эти данные и цель их передачи в это изменение».

А еще к вопросу о формулировке «в наличии»:

«Споры про формулировку „при наличии“ не так давно были по поводу каких-то банковских форм. Там тоже в утверждённой законодательством форме указано кажется „ИНН (при наличии)“, и банки соответственно этот параметр от клиентов не брали. Внезапно то ли ЦБ, то ли финмониторинг заявил, что речь идёт о наличии ИНН у клиента в принципе, то есть банк обязан эти данные истребовать. В общем можно убедиться, что у клиента ИНН вообще есть — на сайте налоговой. Но это в какое количество документов (анкет) надо его внести!».

Еще в одной группе был совет — «не спешите исполнять, вдруг отменят».