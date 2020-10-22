Понятия «самоизоляция», «самосохранение» и «социальная дистанция» хотят узаконить

Закон разъяснит разницу между терминами «самоизоляция», «самосохранение» и «социальная дистанция».

Термины «самоизоляция», «самосохранение» и «социальная дистанция» будут закреплены на законодательном уровне. Это делается для того, чтобы не возникало свободных трактовок при их применении.

Ведущий юрисконсульт КСК ГРУПП Ирина Михеева прокомментировала новость «Коммерсанту»:

«Эти термины надо было вводить в самом начале, когда ввели штрафы за нарушение процедуры самоизоляции и социальной дистанции. Но так как в стране весной был хаос, законодателю, наверное, было не до узаконивания этих терминов. Я думаю, законодатель именно и хотел избежать этих злоупотреблений со стороны проверяющих, чтобы расставить точки над i. Наказаний там достаточно, статья 26.1 Кодекса об административных правонарушениях определяет, за что штрафуют, а уже термины, в свою очередь, определяют, что является правонарушением, и уже будет ясно, правомерно это или неправомерно. Когда выйдет законодательный акт, мы посмотрим, как эти термины сформулированы, и уже можно будет судить о том, можно ли их двояко трактовать, либо достаточно точно даны определения этих понятий, и всем все понятно».

Недавно была новость, что в Совете Федерации сразу несколько профильных комитетов прорабатывают данные поправки в законодательство. Об этом говорила и спикер СФ Валентина Матвиенко:

«Сейчас несколько комитетов Совета Федерации работают над тем, чтобы таким новым мерам и ограничениям, появившимся в нашей жизни, были даны юридические определения и рамки их возможного использования», — сказала она.

Многие ярые антимасочники пытаются оспорить штрафы именно со стороны того, что законодательно таких понятий нигде нет, и, соответственно и штрафы ни за что. А они могут доходить до 40 тысяч рублей для нарушающих самоизоляцию заболевших COVID-19 или приехавших из других стран.

С введением в действие таких поправок оспорить штрафы будет гораздо проблематичнее.