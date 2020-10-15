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Понятия «самоизоляция», «социальная дистанция», «масочный режим» официально узаконят

Несколько комитетов СФ работают над поправками, которые должны законодательно закрепить понятия «самоизоляция», «социальная дистанция», «масочный режим».

Об этом рассказала спикер СФ Матвиенков интервью «ТАСС»:

«Сейчас несколько комитетов Совета Федерации работают над тем, чтобы таким новым мерам и ограничениям, появившимся в нашей жизни, были даны юридические определения и рамки их возможного использования», — сказала Матвиенко.

По ее словам, в этом вопросе никакой избыточности быть не должно. Она также отметила, что некоторые понятия уже закреплены, например, «удаленная работа» и «дистанционное обучение».

Видимо, отстаивать свои свободы в новом правовом поле рьяным «безмасочникам» станет гораздо сложнее.

А в соцсетях бродит новый мем:

мммем

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